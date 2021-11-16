Нидерланды разочаровались решением Shell сменить налоговое резидентство

Власти Нидерландов выразили разочарование из-за решения британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell перевезти штаб-квартиру из Гааги в Лондон.

Глава министерства экономики и политики Нидерландов в области климата Стеф Блок заявил, что в Нидерландах «неприятно удивлены, правительство глубоко огорчено этим решением», говорится в Twitter ведомства, передает Deutsche Welle.

Он указал, что минэкономики страны ведет переговоры с Shell по поводу последствий этого решения компании для рабочих мест в стране, а также по ключевым инвестиционным решениям.

По словам Блока, Shell заверила власти в Гааге, что из Нидерландов в Великобританию переедет только ряд сотрудников, занимающих руководящие должности, а также несколько членов совета директоров компании.

Вместе с тем министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг написал в Twitter, что «приветствует новость о намерении Shell перенести свою штаб-квартиру в Великобританию в рамках плана по ускорению перехода на более чистые источники энергии».

Отмечается, что в Гааге по-прежнему останутся несколько частей компании, в частности отделение технологии, а также интегрированный центр по газу и возобновляемым источникам энергии.

В официальном сообщении, размещенном на сайте компании 15 ноября, говорится, что Shell также планирует упростить структуру акций, а именно уйти от системы двух линеек акций (А и В) и создать вместо них одну, «которую инвесторам будет проще понять и оценить». Инвесторы сохранят те же права, какими обладали ранее, акции по-прежнему будут размещаться на биржах Лондона, Амстердама и Нью-Йорка.

Подчеркивается, что компания «гордится своим британско-нидерландским наследием» и постарается сохранить широкое представительство и большое количество рабочих мест в Нидерландах.

До принятия решения о переносе штаб-квартиры в Британию Shell столкнулась в Нидерландах с чередой трудностей. Например, в мае суд в Гааге обязал ее сократить к 2030 году выброс двуокиси углерода на 45% по сравнению с уровнем 2019 года. Иск против компании подали семь экологических организаций во главе с голландским отделением «Друзей Земли» при поддержке 17 тыс. граждан королевства.