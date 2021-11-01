Медведев указал на провокации со стороны НАТО на фоне распространения COVID

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1 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 03:58  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же вроде боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
  • Адекватный

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Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
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Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
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    последствия глобального потепления


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    Медведев указал на провокации со стороны НАТО на фоне распространения COVID

    1 ноября 2021, 02:28

    Текст: Антон Антонов

    Коронавирус не помешал странам продолжать войны, вводить санкции, стало больше откровенных провокаций НАТО, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете» Медведев отметил, что «больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе». Он указал, что «за минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их».

    Кроме того, по его словам, «торговая война» США и Китая «усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны», передает РИА «Новости».

    Также усилилась «борьба с мирным коммерческим проектом «Северный поток - 2». Медведев указал на конфликты в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, Афганистане, на границе Китая и Индии, в Африке.

    Он отметил, что «в мире наступает продовольственный кризис», цены на продукты «растут везде, ускоряется продуктовая инфляция». Спад в мировой экономике гораздо серьезнее, чем в период финансового кризиса 2008–2009 годов. Кризис сильнее ударил по более развитым государствам, но продвинутые экономики показали и большую способность к ускоренному восстановлению.

    Организация экономического сотрудничества и развития предсказывает, что большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. 

    Медведев отметил, что «уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям». По его словам, «многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг». Он заявил, что «точных прогнозов дать сейчас не может никто».

    При этом на ситуацию в мировой экономике влияет множество неэкономических факторов: темпы вакцинации населения, угроза появления новых, более опасных штаммов коронавируса, а также «факторы политического характера». Отказ некоторых стран «проявить политическую волю к международному сотрудничеству в борьбе с коронавирусом» является «одной из самых серьезных проблем», заявил Медведев.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  392 комментария

    Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина. Кроме того, Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США.


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    Пушков предупредил об опасности отсутствия прямой связи с Россией для стран НАТО
    		    31 октября 2021, 07:30
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Отсутствие прямого канала связи между НАТО и Россией наносит ущерб безопасности входящих в Североатлантический альянс стран, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Генерал [ВМС США Джеймс Ставридис] лучше бы подумал, как альянс довел до того, что утратил все контакты с Россией. Это – полный провал руководства НАТО. Теперь [генсек НАТО Йенс] Столтенберг «приветствует» визит в Россию президента Финляндии для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным, но сам лишен возможности любого диалога. А это – прямой ущерб для безопасности стран-членов НАТО», – написал Пушков в своем Telegram-канале, уточнив, что Ставридис наверняка считает иначе.

    Кроме того, Пушков предостерег западных политиков от иллюзий возможности в России «ливийского или югославского сценария, с безопасным бомбометанием и ракетными ударами с высоты 15 тысяч футов». По словам сенатора, функционерам НАТО нужно расстаться «с этими сладкими снами».

    Так российский сенатор прокомментировал слова экс-главкома НАТО Джеймса Ставридиса, который назвал едким высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, посоветовавшего НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, если у них «возникнут какие-то экстренные дела», после того, как Москва приостановила работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом.

    Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.

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    Коментарии (22)
    Гинцбург рассказал о вакцине от COVID для детей и подростков
    		    31 октября 2021, 13:12
    Фото: David Young/DPA/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Концентрация вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в десять раз – для детей младшего возраста, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Подобрали дозу классического «Спутника V», которая будет эффективна и безопасна для детского населения. Эта доза – исходный «Спутник V», разведенный фактически физраствором, соответственно, в пять раз. Для более младшей группы «Спутник V» разведен уже в десять раз», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    Ранее в Москве начался предварительный отбор несовершеннолетних, желающих принять участие во втором этапе испытаний вакцины от коронавируса.

    Власти Москвы совместно с Центром им. Гамалеи в июле начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Базовыми для исследования стали два учреждения – Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой. 29 октября в Москве начался предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса. В первом этапе исследования приняли участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца.

    Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что побочные эффекты, выявленные во время клинических исследований вакцины против нового коронавируса для подростков, незначительны.

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    В России выявили 40,9 тыс. случаев коронавируса за сутки

    31 октября 2021, 11:47

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявили 40 993 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7603, Санкт-Петербурге – 3597, Московской области – 2737.

    Всего в стране выявили 8 513 790 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 358 539 человек, из них за сутки вылечились 27 115 человек.

    Также за сутки зафиксировано 1158 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 238 538 человек.

    Накануне, 30 октября, в России выявили 40 251 случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 742.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В московских барах выявили нарушения режима нерабочих дней

    31 октября 2021, 12:31

    Текст: Валентина Григоренко

    В Москве выявили нарушения режима рабочих дней в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction», им грозят штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Антон Романов.

    «В ходе рейда, проведенного 30 октября 2021 года Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», «Old Town» и «Punk Fiction» проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», – пояснил Романов, передает ТАСС.

    За нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

    Кроме того, в оперштабе Москвы заявили, что «магазины «Fix Price» на улице Новокосинская, д. 22, «Все для ремонта» в Зеленограде корп. 813 и «Смешные цены» на улице Новозаводской, д. 2, корп. 1, могут закрыть на срок до 90 суток» из-за нарушений противоэпидемических норм, передает РИА «Новости».

    В оперштабе рассказали про нарушения магазина Fix Price. Например, администрацией магазина не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима. До 20% посетителей находились в магазине без масок, либо с приспущенными масками.

    Магазин «Все для дома» продолжил функционировать, несмотря на указ мэра, по которому запрещено осуществлять реализацию непродовольственных товаров не первой необходимости. Плюс ко всему, в магазине не осуществлялась термометрия сотрудников, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

    Магазин «Смешные цены» также продолжил функционировать. В оперштабе добавили, что в магазине не соблюдался дезинфекционный режим, а сотрудники работали без масок.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в котором говорится, что в связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

    Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

    В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

    При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

    Коментарии (6)
    Гватемала получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

    31 октября 2021, 04:54

    Текст: Антон Никитин

    В Гватемалу доставлена новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщается в официальном Twirrer-аккаунте вакцины.

    «Новые дозы вакцины «Спутник V» прибыли сегодня в Гватемалу для прививочной кампании в стране», – говорится сообщении в Twirrer-аккаунте вакцины. Точное число поставленных в республику доз препарата не называется.

    Кроме того, в пятницу в Гватемалу доставили около 700 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности Гватемала получила около 5 млн доз препарата.

    В сентябре в Гватемалу прибыла партия из 700 тыс. доз второго компонента российской вакцины «Спутника V».

    Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Гватемале, население которой составляет порядка 17 млн человек, достигло 601 тыс. Умерли 15 тыс. заболевших COVID-19. В ходе прививочной кампании власти использовали более 8,5 млн доз различных препаратов. Полный курс вакцинации прошли более 3,2 млн человек.

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    В Москве открылись новые пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID

    31 октября 2021, 13:47

    Текст: Валентина Григоренко

    В Москве открылись еще 20 пунктов экспресс-тестирования, теперь москвичи могут бесплатно сдать тест на коронавирус в 15 центрах госуслуг и в вестибюлях некоторых станций метро.

    «Можно выходить на mos.ru, смотреть адреса этих пунктов, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения, если есть какие-то признаки заболевания. Или просто прийти и убедиться, что здоровы», – приводятся слова Собянина на сайте мэра Москвы.

    По его словам, в городе расширяется экспресс-тестирование, которое показало свою эффективность.

    Отмечается, что кроме 50 точек, открытых ранее, теперь сдать экспресс-тест можно ежедневно в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций метро, а именно на «Тверской» и «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

    На портале добавляется, что тест можно сдать и во время нерабочих дней. С собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку для теста необходимо свидетельство о рождении.

    Коментарии (6)
    Псаки сдала положительный тест на коронавирус
    		    1 ноября 2021, 01:14
    Фото: Matt Lewis/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус после того, как COVID-19 выявили у члена ее семьи.

    Псаки сообщила, что в среду «решила не сопровождать» главу американского государства Джо Байдена «в зарубежной поездке», так как у члена ее семьи оказался положительный тест на коронавирус. После этого Псаки ушла на карантин и «ежедневно сдавала негативные тесты». «Как бы там ни было, сегодня я сдала положительный тест на коронавирус», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь администрации США сообщила, что со среды не встречалась ни с Байденом, ни с высокопоставленными членами его администрации. Псаки отметила, что «в последний раз видела президента во вторник», они «сидели в масках в двух метрах друг от друга». Четыре дня после этого тесты показывали у нее отсутствие вируса.

    Псаки сообщила, что вакцинирована, а потому не испытывает острых симптомов. Сейчас она работает из дома и «планирует вернуться на работу по завершении десятидневного карантина после отрицательного теста».

    Напомним, Байден и американская делегация приняли участие в саммите G20 в Риме. В сентябре стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. В минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.

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    Собянин заявил об увеличении объемов вакцинации в Москве

    31 октября 2021, 09:19

    Текст: Евгения Шестак

    Объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4-5 раз по сравнению с августом текущего года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку. 

    «Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4-5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», – констатировал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1»

    Ранее Собянин заявил, что количество смертей после COVID-19 у детей выросло. В Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль. 

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    Коментарии (11)
    Лавров: Заход эсминца США в Черное море не добавляет стабильности

    31 октября 2021, 16:41

    Текст: Елена Мирошниченко

    Действия США по отправке эсминца в акваторию Черного моря не добавляют стабильности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    «Демонстрация флага ВМС США в Черном море – это не единичный случай. Было несколько раз, когда США прямо объявляли необходимость захода своих военных судов в эту акваторию задачами сдерживания России», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, «это, конечно, не добавляет стабильности. Американцы активно пытаются подталкивать прибрежные черноморские страны, которые входят в НАТО, к проведению такой конфронтационной политики».

    Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность на Черном море.

    «Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации», – заявил глава российского МИД.

    Он также отметил, что у России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с Московой.

    «У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия – НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия – НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес – нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию», – сказал он журналистам.

    Напомним, в субботу в Черное море зашел вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер».

    Напомним, в понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как их просто нет. В прошлую субботу Москва констатировала возвращение НАТО к состоянию холодной войны с Россией.

    Коментарии (3)
    В Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт»

    31 октября 2021, 14:28

    Текст: Валентина Григоренко

    Российские вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» и «Спутник Лайт» получили одобрение в Королевстве Камбоджа, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

    «РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Королевстве Камбоджа. Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Данные о применении «Спутника V» в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ, Филиппины и др.) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

    В настоящее время вакцина «Спутник Лайт» благодаря высокой безопасности и эффективности в ряде стран применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

    Ранее сообщалось, что Таиланд в апреле решил приобрести первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны в количестве 1 млн доз.

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    Глава комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о работе в «красной зоне»

    31 октября 2021, 20:25

    Текст: Елена Мирошниченко

    Председатель комитета Госдумы России по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал о ситуации в областной клинической больнице в Рязани. По его словам, «медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь».

    «Как будто и не было целого года борьбы с пандемией. Вчера и сегодня работал в красной зоне ОКБ, и здесь все, как и год назад, когда мы только начинали волонтерскую программу. Медицинский персонал «зашивается», очень требуется помощь. Поэтому вместе с нашими добровольцами включился в нелечебную работу. Взял на себя доставку передачек и транспортировку пациентов. Родственники всегда приносят много вещей и продуктов, разнести их по этажам красной зоны – долгий и непростой труд», – написал он в своем Instagram.

    Хубезов рассказал, что «самые тяжелые пациенты в реанимации. Сюда обычно попадают те, кто не сделал прививку. И если год назад, в разгар второй волны пандемии, защитить себя было сложно, то теперь самый простой и надежный способ сделать это – вакцинироваться».

    «Так думают и пациенты красной зоны. Когда разговариваешь с ними, оказывается, что многие пересмотрели взгляды на вакцинацию после того, как оказались на грани жизни», – подчеркнул он.

    Ранее Хубезов рассказал, что работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме.

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    Медведев назвал шесть уроков кризиса из-за COVID-19
    		    1 ноября 2021, 00:52
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19».

    Статья «Шесть уроков одной пандемии» опубликована в «Российской газете». По мнению Медведева, «первый урок пандемии – угрозы нужно принимать всерьез», действовать следует «на опережение, а не постфактум». Второй урок – «бороться с ней можно лишь общими усилиями международного сообщества», а «поодиночке обречены на поражение все». Третий урок заключается в том, что «взаимное доверие государств важнее коммерции, идеологии и конкуренции». Четвертый урок – «принуждение к вакцинации не слишком эффективно, просвещение необходимо». 

    Пятый урок, по мнению Медведева, учит, что «нет худа без добра». Он подчеркивает, что «мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы», коронавирус «серьезно ускорил четвертую промышленную революцию». Наконец, последний урок, о котором говорит Медведев – «коронавирус вошел в нашу жизнь и останется в ней очень надолго». При этом он полагает, что «есть все основания полагать, что ситуацию в целом в ближайшие месяцы удастся взять под контроль».

    Зампредседателя Совбеза полагает, что законодательство в сфере борьбы с пандемией в России пока остается весьма либеральным. Медведев считает необходимым найти баланс между соблюдением прав человека и решениями о вакцинации. Для побуждения людей к вакцинации от коронавируса нужно предоставить им возможность выбора между разными видами вакцин, ввести всеобщие COVID паспорта, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях кризиса могут вызвать опасный резонанс.

    Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, Россию ждут еще более тяжелые времена, считает Медведев.

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    Национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина, заявил Медведев. Он подчеркнул, что обособленного иммунитета к коронавирусу не может быть в отдельно взятой стране, глобализация и современное развитие технологий сегодня не позволят ни одному государству «опустить железный занавес» полностью, а это значит, что глобального иммунитета нужно достигать сообща.

    Напомним, министр здравоохранения Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора по поручению президента России Владимира Путина выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19 для организации методической помощи. Мурашко заявил о снижении роста заболеваемости COVID -19 в регионах, где введены серьезные ограничения по коронавирусу, в том числе использование QR-кодов.

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    Медведев призвал к международному контролю над лабораториями США

    1 ноября 2021, 01:37

    Текст: Антон Антонов

    Лаборатории, изучающие смертельные вирусы, должны находиться под международным контролем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете» Медведев заявил, что после «окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований». Он выразил сожаление в связи с тем, что «далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия», которое подогревает и «вакцинный национализм».

    Медведев призвал полностью выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия. По его словам, международный контроль необходим за лабораториями, изучающими смертельные вирусы, «утечка» из них инфекции может привести к катастрофе, передает ТАСС.

    Он указал на существование лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США «и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ», причем «деятельность таких центров абсолютно непрозрачна», международный контроль над ними «отсутствует». Система контроля должна быть основана «на принципах взаимной открытости», заявил он. Кроме того, требуется «создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов».

    Коронавирус обострил еще одну проблему: в виртуальное пространство все активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Медведев также указал, что необходимы новые законы и международные конвенции о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. Он отметил, что «работа в этом направлении идет слишком медленно».

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?



    Обсуждение:  392 комментария

    Напомним, Медведев опубликовал статью «о прошлом, настоящем и будущем борьбы с COVID-19». В ней он, в частности, заявил, что национальный эгоизм и попытки защитить собственные геополитические интересы в разгар коронавируса зачастую оказывались гораздо сильнее общечеловеческих ценностей, COVID-19 продемонстрировал, что перед лицом общей беды Европа не едина.

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    Журналисты взломали сайт торгующих справками о ПЦР-тестах мошенников

    1 ноября 2021, 02:11

    Текст: Антон Антонов

    Московские мошенники выдали тысячи «документов» о якобы пройденных ПЦР-тестах, пользуясь сайтами-клонами известных лабораторий, сообщают СМИ.

    Издание 47news (освещает события в Ленинградской области) пишет, что «с помощью технических специалистов обнаружило брешь в московском сайте мошенников, торгующих поддельными результатами ПЦР-теста». Мошенники «масштабно работают под брендами известных лабораторий: «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Справку можно получить по электронной почте. Издание получило «доступ к «админке» ресурса, где собраны данные клиентов и генерируются сами документы».

    На конец октября в базе псевдо-«АрхиМеда» было 4230 человек; 4175 – в базе псевдо-«Инвитро» и 265 – у псевдо-«Гемотеста». Как пишет 47news, «почти все фамилии из Средней Азии», хотя «порой встречаются и наши». Сотрудники издания без проблем оформили документы о сдаче теста «Смирновым Иваном Ивановичем». Тест якобы делали работники «АрхиМеда» в Домодедово.

    Указывается, что «документ мгновенно скачивается в формате pdf», «с виду» справку «не отличить от настоящей». При этом продумана и «процедура предъявления справки, например, полицейскому», на «документе» есть QR-код, который ведет на сайт, якобы принадлежащий настоящей компании. Реклама размещена также на сайтах, копирующих дизайн настоящих фирм. Так, для «АрхиМеда» (labarhimed.ru) мошенники создали поддельные сайты arhimedlab.net.ru и arhimedlab.info. А контактный телефон, предоставленый мошенниками, лишь на две последние цифры отличается от реального.

    Также издание сообщает, что «среди мигрантов гуляют телефоны «жучков», через которых можно получить тест». Однако связаться с ними не удалось. 

    Судя по дате регистрации, сайты-подделки работают с марта 2021 года, за этот период, было около 9 тыс. клиентов.  Указывается, что примерная стоимость создания интерфейса – 5–10 тыс. рублей, аренда виртуального сервера – 350 рублей в месяц, три домена – по 150 рублей в год, «на старт 10 тыс. и ежемесячно около 500 рублей». Хостинг предоставляет московская компания, которая судя по отзывам, имеет неоднозначную репутацию.

    За ПЦР-диагностику за три часа предлагают отдать 2550 рублей. За 24 часа – 1600 рублей. «Если взять среднюю цену теста в 2 тыс. рублей и умножить на 9 тыс. клиентов, получится 18 млн рублей. Работают они восемь месяцев, а значит за один получают примерно 2,2 млн рублей. Таким образом доход в 1800 раз превышает вложения. И разница эта растет с каждым новым клиентом», – пишет издание.

    «Кстати, как сообщили 47news по телефону настоящего «АрхиМеда», цена срочного – трехчасового – теста во Внуково и Шереметьево составляет 2750 рублей, суточного – 1800. В Домодедово предлагается только срочный за 3 тыс. То есть нелегалы ещё и демпингуют, что, впрочем, логично», – говорится в материале.

    Напомним, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, «если вакцинированные якобы «Спутником V» тяжело заболевают, как показывают данные, это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами». «Среди них 80% те, которые купили», – сказал он.

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    Терапевты указали на риски для вегетарианцев и веганов из-за COVID-19

    1 ноября 2021, 03:58

    Текст: Антон Антонов

    Вегетарианцы и веганы из-за отказа от продуктов животного происхождения могут не получить хорошего иммунного ответа на прививку от коронавируса, сообщили врачи-терапевты.

    Врач-терапевт Тимур Асанов указал, что прививка делается для «выработки антител». При исключении продуктов животного происхождения организм лишается «важного источника витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей», передает РИА «Новости».

    Асанов отметил, что без «регулярного потребления полноценных белковых веществ начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов», что «может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку». Он подчеркнул, что нужно помогать своему организму формировать иммунитет. Это подразумевает полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов.

    С ним согласилась врач-терапевт Мария Владимирова, подчеркнув, что «чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет». «Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни», – сказал она. Владимирова заявила: «Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку».

    1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.

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