В Госдуме поддержали поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета

Госдума поддержала социально значимые поправки, выдвинутые партией «Единая Россия», ко второму чтению проекта бюджета, они позволят реализовать инициативы народной программы, с которой партия шла на выборы, сообщает пресс-служба ЕР.

В сообщении ЕР в Telegram указывается, что к этим поправкам относятся «двукратное увеличение финансирования на программу по обеспечению жильем инвалидов – на 6,7 млрд рублей, дополнительное финансирование программы долговременного ухода за пожилыми – по 487 млн рублей ежегодно, дополнительные средства на содействие молодежной занятости – 3 млрд рублей, увеличение расходов на комплексное развитие села – на 4,4 млрд рублей».

Также в этот перечень вошли «дополнительное субсидирование льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока – 1,5 млрд рублей ежегодно, увеличение расходов на ремонт дорог – 20 млрд рублей ежегодно, финансирование программы строительства многофункциональных спортплощадок – 400 млн рублей ежегодно, дополнительные субсидии на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных – 2,3 млрд рублей ежегодно, увеличение финансирования на заготовку донорской крови – на 1,2 млрд рублей, средства на капремонт общежитий вузов – 3 млрд рублей ежегодно».

Кроме того, в Госдуме поддержали дополнительное субсидирование НКО – господдержку получат «Бессмертный полк России», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», а также «Российский красный крест».

Также дополнительные средства выделят на обеспечение малых населенных пунктов связью – более 7 млрд рублей.

В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, отмечается, что с инициативой расширить финансирование программы комплексного развития сельских территорий выступила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина (фракция «Единой России»). В 2022 году на программу предусмотрено выделение около 32 млрд рублей. По мнению парламентария, этого недостаточно.

«На этот год сумма была примерно такая же, но в течение года выделялись надбавки. При формировании бюджета на следующий год необходимо это учесть и предусмотреть увеличение финансирования. Это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта, детские площадки», – отметила она.

Для того чтобы повысить темпы строительства и реконструкции социально значимых объектов на селе, улучшить качество жизни селян партия выступает за увеличение финансирования на 4,4 млрд рублей.

«Понимаем, что этой суммы не хватит, чтобы покрыть все потребности по строительству и ремонту инфраструктуры на селе. Но она поможет ускорить темпы по уже поданным от регионов заявкам, дополнительное финансирование пойдет в первую очередь на них», – указала Оглоблина.

Решение выделить дополнительные средства на программу комплексного развития сельских территорий поддержал председатель ЕР Дмитрий Медведев. В ходе обсуждения поправок в главный финансовый документ страны он отметил, что «повышенное внимание мы должны уделить таким направлениям, как социальное развитие села, помощь регионам в строительстве и ремонте дорог, и создание спортивной инфраструктуры в малых городах и сельской местности».

Депутат добавила, что вместе с партией она занимается вопросом по обеспечению занятости в глубинке, созданию новой экономики села. «Это необходимо для того, чтобы обеспечивать селян работой на местах и пополнять местные бюджеты. Так у сел и деревень будет больше возможностей благоустраивать территорию без участия в программах и нацпроектах», – заключила Оглоблина.

Напомним, президент России Владимир Путин отмечал важность создания комфортной жизни на селе.