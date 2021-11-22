Пассажиропоток в Татарстане резко снизился после введения QR-кодов

В Татарстане введение QR-кодов на проезд в общественном транспорте вызвало резкое снижение пассажиропотока, сообщил замминистра транспорта республики Андрей Егоров.

«Снижение есть, предварительно 20-30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи. Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом», – цитирует Егорова ТАСС со ссылкой на «Россия-24».

По его словам, более 2,5 тыс. смартфонов для считывания QR-кодов были безвозмездно переданы перевозчиком.

Егоров добавил, что был задержан пассажир, который брызнул перцовым баллончиком в лицо кондуктора.

Ранее сообщалось, что в Казани за первую половину дня в общественный транспорт не пустили более полутора тысяч пассажиров без QR-кода о прививке или перенесенном COVID-19.

Запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кода вызвал резкий рост цен на такси в Казани.

В понедельник в Казани пассажир автобуса в ответ на просьбу предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе ударил кондуктора и брызнул в глаза перцовым баллончиком. Инцидент произошел в автобусе № 31 в Казани.

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов сказал газете ВЗГЛЯД, что «введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте привело к увеличению темпов вакцинации в регионе».