Экспертиза подтвердила вменяемость открывшего стрельбу в казанской школе

Новая психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводили в Петербурге, показала, что стрелявший в казанской школе Ильназ Галявиев вменяем, сообщил его адвокат Владимир Богдан.

«Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя», – сказал защитник ТАСС.

Он пояснил, что экспертиза точно проводилась в Петербурге, после нее Галявиева этапировали в Казань, сейчас он находится в казанском СИЗО №1.

Вторая экспертиза показала, что Галявиев вменяем и может быть привлечен к уголовной ответственности.

Богдан уточнил, что не может попасть к подзащитному в СИЗО.

«Я с ним не контактировал, потому что лишен этой возможности. <...> В СИЗО я к нему приезжал, прошел туда, но попасть к подзащитному не удалось, потому что нужно было разрешение от следователя, но в получении этого разрешения было отказано следователем», – указал он.

Галявиев, по его словам, находится в полной изоляции и не может контактировать с внешним миром, в том числе с родственниками. Он пишет письма родителям с просьбой дать ему встречу с адвокатом. При этом он не получает писем от родителей, потому что письма ему не передают.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

В ОНК сообщали, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, но СК уточнял, что экспертиза еще не завершена.