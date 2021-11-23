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23 ноября, вторник | Последнее обновление — 16:19 | vz.ru
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Минск сообщил об отработке вариантов отражения военной агрессии
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Североатлантический альянс решил приостановить сотрудничество с белорусской стороной, Минск приступил к отработке вариантов отражения агрессии, сообщило минобороны Белоруссии.
«Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Белоруссия», – цитирует сообщение главы Генштаба Белоруссии, первого замглавы минобороны генерал-майора Виктора Гулевича ТАСС.
Он также сообщил, что ведомство отрабатывает разные варианты отражения военной агрессии. Белорусские Вооруженные силы намерены нарастить интенсивность боевой подготовки, продолжится выполнение задач по разведке «для недопущения внезапного нападения» на страну.
«В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Белоруссия», – отметил Гулевич.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко констатировал, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Польша заявила о готовности обсудить с Россией миграционный кризис
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в эфире Польского радио заявил, что Варшава готова к переговорам с Россией на тему миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией, однако переговоры, касающиеся Белоруссии и польско-белорусских отношений, белорусского будущего должны вестись, по нашему глубокому убеждению, с белорусской оппозицией», – приводит его слова РИА «Новости».
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Лукашенко: Вопрос о президенте Союзного государства на повестке дня не стоит
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте в Союзном государстве никогда не обсуждался, об этом он рассказал корреспонденту Би-би-си Стиву Розенбергу.
«Союз – это два суверенных государства, которые выстраивают этот союз. Когда вы выстраиваете союз с американцами, речи не идет, что у вас когда-то не будет королевы и парламента. Точно так же и мы свой союз, формируя с середины 90-х, четко определились, что это будут две страны (Белоруссия и Россия), которые выстроят союз и он будет мощнее унитарного государства... А вопрос один президент или два президента мы никогда с Путиным не обсуждали, потому что такого вопроса на повестке дня не стоит», – ответил Лукашенко на вопрос о том, будет ли в Союзном государстве один общий президент.
Отрывок интервью Би-би-си публикуется в Telegram-канале «Пул Первого».
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства утвердили Военную доктрину Союзного государства.
Постпред ЕС заявил о невозможности наладить отношения Запада с Минском
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Глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона выразил мнение, что страны Запада уже не пойдут на нормализацию отношений с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.
Шубель выступил с утверждением, что в Белоруссии происходит «экстернализация и интернационализация внутреннего конфликта». «Я думаю, это делает невозможным то, что кто-либо в Европе <…> на каком-то этапе вернется к нормальным отношениям [с Минском] и что мы сможем развернуться [для налаживания отношений], как мы это видели в 2010–2011 гг.», – заявил дипломат. По его мнению, то же самое касается не только Европы, но и США, а также «других демократических стран», передает ТАСС.
Глава представительства ЕС выразил мнение, что такая ситуация произошла из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Белоруссии. К этому постпред также добавил реакцию Александра Лукашенко на пандемию коронавируса, которая, как считает Шубель, «по сути, была нулевой». «Не было реакции. Она (пандемия) была высмеяна им. Это, по моему убеждению, стоило ему также многих симпатий со стороны тех жителей Белоруссии, которые, возможно, в обычных обстоятельствах не так негативно к нему бы относились», – полагает постпред.
Ранее в администрации США возложили на президента Белоруссии Александра Лукашенко «полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, пообещав ввести новые санкции против Минска после консультаций с Евросоюзом.
Накануне и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС. При этом сам президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов.
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Меркель обсудила с Тихановской ситуацию в Белоруссии
И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в республике и сложной ситуации на границе с ЕС, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.
«Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов», – приводит слова Зайберта ТАСС.
Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность переговоров с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил о начале долгого миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В прошлый четверг Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
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Лукашенко исключил переговоры с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
По его мнению, «Навальный – это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров». «Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России», – отметил президент Белоруссии.
Также Лукашенко назвал предателями представителей белорусской оппозиции, отметив, что никаких переговоров вести не планируется.
«Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании. Недавно в Литве озвучили цифры: около 400 тысяч евро обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит». «Это не оппозиция, это предатели», – заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах, сообщила президентская пресс-служба.
«Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение», – приводит сообщение ТАСС.
Также Лукашенко подписал указ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом» с целью «усовершенствования законодательства о защите конституционного строя».
«В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020–2021 годах», – подчеркнули в пресс-службе.
В конце июня белорусский парламент принял законопроект «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Документом предусматривается внесение изменений в законы «О Вооруженных силах Республики Беларусь», «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента «О защите суверенитета и конституционного строя».
США и ЕС собрались ввести новые санкции против Белоруссии
Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей, сообщила специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.
Фишер выступила с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на границе с Польшей, передает ТАСС.
«Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]», – заявила американский дипломат.
Специальный представитель США выразила мнение, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: «Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления». «Они (санкции) не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата», – добавила дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента США.
По ее версии, американские рестрикции не являются «средством, которое в одночасье» сможет принести результат. «Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса», – сказала Фишер.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс выступил с утверждением, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу». «Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, – сказал Прайс. – И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <…>».
По словам Прайса, США призывают Минск «немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу». «Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их», – сказал представитель Госдепартамента США.
В минувшее воскресенье Польша приостановила грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска «Кузница». Польша также допустила возможность полного закрытия границы с Белоруссией, вплоть до прекращения транзита и торговли. Ранее Лукашенко угрожал перекрыть поставки газа в Европу в случае закрытия границы Польшей. В ЕС заявили, что Россия не позволит Лукашенко перекрыть поставки газа в Евросоюз.
В прошлый понедельник Госдеп США анонсировал новые санкции против Белоруссии в координации с ЕС из-за ситуации с мигрантами на границе республики с Польшей. В тот же день и. о. главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз готов вернуться к диалогу с Минском, если из Белоруссии поступят сигналы об изменении ситуации с мигрантами. Он также сообщил, что страны Евросоюза согласовали критерии для нового санкционного списка. Норвегия выразила готовность поддержать новые санкции Евросоюза против Белоруссии.
Перед этим глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что министры иностранных дел входящих в ЕС стран на прошедшей в Брюсселе встрече приняли политическое решение о пятом пакете санкций против Белоруссии и не сомневаются в необходимости шестого.
Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что в новый санкционный список ЕС войдут «люди, авиакомпании, туристические агентства и все, кто участвует в этом незаконном натиске мигрантов на наши границы».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Патрушев предсказал появление миллионов беженцев с Украины в любой момент
Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев заявил, что «фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты», передает газета «Аргументы и факты».
«В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», – добавил он.
Он сообщил также, что по информации Совета безопасности России, с недавнего времени в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, «прежде всего из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и некоторых других стран».
«При этом на белорусскую землю они летят не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами. Их конечная точка назначения – Европа, куда они направляются, чаще всего, к ранее эмигрировавшим знакомым и родственникам», – отметил Патрушев.
При этом группировки, занятые перевозками мигрантов, в основном состоят из курдов, для них это прибыльный и крайне циничный бизнес, переправка за деньги мигрантов в Германию, где «выплачиваемые беженцам пособия в четыре-пять раз выше, чем они зарабатывают в своих странах», идет и в польской приграничной зоне.
Так, на данный момент в Германии проживают порядка 350 тыс. курдов, 4 млн турок и других выходцев с Ближнего Востока. В поисках лучшей жизни люди вкладывают серьезные средства в услуги посредников, в приобретение авиабилетов и найм средств передвижения.
«Чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», – подчеркнул Патрушев.
Так, например, в Европу через Белоруссию люди бегут из Ирака, где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента Саддама Хусейна.
«Бегут из Ливии, где Запад уничтожил главу государства Муаммара Каддафи и довел страну до развала. В Афганистане 20 лет насаждались чуждые этому государству порядки, а в результате – прозападный режим рухнул за несколько недель. В Сирии тоже хотели навести так называемый порядок, пытались физически устранить Башара Асада и чуть не породили глобальный террористический халифат», – добавил секретарь Совбеза.
По его словам, посеяв хаос и разрушение на Ближнем Востоке и Северной Африке, западники теперь удивляются, почему население этих стран массово перебирается в другие регионы.
«При этом, путая причину и следствие, европейские власти сосредоточили усилия на агрессивной критике Белоруссии, а заодно и России, обвиняя Минск и Москву в организации миграционного кризиса. Слепили из Белоруссии образ внешнего врага, якобы угрожающего спокойствию Европы. Исходя из этой логики, можно сказать, что ветер дует потому, что деревья качаются», – сказал Патрушев.
Он указал, комментируя звучащие на Западе призывы к Минску отменить безвизовый режим с определенными странами из-за миграционного кризиса, что Белоруссия, будучи суверенной страной, имеет свои приоритеты во внешней и внутренней политике и сама определяет, с какими государствами и на какой срок вводить безвизовый режим.
«Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения», – подчеркнул Патрушев.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал Евросоюзу создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. Также Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
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Путин и премьер Италии обсудили кризис на границе Польши и Белоруссии
Премьер-министр Италии Марио Драги обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине и на границе Польши и Белоруссии, сообщает пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
ЕС пообещал точечные меры по ситуации на белорусско-польской границе
Евросоюз работает над точечными и эффективными мерами реагирования на ситуацию на границе Польши и Белоруссии, они ожидаются на этой неделе, заявил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи.
«Мы работаем над способами еще больше расширить нашу реакцию (на ситуацию на белорусско-польской границе) точечно и эффективно, этого стоит ожидать уже на текущей неделе», – цитирует РИА «Новости» Вархеи.
По его словам, ЕС уже предоставляет сотни тысяч евро международным организациям, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию. Также усилена международная кампания для сдерживания миграционных потоков.
Ранее в Польше не исключили возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса.
В Белоруссии заявили, что польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе. Кроме того, Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В Кремле оценили заявление Лукашенко о невозможности разговора с Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко весьма красноречиво заявил о невозможности диалога с экс-кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Пескова, о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению переговоров с оппозицией речи быть не может.
«Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего», – сказал пресс-секретарь президента.
Напомним, Лукашенко заявил, что не планирует вести переговоры с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской.
«Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [блогером Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры», – сказал Лукашенко в интервью британской Би-би-си.
СК Белоруссии назвал число пострадавших от польских силовиков беженцев
Глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что потерпевшими из-за действий польских силовиков, применявших спецсредтсва во время прорыва белорусско-польской границы, признаны 132 беженца, включая 20 детей.
«Потерпевшими от противоправных действий польских силовиков признаны 132 беженца. Более 20 из них дети», – сообщает Белта в своем Telegram-канале со ссылкой на слова главы ведомства, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Чтобы составить полную картину для расследования уголовного дела, польской стороне направят запросы об оказании правовой помощи, добавил Гора.
Напомним, на польско-белорусской границы скопились около 2 тыс. мигрантов, которые организовали там стихийный лагерь. Беженцы пытались прорваться в Европу через Польшу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу.
В Белоруссии назвали число покинувших страну мигрантов
Группа из 118 мигрантов покинула Белоруссию 22 ноября, во вторник готовится к убытию из минского аэропорта еще одна группа мигрантов, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.
«Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно. Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу», – приводит его слова ТАСС.
Бегун также сообщил, что «сегодня еще группа граждан иностранных государств находится в Национальном аэропорту Минск, прошла все таможенные и пограничные процедуры, ожидает возвращения в страны гражданства».
Он подчеркнул, что беженцы не обращались с ходатайствами о предоставлении убежища в Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
По его словам, они «настоятельно желают выехать в страны Европейского союза». По его словам, «на все предложения по возвращению на родину они пока отказываются».
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Сопредельные с Белоруссией страны НАТО развернули 14 полевых лагерей
Белоруссия фиксирует увеличения числа полевых лагерей, развернутых сопредельными с республикой странами НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил – первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.
«Если на прошлой неделе нашими разведывательными органами были вскрыты 12 полевых лагерей для размещения военнослужащих и техники, то уже сегодня мы располагаем информацией о развертывании 14 таких лагерей. Их емкость позволяет размещать несколько десятков тысяч военнослужащих», – приводит сообщение ТАСС.
Гулеыич отметил, что наращивание военных контингентов соседними с Белоруссией странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики пояса недружественных государств.
«Настораживает и то, что, кроме создания группировок войск на польской территории, наращивают свои контингенты и наши прибалтийские соседи – Литва и Латвия. А если еще учитывать агрессивное поведение Украины по отношению к Беларуси, то, по сути, вокруг нашей страны формируется пояс недружественных государств по принципу известной американской концепции «колец анаконды», – сказал глава генштаба ВС Белоруссии.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Однако и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель отказалась от предложения Лукашенко принять в Германии нелегальных мигрантов. Тем временем число беженцев на границе Белоруссии и Польши достигло 7 тыс. человек.
Белорусские военные объявили о наращивании боевой подготовки
Белорусская армия планирует в ближайший год нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для «недопущения внезапного нападения», сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.
«Новый 2021-2022 учебный год объявлен в вооруженных силах годом боевой подготовки. Исходя из этого, основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании уровня обученности военнослужащих. Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки вооруженных сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован», – приводится заявление Гулевича в Тelegram-канале минобороны.
По его словам, белорусская сторона вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы и будет дальше повышать обороноспособность.
«Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь», – сказал Гулевич.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную.
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