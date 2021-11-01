Медведев указал на провокации со стороны НАТО на фоне распространения COVID

Коронавирус не помешал странам продолжать войны, вводить санкции, стало больше откровенных провокаций НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете» Медведев отметил, что «больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе». Он указал, что «за минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их».

Кроме того, по его словам, «торговая война» США и Китая «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны», передает РИА «Новости».

Также усилилась «борьба с мирным коммерческим проектом «Северный поток - 2». Медведев указал на конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, Афганистане, на границе Китая и Индии, в Африке.

Он отметил, что «в мире наступает продовольственный кризис», цены на продукты «растут везде, ускоряется продуктовая инфляция». Спад в мировой экономике гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008–2009 годов. Кризис сильнее ударил по более развитым государствам, но продвинутые экономики показали и большую способность к ускоренному восстановлению.

Организация экономического сотрудничества и развития предсказывает, что большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года.

Медведев отметил, что «уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям». По его словам, «многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг». Он заявил, что «точных прогнозов дать сейчас не может никто».

При этом на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса, а также «факторы политического характера». Отказ некоторых стран «проявить политическую волю к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом» является «одной из самых серьезных проблем», заявил Медведев.

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Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина. Кроме того, Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США.