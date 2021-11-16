|
|
На Украине раскрыли ежегодные потери из-за «Северного потока – 2»
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В случае запуска газопровода «Северный поток – 2» ежегодные потери Украины составят около 2 млрд долларов, заявил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в беседе с Reuters.
«Украина будет терять около 2 млрд долларов в год, если «Северный поток – 2» будет запущен, что эквивалентно примерно 1,5%-ам ВВП страны», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
Глава «Нафтогаза» также выступил с утверждением, что трубопровод якобы «угрожает мировой безопасности», и поэтому Украина рассчитывает на помощь США. «Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (Nord Stream 2 AG), потому что по ту сторону океана так или иначе понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, что она играет не по правилам, и что «Северный поток – 2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», – утверждает украинский чиновник.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и гендиректор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода в связи с подписанием президентом России указа об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский олимпийский чемпион резко изменил мнение о дружбе с Россией
|
|
Украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко, который ранее выступил за дружбу между Москвой и Киевом, резко изменил свою позицию, свидетельствуют его заявления в сюжете «Военного телевидения Украины».
По словам Абраменко, он был «удивлен» после выхода своего интервью, так как «некоторые моменты были перекручены и выставлены не так». «Я, конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины. Там высветлили так, что я будто не понимаю, что происходит», – передает РИА «Новости» слова спортсмена в сюжете «Военного телевидения».
При этом Абраменко поблагодарил украинских военных, которые находятся на востоке страны, пожелав им «силы духа и терпения». Как говорится в сюжете, «ни одно перекрученное интервью не способно сломать его веру в победу Украины».
В прошлый вторник золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.
В 2018 году спортсмен, завоевавший на Олимпийских играх золотую медаль в лыжной акробатике, обнял на пьедестале своего российского соперника, бронзового призера Илью Бурова. Тогда снимок вызвал бурные обсуждения в соцсетях.
Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. Ласицкене также является военнослужащей – она капитан Российской армии.
После появления снимка Минобороны Украины вызвало лейтенанта на беседу, после которой Магучих заявила, что совместное фото с Ласицкене было сделано «без политики» и она остается в рядах ВСУ. При этом тренер легкоатлетки признала, что травля в блогосфере стала для Магучих серьезным стрессом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Нафтогазу» и ГТС Украины разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2»
|
|
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2». С аналогичным заявлением выступил и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон.
«Поздравляем решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое позволило принять участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток – 2» оператору GTS Ukraine! Немецкий регулятор объявил, что ОГТСУ отведена отдельная роль компании, обладающей уникальной экспертизой по транспортировке газа в ЕС. У нас весомые аргументы, как технические, так и политические, которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке. Мы стремимся не допустить энергетической изоляции Украины», – написал Макогон в Facebook.
По его словам, участие в сертификации «наша ответственность перед потребителями: крупной промышленностью, средним и малым бизнесом и каждым жителем Украины. Мы не хотим, чтобы из-за прекращения транзита расходы на оптимизацию инфраструктуры ГТС легли на плечи налогоплательщиков и отразились на тарифах».
«С сегодняшнего дня мы ликвидируем часть компрессорных станций, 96% газораспределительных станций требуют реконструкции, потому что они работают с загрузкой менее 50% от проектной мощности. Мы осознаем также, что для Украины «Северный поток – 2», кроме энергетической, несет и общую угрозу. Газпром не просто смотрит на рынок газа как на театр военных действий, «сертификация» «Северного потока – 2» даст «зеленый свет» для более активных реальных спецопераций», – написал Макогон.
По его словам, «энергетический кризис этого года, во многом спровоцированный Газпромом, должен стать уроком для многих». «На сегодняшний день никаких препятствий для транзита больших объемов газа в ЕС. Мощная, разветвленная, технически безупречная украинская ГТС готова транспортировать до 200 млн куб. м газа в сутки, что в короткие сроки выровняло бы ситуацию на газовом рынке Европы. Поэтому вызов, стоящий сегодня перед Украиной, странами ЕС и США, – это усиление региональной энергетической безопасности и использование для этого всех имеющихся инструментов. Сумеем ли мы сохранить свободный рынок, конкуренцию и развитие?» – говорит глава ГТС Украины.
«Вынесем ли мы уроки из сложившейся ситуации? Зависит от каждого, кто будет принимать стратегическое решение по сертификации газопровода «Северный поток – 2». Экономика всех стран напрямую зависит от энергоресурсов, поэтому энергия, которая в один момент превращается в козырь в руках монополиста, не должна превращаться в оружие», – написал глава ГТС Украины.
В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что эта компания также допущена к сертификации российского газопровода: «Такое решение сегодня принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству».
Ранее он заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
Эксперт: Россия энергетически развратила элиту Украины
|
|
«Украина виртуально воевала с Россией и получала от Москвы энергоресурсы. Такая ситуация развратила украинские элиты. Но сейчас все будет иначе», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее жителей Украины предупредили о веерных отключениях электроэнергии, которые затронут не только регионы, но и Киев.
«Веерные отключения электроэнергии на Украине неизбежны. Вопрос лишь в том, как долго продлится эта ситуация и кого она затронет. Поначалу будут отключать промышленность. Но с холодами энергокризис будет лишь усугубляться», – полагает политолог, экономист Иван Лизан.
«Долгое время Украина могла вести виртуальную войну с Россией и при этом получать от нее по первому же запросу уголь и электроэнергию. Такая ситуация развратила украинские элиты. В свое время Украина сэкономила за счет низких цен на газ 82 млрд долларов. Но сейчас из-за энергетического кризиса в Европе ситуация изменилась», – говорит эксперт.
«Москва уже не будет поставлять Киеву уголь и электроэнергию по первому запросу не из-за того, что она плохая и злая, а из-за того, что все имеющиеся объемы ресурсов законтрактованы. Поэтому Киеву неоткуда взять уголь, потому что его нет на рынке, а электроэнергия есть только у Белоруссии. Но в случае ухудшения ситуации в стране даже белорусских объемов будет недостаточно», – пояснил политолог.
Согласно прогнозу Лизана, веерные отключения электроэнергии обернутся большими проблемами для политической власти Киева. «Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжит стремительное падение, – уверен он. – На этом фоне также продолжит рассыпаться его парламентская фракция и еще больше ухудшатся отношения с олигархами, потому что этот кризис затронет и их».
Эксперт не исключает и внутренних волнений на Украине. «Без электроэнергии и аварийных поставок придется сидеть долго. Более того, ситуацию усугубит экономический кризис. В результате все будет зависеть от адекватности украинской власти, – считает собеседник. – Одним из негативных сценариев может быть полноценная война в Донбассе с целью отвлечения внимания населения от экономических проблем».
«Что касается кандидатуры самого Зеленского, то заменить его на посту президента не проблема. Главный вопрос – кем. Когда появится тот, кто сможет дать ему бой в медийном поле, рейтинг президента упадет еще сильнее. Люди очень разочаровались в Зеленском. А чем ближе отопительный сезон, тем выше его антирейтинг», – резюмировал Лизан.
Ранее экс-премьер Украины, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что в стране начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. По его словам, веерные отключения должны быть жестко контролируемым процессом, поскольку они могут затронуть роддома, хирургические и «коронавирусные» отделения, где люди подключены к искусственной вентиляции легких.
Накануне стало известно, что на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. В то же время бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку, а в регионах начали составлять графики веерных отключений от электроэнергии предприятий и организаций, указывает «Страна.UA».
В прошлую пятницу власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на ТЭС. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
Депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что к катастрофе энергетики Украины оказался причастен Китай.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Раде высмеяли обещание Британии отправить спецназ на Украину
Депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский прокомментировал сообщения британских СМИ о готовности Лондона отправить на Украину около 600 бойцов спецназа в случае «конфликта» между Москвой и Киевом.
Как заметил Бужанский, сложно было представить что-то меньшее, чем помощь Лондона Польше в сентябре 1939 года. «Но Великобритания справилась и дала понять о своей готовности прислать на Украину 600 спецназовцев в случае угрозы вторжения России. Масштабно, ничего не скажешь», – передает РИА «Новости» слова депутата.
Ранее сообщалось, что Британия создает подразделения для отправки на Украину в случае «конфликта» между Москвой и Киевом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине
|
|
Франции и Германии нужно подготовиться к возможному «военному сценарию» на Украине, потому что потом на подготовку не будет времени, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Мне было важно увидеть, что наши партнеры, Германия и Франция, очень четко понимают, кто, что делает, что именно Россия эскалирует ситуацию в разных сферах… Если Россия начнет действовать, у вас просто физически не будет времени на координацию, на прохождение всех бюрократических процедур, на согласование решений. Поэтому, пожалуйста, проведите подготовительную работу сейчас... Потому что если военный сценарий заработает, то времени просто не будет. Но мы все сейчас сосредоточены на политическом урегулировании процесса», – приводит РИА «Новости» заявление главы МИД Украины после встречи с министрами иностранных дел Франции и Германии.
Кулеба также заверил, что Украина будет вести себя очень ответственно при любом сценарии и будет защищать себя.
Ранее генсек НАТО заявил, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поручил допустить товары из Донбасса к госзакупкам наравне с российскими
|
|
Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, а также поручил допустить к участию в госзакупках товары из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из указа главы государства на официальном портале правовой информации.
«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <…> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», – говорится в документе.
Также Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее в правительстве России пообещали помочь Донбассу в борьбе с коронавирусом.
30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Кроме того, в феврале в самопровозглашенной Луганской народной республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Первыми привились сотрудники МЧС и работники здравоохранения.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что Россия поставит дополнительные объемы антиковидных вакцин в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украину лишили права вето при сертификации оператора «Северного потока – 2»
|
|
Компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» будут привлечены к процессу сертификации оператора «Северного потока – 2» без права вето, сообщил представитель Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) Фите Вульф.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекла компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации», – отметил Вульф. Он указал на то, что у участников будет право делать заявления касательно процесса. «Право на вето с этим не связано», – приводит слова представителя регулятора ТАСС.
-
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». Между тем в прошлую пятницу глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявлял, что желание «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» участвовать в сертификации «Северного потока – 2» связано со стремлением не допустить запуск трубопровода. Он призвал украинские компании не вмешиваться во внутренние дела ЕС и Германии.
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе, вторая нитка будет заполнена газом до конца 2021 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон собрался защищать «территориальную целостность» Украины
|
|
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины, сообщило Agence France-Presse.
«Макрон заявил Путину, что Франция готова защищать «территориальную целостность» Украины», – говорится на странице Agence France-Presse News Agency в Twitter.
«Эммануэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на украинской границе и волю Франции защищать территориальную целостность Украины», – приводит ТАСС слова источника Agence France-Presse в Елисейском дворце.
Ранее Киев призвал Берлин и Париж приготовиться к «военному сценарию» на Украине.
Накануне генсек НАТО заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. В минувшую субботу в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кличко предупредил киевлян о начале веерных отключений света
|
|
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, сообщили местные СМИ.
«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», – передает «Страна.UA» слова Кличко.
Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.
«Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.
При этом он пообещал, что в украинской столице не вырастут коммунальные платежи.
«Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне», – заверил Кличко.
Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.
«Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты», – предрек Кличко.
Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.
Климкин предсказал «взрывную интеграцию» ДНР и ЛНР в Россию
|
|
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
«Это означает, что создается возможность для дальнейшей не ползучей, а взрывной интеграции. Это уже реально как пылесосом затягивается экономика оккупированных территорий в Россию. Теперь скажите мне, что еще остается украинского на оккупированных территориях? Там российская валюта, российские учебники, российское оружие, российские паспорта, российские военные. И теперь полное пространство экономики с Россией», – приводит слова Климкина РИА «Новости».
«И теперь [президент России Владимир] Путин играет с тем, чтоб включить оккупированные территории, наверное, в союзное государство. Туда же включат и Белоруссию», – заявил Климкин в эфире телеканала ICTV.
Накануне Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик, а также поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с товарами российского происхождения.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
На минувшей неделе украинские силовики расширили географию артобстрелов республик Донбасса, используя запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. В конце октября Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». После этого США предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе.
В Раде предупреждали о возможности уничтожения Украины в случае агрессии Киева в Донбассе. В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина попросила у США поставить противокорабельные ракеты
Власти Украины обратились к США с просьбой о поставках противокорабельных ракет «Гарпун», сообщило украинское издание ZN.UA.
«По информации ZN.UA, власти Украины обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о поставках противокорабельных ракет "Гарпун». «Гарпун» — противокорабельная ракета, разработанная и изготовленная McDonnell Douglas, ныне Boeing Defense, Space & Security. Ракета Standoff Land Attack Missile SLAM является вариантом наземного нападения», – сообщает издание на своем сайте, передает РИА «Новости».
Ракета может быть запущена из самолета с неподвижным крылом, с корабля, подводной лодки и батареи береговой обороны.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты поставили на Украину порядка 80 тонн боеприпасов в рамках одобренной президентом США Джо Байденом военной помощи в размере 60 млн долларов.
Напомним, США пообещали продолжить оказывать военную помощь Украине. В октябре США неоднократно поставляли на Украину высокоточное вооружение, боеприпасы и средства радиолокационного наблюдения. В Киеве заявляли, что Украина получила от США «много высокоточного наступательного оружия». 1 сентября Украина и США договорились о военном сотрудничестве и противодействии России. В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «многое другое».
Москва призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
СМИ: Запад задумался о санкциях в отношении России в случае «агрессии против Украины»
США и союзники изучают возможность введения санкций против РФ и поставок новой военной помощи Киеву в случае «возможной агрессии» против Украины, сообщает Bloomberg.
Согласно этой информации, на прошлой неделе представители властей США поднимали в контактах с европейскими коллегами вопрос о проработке нового пакета мер, направленных на противодействие возможным агрессивным шагам России в отношении Украины, передает РИА «Новости».
При этом, отмечается, что проработка такого ответа находится на ранней стадии и потребует дополнительных обсуждений.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили по телефону «вызывающую беспокойство» ситуацию в районе границы России и Украины.
До этого госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии – это «попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной». Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Североатлантическом альянсе якобы заметили «необычные движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине.
В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину отметил, что Россия никогда не согласится с утверждениями о том, что является стороной конфликта на Украине, назвав алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся, по мнению Вашингтона, необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина, Франция и ФРГ заявили о желании сохранить «нормандский формат» на уровне МИД
Главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД, стороны продолжат работать над организацией четырехсторонней встречи с участием главы МИД России Сергея Лаврова, заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы согласились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен. И мы продолжим работать над тем, чтобы прошла четырехсторонняя встреча, чтобы мы сели все-таки с Россией в лице министра (иностранных дел Сергея) Лаврова, и чтобы был откровенный и предметный диалог. Как вы понимаете, договариваться полноценно в нормандском формате можно только когда все четыре участника сидят за столом», – заявил Кулеба по итогам встречи с главами МИД Франции и Германии, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что других механизмов урегулирования в Донбассе, кроме встречи «нормандской четверки», по-прежнему нет.
Кроме того глава МИД России Сергей Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате».
До этого пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу.
Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
В ЛНР оценили угрозы Киева применить Bayraktar
Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе связаны не с войной, а с политикой и демонстративным игнорированием общепринятых норм, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», – передает РИА «Новости» слова Пасечника.
Глава ЛНР пояснил, что речь идет о демонстративном нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, «которыми так гордился (президент Украины Владимир) Зеленский, а потом вдруг престал и забыл о них».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
В МИД не исключили дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за действий Киева, поскольку украинские силовики сознательно нарушают меры по прекращению огня. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что приобретенные Киевом вооружения больше не могут называться турецкими после соглашения о продаже. По его словам, «Украина должна перестать использовать название нашей страны».
Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА. Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.
Порошенко призвал остановить сертификацию «Северного потока – 2»
|
|
Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал остановить сертификацию оператора газопровода «Северный поток – 2» в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
«Подписанный 15 ноября указ о так называемой гуманитарной поддержке оккупированным Россией отдельным районам Донецкой и Луганской областей является ничем иным как издевательством. Пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», – написал Порошенко в своем Telegram-канале.
«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», – считает Порошенко.
По его мнению, Украина должна требовать не только отмены этого указа, но и возвращения предприятий, а также отмены рублевой зоны и отмены решений о паспортизации.
«Самое время для усиленного международного присутствия и в Украине наших союзников. Самое время для увеличения цены за российскую дерзость новыми санкциями. Именно в этом контексте искренне приветствую решительность позиции Берлина и Парижа, четко предупредивших Москву о «серьезных последствиях», в случае новых попыток подорвать территориальную целостность Украины. Ожидаю, что этому примеру последуют другие партнеры. Самое время для остановки сертификации «Северного потока – 2», – считает Порошенко.
Накануне глава «Нафтогаза» Юрий Витренко и генеральный директор «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявили, что компаниям разрешили участвовать в сертификации оператора «Северного потока – 2». При этом представитель Федерального сетевого агентства Германии Фите Вульф уточнил, что украинским компаниям отказали в праве блокировать сертификацию оператора «Северного потока – 2».
В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению провозглашенных республик Донбасса, поручил допустить к участию в госзакупках произведенные в ДНР и ЛНР товары наравне с российскими.
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин выразил мнение, что власти России своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР создают возможности для «взрывной интеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД