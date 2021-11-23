За первый день действия QR-кодов в Татарстане в транспорт не пустили 2,4 тыс. человек

Проверяющие в первый день действия в Татарстане QR-кодов в общественном транспорте выявили и не допустили в транспорт в Казани 2 289 человек, 190 пассажиров не допущено в Набережных Челнах, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

«Выявлено и не допущено в общественный транспорт Казани за вчерашний день 2 289 человек без QR-кодов, в переводе на проценты это 0,57% к числу перевозимых пассажиров», – цитирует РИА «Новости» Ханифова.

В Набережных Челнах, по словам министра, количество пассажиров, которые не были допущены к проезду в общественном транспорте, составило 190 человек. При этом в республике полицию для разрешения конфликтных ситуаций в транспорте в течение дня вызвали 17 раз.

Министр просил всех – и проверяющих, и пассажиров – быть внимательнее и терпеливее, несколько дней, по его словам, будет сложно, потом все «войдет в колею».

Как отметил Ханифов, объемы перевозок в первый день действия QR-кодов в общественном транспорте в Казани сократились на 25%, по Татарстану – на 18%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток в Татарстане резко снизился после введения QR-кодов.

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов сказал газете ВЗГЛЯД, что «введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе».

Напомним, 22 октября в Татарстане начал действовать запрет на проезд в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте без QR-кодов о вакцинации от коронавируса.