Сотрудника колонии наказали за «заносчивость» в отношении осужденного американца Уилана

Руководителю колонии №17, где отбывает срок осужденный за шпионаж американский гражданин Пол Уилан, внесено представление за «заносчивость» сотрудника, сообщили в прокуратуре Мордовии.

«Дубравная прокуратура писала представление на имя начальника 17-й колонии о том, что сотрудник колонии дотронулся до плеча осужденного Уилана и сказал ему, почему он не здоровается. Данный факт был зафиксирован на видеокамеру, была проведена проверка, факт подтвердился. Было направлено представление, и тот сотрудник был привлечен к дисциплинарной ответственности», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Прокуратура также сообщила об инциденте защите американца.

«В ответе Дубравного прокурора адвокату была упомянута фраза о том, что дотронувшись до плеча осужденного и сделав ему замечание, сотрудник колонии проявил заносчивость», – указали в надзорном органе.

Там пояснили, что сотрудник проявил к осужденному «заносчивость и пренебрежение», но физическую силу не применил.

«По результатам проверок не получено сведений о применении сотрудниками ИК-17 в отношении осужденного Уилана П. Н. недозволенных мер воздействия и физического насилия», – подчеркнули в ведомстве.

У Уилана не нашли телесных повреждений, также были проверены медицинские документы и данные с камер.

«Физическая сила и специальные средства к Уилану П.Н. сотрудниками ИК-17 не применялись. Препятствий для дальнейшего отбывания наказания в ИК-17 не установлено», – заключили в прокуратуре.

Напомним, бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Британии Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США.

У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездил в Россию с 2007 года. Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.