Исследование в Аргентине показало эффективность «Спутник V» для защиты пожилых

Исследование в Аргентине показало высокую эффективность и значительное снижение смертности от коронавируса у пожилых людей после вакцинации «Спутник V», в нем приняли участие свыше 660 тыс. человек старше 60 лет, сообщает РФПИ.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о результатах комплексного практического исследования, проведенного министерством здравоохранения города Буэнос-Айрес (Аргентина), подтверждающих эффективность вакцины «Спутник V» для защиты людей в возрасте от 60 лет и выше», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Полное исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). В исследовании приняли участие более 660 тысяч человек в возрасте от 60 лет, проживающих в Буэнос-Айресе и вакцинированных вакцинами «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm. При этом российской вакциной были привиты более 63% участников исследования.

Согласно результатам исследования, уровень заражения после получения двух доз вакцины снизился более чем на 88%, а смертность сократилась на 96,6%.

«Таким образом, исследование подтверждает высокую эффективность «Спутник V» в защите пожилых людей», – говорится в сообщении.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V.

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