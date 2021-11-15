В НАТО заявили о «значительной и необычной» концентрации сил России у границ Украины

НАТО наблюдает «значительную и необычную» концентрацию российских сил у границы Украины, НАТО мониторит ситуацию и призывает Россию воздерживаться от эскалации, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«В последние недели мы наблюдаем значительную и необычную концентрацию российских сил близ украинской границы. НАТО остается бдительной и мониторит ситуацию», – приводит его слова ТАСС.

Генсек ушел от ответа на вопрос, как близко, по мнению НАТО, российские войска находятся к границе Украины и видит ли альянс риск военного конфликта, заявив, что «не комментирует разведывательную информацию».

Также он заявил, что присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России.

Столтенберг отмечает, что напряженность у границ Украины, на границах ЕС и Белоруссии, в Западных Балканах «происходит одновременно, альянс должен следить за всем этим».

«Мы осуждаем использование режимом (президента Белоруссии Александра) Лукашенко беззащитных мигрантов, и мы обеспокоены ситуацией. Следим за этим. Мы обеспокоены и ситуацией вокруг Украины... Мы видим также напряжение и на Западных Балканах. Это все происходит в одно и то же время. НАТО должна внимательно следить за всем этим», – сказал он.

Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания российско-французского Совета в формате «2 + 2» обсудил вопросы стратегической стабильности и европейской безопасности, отметив, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие возле границ России.