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На Украине усомнились в адекватности Зеленского
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Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране.
По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь.
«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».
По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.
«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <...> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» – заключил парламентарий.
Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».
Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.
Актриса рассказала об «адской» жизни на Украине
Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар, а Россия поддерживает и развивает свое культурное наследие, заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко.
Титаренко заявила в эфире YouTube-канала PolitWera, что «мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова».
В России же, благодаря русскому наследию и тому, что она его поддерживает и развивает, обеспечено долголетие. В это же время на Украине сжигают книги, а также получили благодатную почву неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.
Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан, переехавшая из России на Украину, назвала эту страну «худшей для эмиграции».
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В ФРГ назвали цель подачи заявки Киева на сертификацию «Северного потока – 2»
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Заявка «Нафтогаза Украины» и «Оператора ГТС Украины» на их привлечение к сертификации «Северного потока – 2» имеет одну цель – не допустить запуск трубопровода, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
«Кто бы мог подумать! Заявка Киева на участие в сертификации «Северного потока – 2» имеет ясную цель – не допустить запуск трубопровода», – пояснил Эрнст, передает ТАСС.
По его словам, он исходит из того, что «Нафтогаз» не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. «На это он не имеет права», – подчеркнул депутат.
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) «значительно удобнее» российского газопровода «Северный поток – 2» из-за наличия резерва труб и относительной близости к месторождениям в Центральной Азии.
Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
В Британии завершили рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины
Британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов.
«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид, передает ТАСС.
Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
На Украине нашли замену газу из России
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В случае дефицита газа Украина в отопительный период может закупать топливо в Словакии, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов.
Немчинов заявил в эфире телеканала «1+1», что «на сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа, хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что импортировать топливо можно из Словакии. Кроме того, по его словам, украинский «Нафтогаз» имеет достаточно средств и забронированных мощностей ГТС для осуществления закупок.
При этом прогнозируемая цена газа, который Украина может закупить в конце зимы, составляет около 26 тыс. гривен (около 1 тыс. долларов) за тысячу кубометров.
Ранее заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией».
Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, Россия «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
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В России ответили на заявления Украины об «энергетической войне»
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«Украина в отношениях с Москвой делает все, чтобы никакого контракта на транзит российского газа после 2024 года не было», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее украинские власти заявили, что отношения с Россией приняли характер «энергетической войны» из-за якобы блокировки импорта угля из Казахстана.
«Не думаю, что это прям полномасштабная энергетическая война. Безусловно, ситуация напряженная и продолжает усугубляться. У Москвы нет желания подставить плечо Киеву, но если бы это действительно была «война» за ресурсы, то поставок товаров по энергетике не было бы вообще. Сейчас мы наблюдаем всего лишь определенные ограничения в этой части рынка», – сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его словам, между Россией и Украиной сохраняются торговые отношения по многим направлениям в энергетике, но их портят политики. Россия по-прежнему поставляет Киеву сжиженный углеводородный газ, нефтепродукты и нефть, товары для атомной промышленности. Все эти сегменты сотрудничества наименее политизированы, в то время как с газом и углем ситуация иная. «Энергетический уголь мы не поставляем, поскольку он у нас уходит на европейский рынок и на создание запасов на наших угольных электростанциях. Но другие-то марки угля идут», – обратил внимание специалист.
«Жалобы Украины на ограниченные поставки угля у меня вызывают вопрос: а кто им мешал запасаться углем раньше? Весь 2021 год просидели, рассчитывая, что он подешевеет, а он все дорожал и дорожал, поскольку стал очень востребован в Европе. К началу отопительного сезона украинцы должны были накопить три миллиона тонн энергетического угля, а сейчас у них всего чуть больше 500 тысяч. Кто в этом виноват? Мы не поставляли? Так они не покупали его ни у нас, ни у кого-либо еще», – указал он.
«Теперь они вынуждены по всему миру бегать и искать свободный уголь, скупая его втридорога. А когда говорят про поставки из Казахстана – во-первых, Казахстан подтвердил, что никаких блокад и запретов нет. Во-вторых, «Российские железные дороги» не настолько железные, пропускная способность ограничена. Сейчас тяжело набрать какие-то большие объемы поставок угля из Казахстана в сторону Украины. Киев промедлил: запасаться надо было летом, а не экономить и бороться за цены. Теперь уже поздно», – добавил Юшков.
Он также уточнил, что Украина заказала уголь у Польши. «По всей видимости, это реэкспорт российского угля. То есть мы продали его Варшаве, а она просто перепродаст его Киеву подороже», – пояснил эксперт.
«Вообще при таком подходе к делу Украине тяжело рассчитывать на новый контракт по транзиту газа, – считает Юшков. – Она и так навязала Газпрому договор с высокими тарифами и очень жесткими условиями «качай или плати». Киев делает все, чтобы никакого контракта после 2024 года не было».
В пятницу заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов сообщил, что Киев «на сегодняшний день фактически находится в состоянии энергетической войны с Россией». Он обвинил Москву в «блокировке импорта угля из Казахстана» – якобы Россия не пускает железнодорожные вагоны с углем на Украину. Также, по словам Немчинова, РФ «постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа».
При этом накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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Путин ответил на заявления о «вторжении» России на Украину
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Сообщения о том, что Россия якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими, заявил президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
Путин сказал на просьбу ведущего прокомментировать такие публикации западных СМИ, что он «этих алармистских заявлений не видел», но исходит из того, что «так оно и есть, то, что вы сказали», передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не согласится с тем, что является стороной конфликта на Украине, «мы таковыми не являемся», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул также, что в «минских соглашениях» нигде не сказано, что «Россия является стороной конфликта».
Ранее Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.
Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».
На Украине назвали области, которые могут перейти России
Несколько украинских областей якобы могут перейти в состав России, заявил бывший руководитель Закарпатской областной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.
Заявления украинского руководства о том, что «все хорошо, все спокойно» не соответствуют действительности, заявил Москаль в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
«Под угрозой проекта «Новороссия» <...> – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – отметил он.
По его словам, в этих регионах сильны пророссийские настроения.
Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что пять российских регионов явяляются исконно украинскими землями.
В конце августа бывший замглавы Генштаба украинских ВС Игорь Романенко заявлял о якобы возможном захвате Россией острова Змеиный, который находится в Черном море.
Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
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«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
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ДНР заявила об уничтожении наводившего минометы украинского беспилотника
Ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – прим. ВЗГЛЯД) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России
Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе заявил, что украинские артисты не должны выступать в России, и добавил, что сам в Россию не ездит.
На соответствующий вопрос в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» Кикабидзе ответил: «Я считаю, что не должны». Однако, по его словам, украинские артисты «должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа». Он сказал, что сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто ездит, передает РИА «Новости».
Напомним, Кикабидзе, который возглавил партийный список партии экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметился рядом антироссийских высказываний. При этом митинг сторонников Саакашвили он открывал песней «Тбилисо» на русском и грузинском языках.
Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
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Украина фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», – приводит слова Немчинова РИА «Новости».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
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К защите Медведчука подключился ведущий европейский адвокат
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Ведущий европейский адвокат из Берлина Бертран Мальмендье присоединился к команде правовой защиты главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в частности для представления его интересов в Европейском суде по правам человека, сообщили на пресс-конференции в Киеве адвокаты политика.
По словам одной из адвокатов оппозиционера Ларисы Чередниченко, «чтобы власть не обвинила нас в предубежденности и в том, что мы напрасно клевещем на нее, такую хорошую, именно поэтому к нам присоединился господин Бертран, это ведущий европейский юрист, и кому, как не ему, знать, как нормы европейского законодательства применяются и соблюдаются в Европе, куда мы все стремимся», передает ТАСС.
«Мы будем рады, если господин Бертран поможет нам и при последующих обращениях в Европейский суд по правам человека в интересах Виктора Владимировича (Медведчука)», – добавила она.
Бертран сообщил, что готов бороться с нарушением прав оппозиционера: «Мы будем изучать, насколько является целесообразным уголовное преследование, которое начато против Медведчука, и насколько это все соответствует конституции ЕС и букве закона».
Адвокат добавил, что команда будет представлять интересы Медведчука «на европейской арене, в частности в ЕСПЧ».
Чередниченко напомнила, что на Украине против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.
Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».
По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».
Политик находится под круглосуточным домашним арестом.
Медведчук утверждал, что выдвинутые против него обвинения политически мотивированы, и заявлял о готовности к любому исходу дела, в том числе к своему аресту.
В Киеве заявили о подписании Украиной «пустого» документа с США
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«Новая американо-украинская хартия – это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств, поэтому он не соответствует реальным чаяниям украинских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее США подписали с Украиной новую хартию «о стратегическом партнерстве».
«Подписанная хартия – не более, чем декларация о намерениях, которая обладает очень низкой правовой и политической ценностью», – уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Это не первый подобный документ в американо-украинских отношениях. Первую хартию Киев и Вашингтон подписали еще во времена президентства экс-главы Украины Виктора Ющенко. Поэтому сейчас речь идет лишь об обновлении документа», – пояснил он.
«Новая хартия отыгрывает две ключевые роли, – считает собеседник. – Во-первых, она создает дополнительную правовую базу для возможного широкого и многоаспектного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Во-вторых, она выступает своеобразным эрзацем, то есть заменителем двустороннего договора о безопасности и совместной обороне, а также соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, документ по-прежнему не дает гарантий членства Украины в ЕС и НАТО».
«Хотя США в словесной форме поддерживают вступление страны в евроатлантические структуры, на практике же они не предпринимают никаких конкретных шагов в этом направлении, – уточнил Бортник. – Соответственно, положения новой хартии совершенно не соответствуют реальным чаяниям украинских властей».
«Это просто платформа для сотрудничества, которая позволяет сторонам в любой момент начать взаимодействие в той или иной сфере, – отметил политолог. – Но несмотря на это, Украина будет выдавать подписание этой хартии за большую победу и прорыв в американо-украинских отношениях. Хотя, по сути, это пустой документ, не возлагающий на подписантов каких-либо обязательств».
Бортник также добавил, что о подписании новой хартии стороны договорились достаточно давно. «Президент Украины Владимир Зеленский поднимал эту тему на встрече с лидером США Джо Байденом. Так что общий международно-политический контекст в целом и переговоры Вашингтона с Москвой по поводу Украины никак не повлияли на подписание документа», – резюмировал эксперт.
Ранее США и Украина подписали новую совместную хартию о «стратегическом партнерстве». В документе говорится о том, что Соединенные Штаты «никогда не признают» воссоединение Крыма с Россией и намерены сохранять режим санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Текст документа распространил Госдепартамент США по итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Кроме того, Вашингтон заверяет в документе, что оказывает «полную поддержку международным усилиям, в том числе в нормандском формате, нацеленным на выработку путем переговоров дипломатического урегулирования» конфликта на востоке Украины. При этом США и Украина обвиняют Россию в том, что она направляет конфликт в Донбассе. Стороны хартии также выражают мнение, что Россия несет ответственность за «вооруженную агрессию», применение мер давления на Украину в сферах экономики и энергетики и кибератаках на нее. США планируют «поддерживать усилия Украины, направленные на то, чтобы противодействовать» подобного рода деятельности, пишут составители хартии.
В документе также подтверждается, что США поддерживают Украину в стремлении «придать максимально широкий характер ее статусу партнера НАТО с расширенными возможностями» и будут работать над обеспечением «полной интеграции» Украины «в евроатлантические институты», говорится в американо-украинской хартии о «стратегическом партнерстве». Кроме того, США пообещали Украине военную помощь, в том числе летальные вооружения.
Накануне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Он отметил, что хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Кроме того, Путин обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин своими заявлениями о членстве Украины в НАТО фактически открыл Киеву двери в альянс. Москва предупреждала, что принятие Украины в НАТО крайне опасно и вынудит Россию реагировать.
В июне постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Предсказана реакция США на «возможную войну» России и Украины
Вашингтон из-за возможной войны между Киевом и Москвой может и не вступиться за действующие украинские власти, заявил обозреватель 19Fortyfive Дэниэл Дэвис.
«Готовятся ли Соединенные Штаты и НАТО к вооруженному конфликту с Россией из-за Украины? <..> Если Вашингтон и Брюссель опираются в своей политике на реализм и логику – ответ будет нет», – цитирует Дэвиса РИА «Новости».
По его словам, решения, сделанные из-за эмоций и гордыни, значительно увеличивают риск большой войны, перед обменом резкими заявлениями и стрельбой на поле боя стороны постараются снизить напряжение.
В случае худшего сценария ситуация может обернуться катастрофой: ядерными ударами между великими державами. США нужно существование «свободных, демократичных и суверенных» стран в мире, но лишь одних предпочтений не достаточно для выстраивания внешней политики.
«Нашу стратегию должна формировать холодная и суровая реальность. При рассмотрении вопроса о том, насколько далеко США должны зайти в поддержке Киева, нужно исходить из защиты интересов нашей страны. <...> Холодный расчет заключается в том, что Украина не входит в НАТО и, следовательно, не обладает гарантиями безопасности по пятой статье. Мы не должны предоставлять такие гарантии», – указал Дэвис.
США, по его мнению, должны делать все для исключения ненужной войны с Россией и для сохранения мира в Европе. Москва же рассматривает экспансию НАТО к своим границам как экзистенциальную угрозу, заключил колумнист.
Ранее на Украине заявили о разработанном плане широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией.
Два украинских силовика погибли в результате ответного обстрела ЛНР
Военные Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ. По предварительным данным, в результате конфликта погибли два украинских силовика, сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Ранее представители Луганской народной республики сообщили, что военный Народной милиции погиб во время обстрела села Сокольники киевскими силовиками.
В Народной милиции заявили, что «подобные действия командования украинских боевиков дестабилизируют обстановку», а также нарушают курс мирного решения конфликта в Донбассе.