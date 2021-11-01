«Единая Россия» предложила увеличить финансирование программы обеспечения жильем инвалидов

Партия «Единая Россия» разрабатывает поправки ко второму чтению бюджета на 2022-2024 годы первое обсуждение было посвящено предложениям по увеличению финансирования на социальную и молодежную политику, а также развитие гражданского общества, сообщила пресс-служба партии.

Поправки, которые предлагает внести «Единая Россия», касаются финансирования ряда программ. В том числе – программы обеспечения жильем инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, говорится в сообщении на сайте партии.

«В 2019 году получили жилье всего лишь 6% инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, а утратили право по разным причинам – 12%. Ожидаемая численность нуждающихся в жилье на 1 января 2022 года составит более 22 тыс. человек. Мы предлагаем ко второму чтению бюджета предусмотреть дополнительные бюджетные ассигнования, как минимум увеличить их вдвое: 1,3 млрд – в 2022 году, более 2 млрд – в 2023 и около 2,5 млрд – в 2024 году», — пояснила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Дополнительные средства необходимо выделить и на программу долговременного ухода за пожилыми. Это позволит реализовать ее еще в семи пилотных регионах – Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Челябинской, Пензенской, Сахалинской, Белгородской и Владимирской областях.

«В 2022-2024 годах предлагается дополнительно финансировать проект по 487,70 млн рублей ежегодно с тем, чтобы к 2024 году финансирование составляло почти 2 млрд 565 млн рублей», – отметила депутат Государственной Думы Светлана Бессараб. По ее словам, внедрение системы имеет эффект не только для пожилых граждан, но также для их близких родственников, которые смогут, освобождаясь от домашнего ухода, выходить на работу.

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Вместе с тем, она подготовит ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе – по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог.

Партия работала над проектом бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов вместе с Кабмином в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии. На встрече с депутатами Госдумы VIII созыва президент поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «Единой России». А всем думским фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

Помимо этого, «Единая Россия» предложила две поправки в сфере здравоохранения. Первая касается обеспечения лекарствами ВИЧ-инфицированных. Дополнительные средства из федерального бюджета – по предложению партии это 2,3 млрд рублей – позволят к 2030 году выйти на 95% охвата пациентов, которые знают свой ВИЧ-статус и получают лечение.

Также «Единая Россия» предложила включить в бюджет дополнительное финансирование на заготовку донорской крови. Это позволит в достаточном объеме обеспечить нужды 19 учреждений Минздрава в нескольких регионах.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева (фракция «Единая Россия») предложила выделить субсидии движению «Бессмертный полк России», Национальному мониторинговому центру помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также общественной организации «Российский Красный Крест».

Также депутат Госдумы, председатель Комитета по молодежной политике и соорганизатор акции #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев на совещании по обсуждению поправок ЕР ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022 – 2024 гг. выступил с предложениями выделить дополнительные средства на программу молодежной занятости.