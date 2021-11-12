В Австрии решили ввести локдаун для непривитых от COVID граждан

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Австрии приняли решение ввести локдаун по всей республике для людей, которые не были привиты или не переболели новым коронавирусом, заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг в Инсбруке.

По его словам, главы австрийских регионов в воскресенье проведут видеоконференцию для обсуждения ситуации с коронавирусом в Австрии. «Цель предельно ясна: чтобы мы в это воскресенье дали «зеленый свет» для общенационального локдауна для непривитых. <…> Я хочу, чтобы мы предприняли этот шаг в воскресенье для всех девяти федеральных земель», – пояснил канцлер республики, передает ТАСС.

Трансляцию его пресс-конференции вели австрийские телеканалы.

Отмечается, что локдаун не будет распространяться на привитых или переболевших коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил на другой пресс-конференции в Вене, что с 15 ноября локдаун для непривитых от COVID-19 будет точно введен в двух регионах – Верхней Австрии и Зальцбурге. Министр также сообщил, что в Австрии будет введена обязательная вакцинация персонала в сфере здравоохранения.

Ужесточение коронавирусных ограничений в Австрии происходит в ноябре из-за регистрации рекордных ежесуточных показателей роста числа заболевших COVID-19. С 8 ноября власти Австрии уже ограничили допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Посещать такие общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П», то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.