В Кремле поддержали опрос Володина по поводу QR-кодов

Кремль приветствует все способы получения обратной связи от населения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя опрос по поводу законопроектов о QR-кодах в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это, конечно, гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальное настроение, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, подобный опрос «можно только приветствовать». При этом Песков отметил, что в Кремле «пока нет планов» проводить такие опросы по законопроектам.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

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