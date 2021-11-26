Переболевшим коронавирусом решили продлить сертификаты на год

Сертификат автоматически будет продлен на год для всех, кто переболел коронавирусом в течение последних 12 месяцев, сейчас готовятся соответствующие документы. Сертификат будет продлен на год, а не на шесть месяцев, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

Сейчас переболевшие получают на едином портале государственных услуг сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом, который действует шесть месяцев.

Ранее сообщалось о вероятной дате рассмотрения Госдумой проекта о QR-кодах. Первое чтение планируется на 16 декабря.

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