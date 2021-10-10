Путин поручил дать предложения о награждении за подготовку к Олимпиаде в Токио Путин отметил важность создания комфортной жизни на селе 10 октября 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Государство будет делать все для обеспечения комфортной, современной и благополучной жизни на селе, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Президент отметил, что у граждан России, особенно у семей с детьми, все большую популярность приобретает сельский туризм, который дает дополнительные стимулы и ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, передает ТАСС. «У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе – комфортной, современной и благополучной», – сказал Путин. Он отметил, что с начала 2020 года действует льготная сельская ипотека по ставке до 3%. За это время, в том числе с помощью такой ипотеки, в новое жилье переехали более 90 тыс. семей. Как напомнил президент, в 2021 году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы и качества жизни граждан – модернизация первичного звена здравоохранения, программа капитального ремонта школьных зданий, социальная газификация. «Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам», – обратил внимание Путин. «Создание достойных, привлекательных условий для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики», – подчеркнул глава государства. Он отметил, что народ России гордится успехами, достигнутыми благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. «Спасибо вам большое за честный труд, за надежность, преданность своему делу», – сказал Путин. Напомним, в августе эксперты и общественники представили предложения для народной программы ЕР по повышению доступности жилья. В частности, депутат Госдумы Александр Якубовский в ходе стратегической сессии «Единой России» «Доступное и комфортное жилье» предложил законодательно обеспечить возможность поднятия лимита в программе сельской ипотеки до 6 млн рублей и разработать механизм льготного целевого кредитования для покупки стройматериалов при строительстве частного дома своими силами, чтобы дать возможность людям улучшить жилищные условия на селе и в малых населенных пунктах. Способствовать приобретению или строительству частных домов людьми будет новый федеральный проект «Свой дом», который запускает «Единая Россия».

Путин: Нельзя терять в ДТП столько людей, как при военных действиях 8 октября 2021, 14:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин призвал добиваться снижения смертности на дорогах. Нельзя терять в ДТП такое же количество людей, как при военных действиях, заявил он на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. «Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», – передает ТАСС слова Путина, прокомментировавшего доклад Хуснуллина о снижении смертности в ДТП в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Президент также обратил внимание на хорошую динамику жилищного строительства в России. Глава государства попросил профильного замглавы кабмина начать доклад именно с этой темы. «Знаю, что там динамика хорошая, вы не так давно докладывали об этом», – добавил Путин, говоря о жилищном строительстве. Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. Эксперт указал на дальновидность Путина в вопросах энергетики 8 октября 2021, 14:54

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елена Лексина

«Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Ранее Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. «Президент в простой форме объяснил нашим европейским партнерам, как их решение о либерализации газового рынка сказалось на отрасли», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. «Представьте себе, что вы продаете яблоки, которые легко хранить и транспортировать, а также на рынке много поставщиков. Здесь либерализация рынка понятна. Но газовый рынок – это не то же самое, что продажа яблок», – продолжил собеседник. «Газовый рынок требует многомиллиардных вложений в хранилища, трубопроводы, инфраструктуру, разработку месторождений и так далее. То есть рынок газа меньше поддается логике либерализации. Россия всегда говорила об этом и предупреждала своих европейских партнеров», – констатировал Митрахович. «Но европейцы решили пойти по пути либерализации, из-за чего перешли на заключение краткосрочных контрактов на спотовом рынке взамен долгосрочных, – рассказывает собеседник. – В итоге возникла ситуация, когда при одних условиях на рынке газ может стоить очень дешево, а при других – цена резко возрастает. Однако если вы выбираете либерализованный рынок, то должны смириться с резкими скачками цен. Так что, на мой взгляд, Путин совершенно справедливо указал Европе на ее ошибочное и волюнтаристское решение». По словам Митраховича, Россия всегда предлагала сохранить практику заключения долгосрочных контрактов. «Это обеспечивает получателю гарантию поставок и выгодные цены вне зависимости от сложившейся ситуации на рынке. Но Евросоюз не внял здравому смыслу», – констатировал он. Тем не менее, по словам эксперта, Москва готов помочь Европе, увеличив поставки газа. «Но здесь нужно учесть и внутренние потребности. Если у России есть необходимость заполнения хранилищ, то увеличить поставки газа в Европу Газпром сможет только после завершения этого процесса, – полагает Митрахович. – Кроме того, дополнительные заявки так просто удовлетворить невозможно – в частности, нужно было заранее разрабатывать новые месторождения». «Но на тот момент европейцы заявляли о переходе на зеленую энергетику. Видимо, они ожидали, что в скором времени будут жить в «зеленых лесах». Соответственно, Газпром не инвестировал в дополнительные мощности газа», – пояснил эксперт. Как раз это президент России и пытался донести до наших европейских партнеров, уточнил он. Также собеседник обратил внимание на решение президента не приостанавливать транзит газа через Украину, хотя использование новых газопроводов принесло бы России гораздо большую прибыль. «На самом деле Украине повезло, что российский президент придерживается дальновидного и умеренного политического курса. Я полностью поддерживаю стремление Путина искать компромиссы и с Евросоюзом, и с Украиной по вопросам энергетики», – резюмировал Митрахович. Ранее на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке. «Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», – отметил президент. Также он заявил, что Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится. Кроме того, президент подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства. Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Руководство Газпрома считает, что компании выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам, но так делать не нужно, отметил Путин. Также он попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что одной из причин энергетического кризиса в Евросоюзе стали ошибки Еврокомиссии, которая должна изменить часть своих «зеленых» норм. Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, цены на газ в Европе останутся на высоком уровне в течение всей зимы и начнут снижаться весной 2022 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил принять программу по обучению детей плаванию 8 октября 2021, 18:30 Текст: Алексей Дегтярев

Президент поручил утвердить программу по всеобщему обучению детей плаванию как базовому навыку до 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать совместно с органами исполнительной власти субъектов при участии общественной организации «Всероссийская федерация плавания» и утвердить межведомственную программу, направленную на всеобщее обучение детей плаванию как базовому жизнеобеспечивающему навыку», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. При разработке и воплощении такой программы нужно обратить внимание на необходимость обучения плаванию в разных образовательных организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления. Президент также поручил предусмотреть включение в госпрограммы целевого показателя числа детей, ежегодно проходящих обучение по программе; определение структуры управления программой; финансирование программы на федеральном и региональном уровнях начиная с 2023 года. Поручение необходимо исполнить до 30 июня 2022 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и руководства регионов. Пескова спросили о традиции Путина «проставляться» в день рождения 7 октября 2021, 13:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, а традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава российского государства в четверг отмечает 69-й день рождения. «Традиции «проставляться» нет, вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, а в администрации это тем более рабочий день», – передает РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос. Он также предположил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у президента сегодня запланировано совещание, воспользуются этой ситуацией, чтобы его поздравить. По словам представителя Кремля, обычно члены Совбеза поздравляют Путина по телефону. На уточняющий вопрос, дарят ли они главе государства подарки, Песков сказал, что «иногда дарят» – когда происходят «какие-то очные личные встречи». «Сегодня будет по ВКС совещание», – пояснил Песков. На вопрос, присылают ли в последнее время подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля ответил: «Когда как». «Я, по крайней мере, сейчас не имею информации на этот счет», – уточнил он. Ранее мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения. Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения 7 октября 2021, 12:55 Текст: Евгения Шестак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, сообщила администрация турецкого лидера. «Наш президент поздравил по телефону с днем рождения Владимира Путина, обсудив с ним российско-турецкие отношения и региональные проблемы», – приводит РИА «Новости» сообщение администрации. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина, отметив, что внимание, которое Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и далее способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества. Лукашенко пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний. «С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», – заявил он. В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил вопросы региональной безопасности, особое внимание уделили ситуации в Афганистане. Рахмон поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему здоровья, благополучия и новых достижений в государственной деятельности. Президент Киргизии Садыр Жапаров отметил вклад Путина в укрепление киргизско-российских отношений. Он пожелал президенту России «крепкого здоровья, долгих лет жизни, а также дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности». Отмечается, что Жапаров также поздравил главу России с «успешным проведением выборов в Государственную думу, выразив уверенность в том, что ее дальнейшая деятельность будет направлена на укрепление межпарламентских связей с Жогорку Кенешем». «В свою очередь президент России Владимир Путин поблагодарил за поздравления, а также подчеркнул готовность российской стороны к продолжению наращивания взаимовыгодного сотрудничества по всем вопросам совместной повестки», – добавили в пресс-службе. Тем временем глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в поздравлении президенту России отметил, что приднестровский народ признателен Путину за сохраняющийся мир в регионе. «Ваша без преувеличения многогранная государственная деятельность – пример неустанного служения интересам российского народа, которое сопровождается реализацией масштабных программ и проектов, способствующих развитию страны и повышению ее международного авторитета. Приднестровский народ безмерно признателен Вам за сохраняющийся мир на Днестре», – говорится в поздравлении. Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. Поправивший Путина школьник запустил челленж в день рождения президента 7 октября 2021, 16:27

Фото: Никанор Толстых/vk.com

Текст: Евгения Шестак

Школьник Никанор Толстых, поправивший президента Владимира Путина в ходе обсуждения исторической темы на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание», запустил в Сети челленж, призвав школьников рассказать о повлиявших на них наставниках. «День Рождения! Но с днем учителя поздравили не всех. Хочу запустить челленж: расскажите о своих наставниках, которые вам давали классные уроки не в школе и выложите об этом пост с хештегом: #учителясрединас», – написал Толстых во «Вконтакте». Президент России в четверг отмечает 69-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путин в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. Напомним, 1 сентября школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента на открытом уроке в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время обсуждения истории страны Путин назвал войну со Швецией при Петре I Семилетней. Подросток, представлявший РДШ в Коми, уточнил, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Российский лидер поблагодарил мальчика за замечание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает слова школьника, который поправил президента во время онлайн-урока, наглостью. Он также выразил сочувствие положению, в котором оказался школьник в результате инцидента. Сам президент отметил, что произошедшее может только порадовать: молодые ребята грамотные, хорошо знают историю Отечества, свободно излагают свою позицию. В Кремле заявили об отсутствии понимания повестки для встречи Путина и Зеленского 7 октября 2021, 14:35 Текст: Евгения Шестак

Готовность к формулированию повестки для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского отсутствует, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Мы неоднократно говорили, что, действительно, между администрацией Украины и администрацией президента, с нашей стороны это заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, действительно, осуществлялись контакты с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться», – цитирует ТАСС Пескова. По его словам, в настоящее время отсутствуют общее понимание и готовность к формулированию повестки дня для возможной встречи. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что личные переговоры могут быть результативными. Накануне Песков заявлял, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик со стороны Киева, министры и политсоветники предпринимают попытки реактивировать процесс. Песков рассказал, что президент России Владимир Путин к встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, «что называется, был готов вчера», но загвоздка в нежелании Киева выполнять Минские соглашения. Новый премьер-министр Японии провел первые переговоры с Путиным 7 октября 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поговорил с новым премьером Японии Фумио Кисидой в свой день рождения и поздравил его с назначением на пост, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Состоялся разговор с недавно избранным премьер-министром Японии Кисидой. Естественно, президент поздравил своего японского коллегу со вступлением на столь ответственный пост», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Путин с утра по телефону принимает поздравления с днем рождения от различных глав государств: президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, Таджикистана Эмомали Рахмона, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, Белоруссии Александра Лукашенко, Азербайджана Ильхама Алиева, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с премьер-министрами Армении Никола Пашиняна и Израиля Нафтали Беннета. По словам источников в дипломатических кругах, президент России в телефонном разговоре с Кисидой выразил надежду на прогресс в переговорах по мирному договору. По их сведениям, российский лидер также выразил готовность провести личную встречу с главой японского правительства. Президент России в четверг отмечает 69 день рождения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что несмотря на день рождения, Путина в этот день будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. Мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения. Кремль заявил о заинтересованности Японии в заключении мирного договора 8 октября 2021, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Лидеры России и Японии Владимир Путин и Фумио Кисида подтвердили заинтересованность обеих сторон на всех направлениях в заключении мирного договора, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Вчера была подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении диалога на всех уровнях. Конечно, сейчас все делается с оговоркой на эпидемиологическую ситуацию», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, обсуждали ли лидеры перспективы и взаимодействие для разрешения территориального спора и заключения мирного договора. По словам Пескова, график встреч Путина и Кисиды не сформирован. «Нет, конечно, они не могли прямо вчера сформулировать график этих контактов, но заинтересованность была подтверждена, собственно, на высшем уровне – это главное», – сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли личные встречи двух лидеров. Напомним, в четверг состоялся разговор главы России и Японии Владимира Путина и Фумио Кисиды. Байден пока не поздравил Путина с днем рождения 7 октября 2021, 13:31 Текст: Наталья Ануфриева

Кремль пока не получал поздравительную телеграмму от президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина по случаю дня рождения президента, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков сказал в ответ на соответствующий вопрос, что «от Байдена не видел телеграммы, нет», передает ТАСС. При этом китайский лидер Си Цзиньпин направил телеграмму еще в среду. Представитель Кремля также отметил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена на полях G20 в Риме будет зависеть от того, окажутся ли лидеры в одно время в одном месте, передает РИА «Новости». «Решение (об участии Владимира Путина в саммите G20) еще будет принято, тоже с учетом всех деталей, связанных эпидемиологической обстановкой. И мы сообщим своевременно об этом», – добавил Песков. Саммит G20 запланирован на 30-31 октября. Ранее Владимира Путина поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Напомним, российский лидер отмечает 69 день рождения. Песков сообщал, что Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет. Российское движение школьников поздравило Путина с днем рождения 7 октября 2021, 17:01 Текст: Евгения Шестак

Российское движение школьников опубликовало поздравление президенту России Владимиру Путину с 69-летием: ребята из разных регионов придумали и записали видеопоздравление в стихах, в которых вспомнили о том, как он провел для них урок 1 сентября, и поблагодарили за создание РДШ. Активисты творческого направления РДШ из Липецкой области – участники школьной театральной студии «Радуга» лицея села Долгоруково создали для главы государства мультипликационное поздравление, тем временем в поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края активисты Российского движения школьников создали мурал-открытку ко дню рождения президента, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Школьники из Астраханской, Калужской, Свердловской, Вологодской областей, Республики Карелия и Удмуртской Республики, а также из Мурманской, Архангельской и Ульяновской областей записали трогательное видеопоздравление президента со словами благодарности за создание Российского движения школьников и проведенный урок 1 сентября. Видео можно посмотреть в официальной группе РДШ во «ВКонтакте». Анимационное поздравление президенту собственноручно создавали активисты Российского движения школьников Липецкой области – участники школьной театральной студии «Радуга» лицея села Долгоруково: Виктория Моргачева – ученица 5 класса, Ангелина Андрианова – ученица 8 класса, Ульяна Кондратова – ученица 9 класса, одиннадцатиклассницы Ангелина Моргачева и Анастасия Юрьева, а также студент 1 курса Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина Алексей Трефилов. «У каждого человека День рождения- особенный праздник. А Владимир Владимирович – особенный человек для всей нашей страны. У такого человека в день его рождения должно быть особенное настроение, такое, как в детстве. Он много делает для всех. Захотелось сделать хоть что-то приятное для него», – сказала Андрианова. «В день рождения исполняются все желания, если они искренние! Мы желаем здоровья, успешных интересных проектов, слаженной работы в команде на благо нашей Родины. А мы подрастем и продолжим все проекты. А еще в этот день желаем вспомнить самые счастливые минуты из детства», – добавила Юрьева. В поселке городского типа Солнечнодольск Ставропольского края активисты Российского движения школьников – старшеклассники 16-й и 17-й школ Изобильненского городского округа в рамках серии встреч и мастер-классов «Культурный коТ», вместе с художником Александром Купаляном создали мурал-открытку ко дню рождения Президента Российской Федерации. Среди предложенных школьниками эскизов были выбраны 3 достопримечательности России: разведенный Дворцовый мост в Санкт-Петербурге, Саяно-Шушенская ГЭС и Крымский мост. А в качестве девиза открыток была использована фраза Владимира Путина, произнесенная им в 2014 году на итоговой сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Для меня Россия – вся моя жизнь!» «Я давно наблюдаю за художниками в нашем городе – с момента начала фестиваля. Мы с друзьями постоянно после школы идем смотреть на фасады и общаться с новыми людьми, с каждым днем картин становится все больше и больше! Я очень рад, что у Российского движения школьников теперь есть проект, направленный на современное искусство. И в день рождения президента мы с друзьями сделали ему подарок – мурал-открытка, посвященная достопримечательностям России!» – рассказал Андрей Гапон ученик школы №17 Солнечнодольска. Песков рассказал, как Путин отметил день рождения 8 октября 2021, 12:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а также региональных проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин 7 октября отметил 69-й день рождения. «Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах. Конечно же и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, как прошел день рождения президента. Он также уточнил, что в рабочем режиме прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза, но и там звучали поздравления в адрес президента. «Что касается вечера – это личное пространство президента. Конечно же его поздравляли родные и близкие», – добавил Песков. Напомним, в четверг мировые лидеры поздравили Путина с днем рождения. Путин обсудил с внутреннюю безопасность с СБ России 7 октября 2021, 15:46 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин провел традиционное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором основное внимание было уделено внутренней безопасности и стабильности в стране. Путин сказал, открывая совещание, что «мы сегодня обсудим вопросы обеспечения внутренней стабильности и безопасности в России», передает ТАСС. Он передал слово для основного доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Ранее Совбез одобрил проект Основ госполитики в сфере стратегического планирования в России. Пескова спросили о реакции Путина на песни и книги о себе 7 октября 2021, 13:58 Текст: Наталья Ануфриева

Президенту Владимиру Путину рассказывают о популярных песнях, написанных про него, некоторые ему, возможно, удается послушать, но в целом он не тратит время на материалы о себе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что «о тех песнях, которые стали наиболее популярными, ему рассказывают, может, что-то ему и удается послушать», однако «в целом (...) он и книги о себе не читает, и материалы о себе особо не смотрит», не тратит на это время, передает РИА «Новости». Представитель Кремля также ответил на реплику журналистов о том, что в один из своих праздников Путин якобы встречался с актером Михаилом Боярским и они даже вместе пели песни: «Они давние друзья с Боярским, много лет дружат, наверняка многое бывало». Прокомментировал Песков и тему подарков, которые присылают президенту, в том числе лидеры других стран: «Когда как. Я сейчас не имею информации на этот счет». Пресс-секретарь президента заверил журналистов, что обязательно передаст главе государства поздравления от кремлевского пула. Ранее Владимира Путина поздравили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Напомним, российский лидер отмечает 69-й день рождения. Песков сообщал, что Путин редко освобождает свой день рождения от рабочих мероприятий, и традиции «проставляться» на работе в этот праздник у него нет. Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС 7 октября 2021, 13:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин пока не определился с кандидатурой главы МЧС, как только сделает это - подпишет указ о назначении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как только он определится с кандидатурой, он подпишет указ, мы сразу же вас проинформируем. Пока президент не определился с кандидатурой», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, когда ожидать назначение главы МЧС и определился ли Путин с кандидатурой. Напомним, возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. Врио главы МЧС распоряжением Путина был назначен генерал-полковник Александр Чуприян.