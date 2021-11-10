В Молдавии спрогнозировали цену на российский газ в декабре

В декабре цена на поставляемый Газпромом в Молдавию газ может составить 430 долларов за 1 тыс. куб. м вместо 450 долларов в ноябре, заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

«Цена на газ, поставляемый Газпромом для Молдавии, в декабре может составить 430 долларов за 1 тыс. кубометров», – передает его слова ТАСС.

Глава «Молдовагаза» заявил, что у страны пока нет ресурсов для покрытия исторического долга за газ. По его словам, в новый тариф на газ для Молдавии не включены исторические долги

Накануне Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии утвердило запрос российско-молдавской компании «Молдовагаз» на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ в ноябре.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?