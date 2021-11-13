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Разработчик допустил выпуск «Арепливира» в виде ингаляций
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Препарат против коронавируса «Арепливир» может быть сделан также и в форме ингаляций, это направление можно рассматривать после выпуска таблеток и инъекций лекарственного средства, заявил глава совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.
«Очень перспективной формы доставки препарата видится ингаляционная форма. Поскольку не будем забывать, феномен этой коронавирусной инфекции состоит в том, что вирус впервые за всю истории коронавирусов поселяется не в верхних дыхательных путях, а именно в легких», – сказал Белый в беседе с РИА «Новости».
По его словам, в таком случае доставка препаратов, не только противовирусных, но и коктейля из средств может быть перспективным направлением для лечения коронавирусной инфекции и для профилактики тяжелых легочных последствий.
Препарат «Арепливир» имеет международное непатентованное наименование «Фавипиравир», выпускается в форме таблеток, его изготавливают на заводе «Биохимик» в Саранске (в составе ГК «Промомед»).
В начале ноября сообщалось, что первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары.
В России зарегистрировали инъекционный препарат от COVID-19
Первый отечественный инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 «Арепливир» прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили в пресс-службе разработчика – ГК «Промомед».
«Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов. Своей разработкой ГК «Промомед» ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», – отметили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавирусной инфекции будут доступны уже в ближайшее время.
Кроме того, специалисты 27-го Научного центра Минобороны России создали и зарегистрировали эффективную при коронавирусе биологически активную добавку «КовБАД».
ВОЗ анонсировала скорую встречу по «Спутнику V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе, сообщил в пятницу помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
«Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе», – цитирует ТАСС Симао.
По ее словам, ВОЗ «по-прежнему надеется получить полное досье по «Спутнику V».
«У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация», – заявила Симао.
Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
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Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина
Президент России Владимир Путин сам традиционно сообщит о своей ревакцинации, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин традиционно сам сообщит», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос привился ли повторно президент.
При этом сам пресс-секретарь президента России ревакцинировался.
«Антител было очень много. ВОЗ и наш Минздрав рекомендуют вакцинироваться, не взирая на антитела. Температура была день», – рассказал Песков.
Ранее Песков заявил, что у президента России Владимира Путина остаются высокие титры антител.
До этого сообщалось, что Путин, который ранее говорил о необходимости самоизоляции после контакта с больными коронавирусом, полностью здоров.
Кроме того, глава государства рассказал, что не заразился коронавирусом после общения с заболевшими сотрудниками, и выразил надежду, что не заболеет и в будущем.
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В ГД назвали дату рассмотрения законопроекта о QR-кодах
Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в понедельник, заявил зампредседателя нижней палаты парламента Сергей Неверов («Единая Россия»).
«У нас совет Государственной Думы будет в понедельник, естественно на совете эта тема будет обсуждаться, я в этом даже не сомневаюсь и будет принято решение, когда поставить в повестку данный законопроект», – цитирует Неверова РИА «Новости».
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Путин не исключил появления более опасных штаммов COVID
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя исключать возможности появления новых, более опасных штаммов коронавирусной инфекции.
«Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции», – пояснил российский лидер, выступая на саммите АТЭС в режиме видеоконференции, передает ТАСС.
Он также напомнил, что нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от коронавируса из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма.
По его словам, Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить признание новых вакцин и препаратов от COVID, передает РИА «Новости».
«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить в полной мере глобальную деловую, туристическую и иную активность», – сказал Путин.
«Более значимой становится и роль Всемирной организации здравоохранения, и, конечно, ее деятельность заслуживает всяческой поддержки. Недопустимы шаги, которые бы ущемляли прерогативы ВОЗ, работающей под эгидой ООН», – добавил глава государства.
1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в России складывается сложная ситуация с коронавирусом: заболевает более 40 тыс. человек в день, такого числа заболевших не было никогда.
Эксперт: Ввести систему QR-кодов на самолетах и поездах можно быстро
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«У меня на факультете вакцинированы все, кроме одного упрямого профессора. Он предпочел остаться без зарплаты и сидеть на даче. Все остальные сделали прививку – и ничего с ними страшного не случилось», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Михаил Блинкин, комментируя законопроект о введении системы QR-кодов о вакцинации для передвижения на транспорте и доступа в общественные места.
«Я поддерживаю меры, предложенные правительством, это очень хорошая мотивация для россиян сделать себе прививку», – сказал научный руководитель факультета городского и регионального развития НИУ «Высшая школа экономики», председатель Общественного совета Минтранса Михаил Блинкин.
«Антипривочники пугают нас тем, что уколы, дескать, бесполезны или даже проводят к обратному эффекту – мол, многие люди потом заражаются. Да, у меня на факультете тоже коллеги заболели ковидом уже после вакцинации, но обратите внимание: они болели не так тяжко и не с таким риском помереть, как люди, которые отказались вакцинироваться», – подчеркнул Блинкин.
Эксперт считает, что можно достаточно быстро установить систему QR-кодов при воздушных и железнодорожных перевозках. «Если у меня, допустим, павильонная посадка – то есть это железнодорожный вокзал, аэропорт, каждый пассажир на входе должен предъявить билет, то ввести систему QR-кодов вполне реально. Это может быть сложно, но технически возможно. Сотрудникам вокзала или аэропорта надо просто раздать обычные «читалки», которые считывают QR-коды – и они будут проверять. Это занимает очень мало времени, не нарушает процесс, не сбивает график движения», – пояснил эксперт.
Блинкин доволен тем, что решено ограничить применение QR-кодов лишь авиацией и железными дорогами. Он напомнил, что в последнее время обсуждалась идея распространить QR-коды и на городской транспорт. «Как только у вас не павильонная, а вагонная посадка, технически это сделать становится невозможно. Что я буду делать с салоном городского автобуса, троллейбуса и трамвая? Я тогда должен сажать столько наемных служащих, сколько у меня дверей, чтобы они проверяли QR-код на входе у каждого пассажира?» – интересуется эксперт.
«В расписание заложено, что у меня пассажиры на остановке быстро вошли-вышли, на это отводится минута. Пока я буду проверять у каждого входящего сертификат о вакцинации, на остановке выстроится очередь. Во-первых, нарушится перевозочный процесс, все расписание полетит. Во-вторых, вместо того, чтобы разрежать публику, помогать пассажирам соблюдать социальную дистанцию, я буду публику, наоборот, концентрировать, создавать толпу. Такие меры ничего кроме вреда не принесли бы», – подытожил научный руководитель факультета.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, правительство в пятницу направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Согласно предложению, теперь россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо о медотводе. Решение об использовании кодов и перечень объектов будут утверждать власти в регионах. Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах (международных и внутренних направлений) и поездах (междугородних) за исключением электричек. На железнодорожном и авиатранспорте пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что при введении QR-кодов переходный период продлится до 1 февраля. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы. Закон о QR-кодах будет распространяться только на совершеннолетних россиян, добавила Голикова. Отмечается, что закон о коде не содержит даты, с которой вводится правило о продаже билетов при его предъявлении.
Действовать новые требования будут до 1 июня, указывается в документе. «Почему до 1 июня 2022 года? Потому что мы рассчитываем, что все-таки нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные – 80% взрослого населения», – цитирует вице-премьера ТАСС. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
Голикова сравнила важность сертификата о вакцинации от COVID с паспортом
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Сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации от коронавируса в России, должен стать таким же важным документом, как паспорт, заявила 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», – цитирует политика ТАСС.
Она отметила, что новости из регионов о рекордных показателях вакцинации очень радуют. Голикова подчеркнула, что необходимо достичь коллективного иммунитета в кратчайшие сроки, чтобы не дать пандемии дальше развиваться в стране.
В Минздраве России заявили, что сертификат в случае ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» будет активироваться в день прививки, сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Если говорить о первичной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», документ о прохождении вакцинации появится на сайте Госуслуг через 21 день после введения второго компонента препарата, заявили в Минцифры РФ.
«Таким образом, никакой дискриминации здесь нет: через три недели после введения препарата формируется необходимая иммунная защита», – сказал Кузнецов.
Регионы прорабатывают меры ответственности граждан 60+ за отказ от вакцинации
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«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность», – сказала газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова, комментируя введение в республике обязательной вакцинации для граждан «60+». Помимо Башкирии, обязательную вакцинацию от коронавируса ввели почти в полутора десятках регионов.
В Башкирии требование об обязательной вакцинации коснется не только граждан категории «60+», но также представителей сферы услуг, сотрудников правопорядка, медиков, учителей и многих других, сообщила пресс-секретарь главы республики Радия Хабирова Диана Ихсанова. Все соответствующие категории населения прописаны в постановлении республиканского управления Роспотребнадзора, уточнила собеседница.
«Если человек просто отказывается от прививки, и никак это не объясняет, ему может грозить административная ответственность в соответствии с законодательством за нарушение постановления Роспотребнадзора. Причем это касается как физических лиц, так и юридических – работодателей», – отметила Ихсанова.
В постановлении поясняется, что обязательную вакцинацию можно не проходить только при наличии медотвода («документально подтвержденных противопоказаний против вакцинации») либо если есть «сведения о перенесенном за последние шесть месяцев заболевании», вызванном коронавирусом. Привиться должны не менее 80% от общей численности указанных в документе контингентов, рассказала пресс-секретарь главы Башкирии.
Меры, мотивирующие вакцинироваться жителей Краснодарского края старше 60 лет – как меры поощрения, так и меры наказания, – пока прорабатываются, сообщила газете ВЗГЛЯД представитель краснодарского губернатора Мария Крошная. «Вопрос обсуждается на ежедневных заседаниях оперштаба. Но каких-то окончательных решений не принято», – сказала она. Ранее в регионе также ввели обязательную вакцинацию людей старше 60 лет.
«Сейчас в Краснодарском крае проживают более 1,3 млн человек пожилого возраста, из которых непривитыми остаются порядка 600 тысяч. Главный санитарный врач Кубани ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей от 60 лет и старше. Соответствующее постановление подписала глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина», – сообщили газете ВЗГЛЯД в оперштабе Краснодарского края. «Сейчас на уровне региона прорабатывается возможность доставки персональных приглашений пожилых людей на вакцинацию. При необходимости будут привлекать волонтеров, социальных работников, сотрудников местных администраций. Причем, все общение будет проходить с соблюдением мер безопасности», – рассказали в штабе.
В Пермском крае хоть и ввели обязательную вакцинацию для пожилых, но местные власти стараются «не нагнетать обстановку» специальными санкциями для этой категории граждан. «У нас введена система QR-кодов. Рекомендовано людям, которые не вакцинированы, максимально ограничить контакты, сидеть дома, использовать волонтерские центры или организации по доставке еды», – сказал в беседе с газетой ВЗГЛЯД губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – «У гражданина есть возможность пойти в магазин и обслужить себя, если у тебя есть QR-код. QR-код тебе выдается в тех условиях, когда ты вакцинируешься. Если нет, тебя обеспечат едой волонтеры, родственники и центры доставки».
15 октября главный санитарный врач Пермского края обнародовал постановление, в котором расширяется круг лиц, подлежащих обязательной прививке от COVID-19. Помимо сотрудников МВД, волонтеров и других групп риска в число тех, кому необходима обязательная вакцинация, включены лица от 60 лет и старше.
Вводить какие-то санкции для тех, кто не привился, нет смысла, отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. «Достаточно уже того, что система в целом ориентирована так – и в России, и за рубежом, – что везде все равно требуются QR-коды или свидетельство того, что человек переболел», – подчеркнул глава региона.
«Для поездок в общественном транспорте у нас QR-код не требуется, но требуется соблюдать предписания Роспотребнадзора, необходимо наличие маски. А вот для общепита мы требуем, чтобы проверяли QR-коды, и это можно понять. Для магазинов – не требуем, там только масочный режим. А учреждения культуры у нас в этот период проводят все мероприятия дистанционно» – отметил собеседник.
«На сегодняшний момент в нашем округе привито достаточно большое количество людей, мы не в «отстающих», не в «красной зоне». Мы приближаемся к коллективному иммунитету – констатировал глава НАО. – С другой стороны, люди все равно болеют, сейчас у нас довольно высокий для небольшого округа уровень заболеваемости, и мы делаем все возможное, чтобы защитить здоровье людей».
Еще в начале пандемии в автономном округе были предприняты шаги, мотивирующие людей к вакцинации, отметил Бездудный. «Два отгула для привившихся – самая эффективная и популярная мера мотивации в регионе, – рассказал губернатор. – У нас уже год действует правило: тот, кто прививается, получает отгул в день, когда привился, и на следующий день. Если у организма человека будет какая-то реакция на прививку, он сможет не ходить в это время на работу и находиться дома».
В Петербурге (где, по решению главного санврача города, обязательной прививке подлежат граждане старше 60, а также хронические больные) медики будут убеждать пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, а не принуждать их, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. «Не будет никто отлавливать... С ними попытаются созвониться либо участковые врачи, либо медицинские сестры и пригласить на вакцинацию», – цитировало Лисовца РИА Новости.
По решению управлений Роспотребнадзора, обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет принята в ряде российских регионов – Башкирии, Ненецком автономном округе, Пермском и Краснодарском крае, Кемеровской области, Адыгее и Петербурге. Ранее обязательные прививки для граждан категории «60+» уже были введены: в Ставропольском крае, Татарстане, Иркутской, Белгородской, Амурской и Калужской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте.
В Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров
Из 58 млн пассажиров только 30% путешествующих привиты, Министерство транспорта разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать людей, сообщил на брифинге в правительстве глава ведомства Виталий Савельев.
«С августа 2020 года по август 2021 года авиационным воздушным транспортом перевезено 90 млн человек, из которых уникальных пассажиров всего 34 млн. В железнодорожном транспорте при 84 млн перевезенных пассажиров (тоже за этот период, с августа по август) – 24 млн уникальных пассажиров. То есть тех, кто совершил поездки в этот период, всего 58 млн человек. Из этих 58 млн пассажиров привитых: 29,5%, то есть около 30% это примерно 18 млн человек», – передает его слова ТАСС.
Больших сложностей с введением QR-кодов на воздушном и железнодорожном транспорте не будет, хотя в случае авиакомпаний придется совместить внутренние системы бронирования с сайтом Госуслуг.
«Авиация фактически восстанавливается, железная дорогая по пассажирским перевозкам восстановилась, я думаю больших сложностей здесь не будет. Конечно, у каждой авиакомпании есть свои системы бронирования, их надо будет совмещать с системой госуслуг, чем мы сейчас и занимаемся. Председателем правительства Михаилом Мишустиным создана рабочая группа, которую возглавляет Татьяна Алексеевна, где мы будем отрабатывать все те нюансы, всю логистику, которую мы должны будем осуществлять, чтобы быстро и оперативно, без каких либо задержек и проблем, могли реализовывать решения, которые будут приняты, в рамках этих двух законов», – сказал министр.
Он уточнил, что Минтранс разрабатывает схему проверки QR-кодов, которая позволит не задерживать пассажиров.
«Мы начинаем работать с авиакомпаниями, мы начинаем работать с РЖД, и мы сейчас отрабатываем технологию, как можно быстро, не сбивая ритма и логистики для пассажиров, проверять ту медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы их на посадке», – заявил он.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
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До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
Голикова сообщила подробности введения мер по QR-кодам
В России до 1 февраля 2022 года установили переходный период для вакцинации от COVID-19, после этой даты вступят в силу нормы об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
Она уточнила, что законы, в случае их одобрения и подписания президентом РФ, будут действовать до 1 июня 2022 года.
«Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года», – цитирует радио Sputnik Голикову.
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Правительство рассчитывает достигнуть уровня коллективного иммунитета в 80%. Новый закон не затронет детей и подростков младше 18 лет, перевозчик при отказе пассажира предъявить QR-код сможет отказать ему в обслуживании и вернуть деньги за билет.
«Дата 1 июня 2022 года не случайна. Вы помните прекрасно, что в прошлом году мы переживали сложную осеннюю волну заболеваемости, которую еще сложнее переживаем сейчас, переживали весеннюю волну заболеваемости. И, по сути, то, как мы закончим этот год и войдем в следующий, зависит от нас с вами. Если все меры безопасности будут нами, как гражданами Российской Федерации осуществлены и реализованы, вполне возможно, что ряд мер вводить не придется», – подчеркнула Голикова.
Ранее Кабмин внес на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте, его рассмотрят на следующей неделе. Подчеркивается, что при отказе выполнять закон перевозчик может расторгнуть договор, деньги вернут за 30 дней.
Глава Минтранса РФ Виталий Савельев добавил, что сертификат о вакцинации понадобится при покупке билетов на самолет и поезд, а для удобства проверки документов будет организовано взаимодействие системы бронирования.
Также в Минтрансе рассказали о разработке схемы проверки QR-кодов у пассажиров.
До этого в РЖД заявили, что детали введения QR-кодов для железнодорожного транспорта сейчас разрабатываются, их будут определять при помощи положений законодательства. Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что проводится подготовка проектов законов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что QR-коды, вероятно, станут обязательными для любых поездок на общественном транспорте, поезде или самолете.
МИД сообщил о трудностях работы из-за непризнания «Спутника V» во Франции
Из-за того, что французские власти не признают вакцинацию «Спутником V» российским дипломатам во Франции работать труднее, чем французским – в России, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров указал, что «есть конкретная проблема в этой связи» – российские дипломаты «не могут свободно выполнять свои функции», так как «от них каждые два дня требуют ПЦР-тесты». При этом французские дипломаты в Москве «прививаются любой вакциной и могут спокойно совершенно выполнять свои функции». «Но я думаю, мы этот вопрос решим», – приводит слова министра ТАСС.
На переговорах с французской стороной в формате «2+2» вопрос признания вакцинации «Спутником V» не обсуждался. Лавров отметил, что Париж «принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения Всемирной организации здравоохранения», которое «затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин». Российские профильные структуры ведут работу вместе с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и ВОЗ. Лавров обратил внимание, что при этом целый ряд стран Евросоюза принял решения признать российскую вакцину. Он заявил о необходимости сотрудничества России и ЕС.
Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин предложил отказаться на период борьбы с коронавирусом от патентной защиты всех вакцины, но «это просто пропало в никуда, никакой реакции на это не последовало». По словам Лаврова, «обидно, что в условиях такой по-настоящему глобальной беды многие стараются играть только в свою пользу и за счет других». Москва по-прежнему готова к налаживанию конструктивных отношений с ЕС, «которые были самим Евросоюзом разрушены». Лавров посетовал что налаживание конкретной работы «не получается» из-за «инерции русофобского меньшинства, которое навязывает свою линию всем здравомыслящим, вменяемым членам» ЕС.
Напомним, ВОЗ планирует провести встречу по российской вакцине «Спутник V» на следующей неделе. Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.
В Госдуме назвали главные цели введения законов о QR-кодах
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«Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте предполагают защитить не только тех, у кого уже есть вакцинация, но и тех, кто не хочет по каким-то причинам прививаться, поскольку ограничения препятствуют заражению», – сказал газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, комментируя внесенные в Госдуму законопроекты о QR-кодах.
«Законопроект вводит ограничения с помощью сертификата с QR-кодом. Первый законопроект вносит изменения в то, что касается использования этих сертификатов на авиационном и железнодорожном транспорте. Речь идет только о междугородних и международных переездах. Он не касается пригородного транспорта, электричек», – пояснил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
«Второй законопроект вносит изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Он регламентирует правила посещения мест общего пользования: театров, кинотеатров, ресторанов, музеев и так далее», – указал парламентарий.
Сертификат с QR-кодом можно будет получить либо в электронном варианте, либо в бумажном, пояснил депутат. «Соответственно, в электронном – на «Госуслугах», в бумажном – в МФЦ либо в органах исполнительной власти. Их можно будет получить либо после вакцинации, либо тем, кто переболел не более полугода назад. Люди, у которых есть медицинский отвод, могут показать справку о медотводе», – рассказал глава профильного комитета Госдумы.
По сути, ничего нового эти законопроекты не вводят, отметил Хубезов. «В подавляющем большинстве наших регионов уже введены эти ограничения», – подчеркнул депутат.
«Главная цель этих законопроектов – защитить жизнь и здоровье наших граждан. Все мы видим, какая эпидемиологическая ситуация, какая сложная ситуация, связанная с ростом заболеваемости и ростом смертности. Самое главное, что принимаемые меры защищают не только тех, у кого уже есть вакцинация, либо тех, кто недавно переболел, но и тех, кто не хочет по каким-то причинам вакцинироваться, тоже защищает, поскольку ограничения препятствуют заражению», – отметил депутат Хубезов.
В пятницу правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с COVID.
Как уже указывалось выше, законопроект предполагает: совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, общепит и ТЦ только при предъявлении либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо справки с медотводом. До 1 февраля, если перечисленных документов не будет, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, а после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.
Ничего не нужно предъявлять при посещении аптек, продуктовых магазинов и мест торговли товарами первой необходимости.
Решение об использовании кодов и перечень объектов, куда осуществляется допуск по ним, утвердят власти регионов. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года, указывается в документе.
Еще один законопроект, который внесен на рассмотрение, касается передвижения на самолетах международных и внутренних направлений и междугородних поездах за исключением электричек.
Пассажирам придется предъявлять QR-код, медотвод или справку о перенесенном коронавирусе. По-прежнему, как указывается в документе, до 1 февраля будет достаточно ПЦР-теста. Отмечается, что такие же требования распространяются на иностранцев, передвигающихся по территории России.
Позже вице-премьер России Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства сообщила, что при введении QR-кодов переходный период в России продлится до 1 февраля 2022 года. Власти дают россиянам время, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы.
На следующей неделе комитет Госдумы по охране здоровья может рассмотреть законопроект о введении QR-кодов на транспорте, в общепите, магазинах, сообщил источник «Интерфакса».
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Российские дипломаты подверглись дискриминации на Западе из-за вакцин
Работающие в странах Запада российские дипломаты сталкиваются с ограничением права на свободу передвижения из-за ситуации с признанием вакцин, при этом иностранным дипломатам в России QR-коды выдали, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.
Лукьянцев заявил, что «вопрос о вакцинной дискриминации нами постоянно и неоднократно поднимался, речь идет не только о США». Например, «с не меньшими, а то и большими проблемами периодически сталкиваются наши представители, в том числе дипломаты при работе в европейских странах, известна практика так называемых вакцинных паспортов, которые давали бы право свободного передвижения», передает РИА «Новости».
Требование предъявлять вакцинные паспорта в некоторых западных странах «накладывает большие ограничения и сложности на работу» сотрудников МИД России в европейских государствах, «в той же Франции, когда ограничивается доступ в госучреждения, ограничиваются передвижения на общественном транспорте, поездах и т.д.».
При этом, когда встал вопрос о выдаче QR-кодов в России представителям европейских стран и США, «привитым своими национальными вакцинами, мы на такие шаги шли и такие QR-коды выдавали».
Встречного движения со стороны Запада Москва пока не видит. Россия поднимает этот вопрос на переговорах с западными странами, однако «очень часто идут ссылки на сертификацию по линии ВОЗ».
«Процесс, к сожалению, идет очень медленно. Речь идет об определенной дискриминации по вакцинному признаку, в результате чего ограничивается право на свободу передвижения», – отметил он.
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Ранее ЕС призвал МИД России найти решение по QR-кодам для ряда дипломатов. В МИД в ответ пояснили, что речь идет об ограниченной группе вакцинированных несертифицированными препаратами, все такие случаи рассматриваются отдельно, вопрос в проработке.
Вместе с тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что из-за отказа властей Франции признавать вакцинацию «Спутником V» российским дипломатам в этой стране работать труднее, чем французским – в России.
Президент России Владимир Путин, выступая на G20, призвал ускорить признание странами вакцин от коронавируса.
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В Австрии решили ввести локдаун для не привитых от COVID граждан
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Из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом, заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг в Инсбруке.
По его словам, главы австрийских регионов в воскресенье проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации с коронавирусом в Австрии. «Цель предельно ясна: чтобы мы в это воскресенье дали зеленый свет для общенационального локдауна для непривитых. <…> Я хочу, чтобы мы предприняли этот шаг в воскресенье для всех девяти федеральных земель», – пояснил канцлер республики, передает ТАСС.
Трансляцию его пресс-конференции вели австрийские телеканалы.
Отмечается, что локдаун не будет распространяться на привитых или переболевших коронавирусной инфекцией.
Глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил на другой пресс-конференции в Вене, что с 15 ноября локдаун для не привитых от COVID-19 будет точно введен в двух регионах – Верхней Австрии и Зальцбурге. Министр также сообщил, что в Австрии будет введена обязательная вакцинация персонала в сфере здравоохранения.
Ужесточение коронавирусных ограничений в Австрии происходит в ноябре из-за регистрации рекордных ежесуточных показателей роста числа заболевших COVID-19. С 8 ноября власти Австрии уже ограничили допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Посещать такие общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П», то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.
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Ранее сообщалось, что в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.
В Нидерландах рассказали о мошенничестве с QR-кодами
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На прошлой неделе трех женщин арестовали в Нидерландах за торговлю QR-кодами, сообщают СМИ.
Двух женщин, одной из которых 30 лет, другой – 31, арестовали в кабинете семейного врача в Амстердаме. Позднее арестовали еще одну 51-летнюю женщину, которая также работала там. За платежи в 500–1000 евро они регистрировали людей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, как получивших прививку. При этом QR-коды выдавались подлинные. Предполагается, что подобной услугой воспользовались десятки людей, которые не делали прививку от COVID-19, пишет DutchNews.nl.
СМИ также сообщают, что QR-коды распространяются через интернет, например, в Telegram, причем многие приходят из-за пределов ЕС и не могут быть заблокированы через голландскую систему.
Напомним, СМИ рассказывают о многочисленных примерах того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. Люксембургское издание L'essentiel сообщило, что получило в качестве примера на свой компьютер в момент проведения журналистского эксперимента-расследования QR-код на Адольфа Гитлера.