Роскосмос подтвердил договоренность с США о совместной миссии к Венере

С США достигнута договоренность о совместной миссии по исследованию Венеры, которая традиционно считалась «русской планетой», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» пояснил, что на Венеру садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету «с кромешным адом буквально вместо атмосферы», передает РИА «Новости».

Перспективный российский космический корабль «Орел» сможет стыковаться с американской окололунной станцией, договоренность об этом достигнута на переговорах с НАСА, сообщил Рогозин.

Он также рассказал, что Роскосмос поручил Ракетно-космической корпорации «Энергия» разработать эскизный проект новой российской орбитальной станции, он будет готов в течение года-полутора. Запуски модулей для новой станции будут проводиться с космодрома Восточный ракетами «Ангара».

Запуск межпланетной станции «Луна-25», ранее планировавшийся в 2021 году, состоится в июле 2022 года. «Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз – это южный полюс Луны», – сказал он.

Роскосмос получил на этой неделе 5,7 млрд рублей из резервного фонда на строительство спутников, деньги пойдут на «восполнение средств, которые необходимы для формирования группировки для экономики страны, прежде всего метеоспутники и спутники дистанционного зондирования Земли». Также Рогозин отметил, что на прошлой неделе Роскосмос получил дополнительно 6,5 млрд рублей на научный космос. Кроме того, Рогозин сообщил, что финансирование создания российской многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» началось.

Напомним, год назад появились сообщения о том, что Роскосмос якобы отказался от участия США в проекте по Венере. Однако Роскосмос опроверг отказ от сотрудничества, пояснив, что планирует лишь воздержаться от широкой международной кооперации по этой миссии.