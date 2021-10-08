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8 октября, пятница | Последнее обновление — 09:29 | vz.ru
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Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров
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Торги газом на бирже ICE в пятницу открылись ростом котировок фьючерса на газ на 6% к значению предыдущего дня, до 1224 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 9.00 мск установилась на отметке 1224лдолларов за 1 тыс. куб. м, или 103 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). При этом по состоянию на 9.08 мск, цена скорректировалась до 1165 долларов за 1 тыс. куб. м, или 98 евро за МВт ч.
Напомним, что накануне торги закрылись на отметке 1158 долларов за 1 тыс. кубометров.
Ранее Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа странам.
Стремлению Болгарии заключить новый контракт с Газпромом дали объяснение
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«В новом соглашении София наверняка захочет зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы получать голубое топливо только через «Турецкий поток», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Болгарии заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
«В 2020 году в долгосрочный контракт «Булгаргаза» и Газпрома была внесена поправка о переносе сдачи-приемки газа. Если раньше Болгария получала российский газ с севера на границе с Румынией, то сейчас она получает газ через «Турецкий поток» на границе с Турцией», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, в новом соглашении Болгария наверняка захочет окончательно зафиксировать точку сдачи-приемки газа таким образом, чтобы страна получала топливо только через «Турецкий поток».
«Однако вопрос в том, какова будет ценовая привязка – к спотовому рынку или к нефти, – рассуждает эксперт. – Вполне возможно, что на фоне высокой цены на газ в Европе София захочет вписать в новый договор с Газпромом нефтяную привязку к стоимости газа». Тем не менее многое в этом вопросе будет зависеть от того, насколько сильное давление на страну окажет Брюссель. «Евробюрократы всегда давили на газовые компании, заставляя их отказываться от долгосрочных контрактов и нефтяной привязки к цене на газ. В некоторой степени именно это стало одной из причин энергетического кризиса в Европе», – указал Юшков.
В остальном это будет довольно стандартный европейский газовый контракт. «Сейчас у Болгарии сильные переговорные позиции – лучше, чем были пять лет назад, поскольку она диверсифицировала поставщиков газа. Теперь около 1 млрд кубометров в страну поступает из Азербайджана, – рассказал собеседник. – В этом плане Газпром немного сдал болгарский рынок газа, но он прекрасно понимает, что у Азербайджана нет возможности увеличить объемы поставок. Поэтому конкуренция носит довольно ограниченный характер».
Эксперт также напомнил о потере Болгарией больших выгод из-за отказа от участия в проекте «Южный поток». Газопровод должен был пройти через ее территорию, в результате чего страна могла получать большую прибыль за транзит, а также хорошие скидки от Газпрома.
«Через территорию Болгарии должно было проходить около 60 млрд кубометров, но тогда на Софию надавили американцы, и она отозвала свое разрешение на строительство газопровода. Тем самым Болгария продемонстрировала себя как страну с ограниченным суверенитетом, на которую могут в любой момент надавить большие игроки», – констатировал Юшков. «Сейчас через Болгарию проходит только 15 млрд кубометров, и она не получает никаких скидок. Но здесь сложно ее в чем-то обвинить – это всего лишь несамостоятельная европейская страна», – резюмировал он.
Ранее стало известно, что компания «Булгаргаз» готовит план и стратегию переговоров с «Газпром экспортом» по новому соглашению о поставках газа в Болгарию. Об этом сообщает издание «24 часа» со ссылкой на исполнительного директора компании «Булгаргаз» Николая Павлова.
«Хотим иметь безопасность и надежность поставок, Газпром – надежный поставщик, мы также очень корректны. Однако есть моменты [в договорных отношениях], которые можно улучшить в интересах каждой из сторон», – отметил Павлов.
Нынешний долгосрочный договор «Булгаргаза» с российской компанией заканчивается 31 декабря 2022 года.
В прошлую пятницу Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию. В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию и еще миллиард – через Австрию.
Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие ошибки совершил Евросоюз на энергетическом рынке, и о том, как Молдавии добиться снижения цен на газ.
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Захарова резко ответила Украине на критику контракта России и Венгрии по газу
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Если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, то Киев не сходил бы с пьедестала, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя критические заявления украинского премьера Дениса Шмыгаля по контракту Венгрии и России.
Захарова написала в Telegram, что «если бы «неподобающее поведение» было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала». Она также напомнила о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского о «наглости» как «необходимом факторе украинской политики».
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с России по газу, но Киев все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров.
Напомним, Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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Украина начала расходовать газ из ПХГ
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Сезон отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) стартовал на Украине, свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Газ в украинские ПХГ перестали закачивать 3 октября. 1 октября закачали почти 14 млн кубометров, 2 октября – 0,61 млн кубометров, после чего объемы закачки снизились до нуля при минимальном (не более 100 тыс. кубометров) отборе. К началу отбора газа в ПХГ было около 18,9 млрд кубометров. В среду Украина выбрала из ПХГ 9,08 млн кубометров при нулевой закачке, передает РИА «Новости».
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
На Украине заявили о готовности помочь Европе создать стратегические запасы газа
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Украина имеет крупнейшие в Европе подземные хранилища газа, которые могут быть задействованы для создания стратегических запасов топлива для стран Евросоюза, и тем самым может стать важнейшей частью системы энергетической безопасности ЕС, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Как в США в 70-е относительно нефти, Европа рассматривает возможность создания стратегических запасов газа. Украина имеет самые большие газовые хранилища в Европе (31 млрд куб. м), поэтому может стать важной частью системы энергетической безопасности ЕС», – написал он в Facebook.
В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов превысила 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. В Еврокомиссии отметили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет, а также предсказали высокие цены на газ до весны 2022 года. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в разразившемся в Европе энергокризисе Еврокомиссию.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе, назвав причины дефицита. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила выполнение Россией всех контрактов на поставку энергоносителей.
Газпром объяснил приостановку продажи газа на бирже
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Газпром прекратил выставлять заявки на продажу газа на суточных торгах после аварии на заводе в Новом Уренгое, возобновление торгов не ожидается из-за раннего включения отопления, заявил член правления и начальник департамента 314 компании Геннадий Сухов в ходе Петербургского газового форума.
«Да, приостановили [продажу газа на бирже], но никто не знал, что с 12 сентября включат отопление, в частности в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – приводит «Интерфакс» слова Сухова.
К концу сентября Газпром вышел на режим, при котором суточный перебор от плана составлял 250 млн куб. м.
«Ну какие тут могут быть торги, когда мы еще не обеспечили плановых заданий по закачке [газа в подземные хранилища]?» — отметил Сухов.
Ранее Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1 тыс. долларов
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг опустилась почти на 24,2%, ниже 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открыла торги на уровне почти 1260 долларов за 1 тыс. кубометров, а затем демонстрировала устойчивое снижение. Цена фьючерса на 10.22 мск составляла 981,1 доллара за 1 тыс. кубометров, что примерно на 24,2% ниже расчетной цены среды. К 10.34 она подросла до 1079,5 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В ФРГ опровергли причастность РФ к росту цен на газ для запуска «Северного потока – 2»
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Обвинения в адрес России в манипуляциях с ценами на газ для якобы скорейшего заполнения голубым топливом «Северного потока – 2» не имеют под собой оснований и абсурдны, заявил президент Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Райнер Зеле.
Зеле отметил, что «обвинения в том, что Москва шантажирует своих партнеров, чтобы скорее заполнить газом трубопровод «Северный поток – 2», необоснованны и абсурдны», передает ТАСС.
«Газпром на 100% верен договоренностям и поставил каждый отдельный кубический метр газа, который был заказан. Наши партнеры в России не могут ничего поделать с тем, что осень очень холодная, конъюнктура на азиатских рынкам быстро восстанавливается и в этой связи соответствующим образом растет спрос на энергоносители», – подчеркнул он.
Между тем глава нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн выразил надежду на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ), что «поставки газа в Европу начнутся скоро и по «Северному потоку – 2» для ребалансировки спроса и предложения», передает РИА «Новости».
Накануне стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. До этого она обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.
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Газпром назвал сроки закачки в ПХГ России
Закачка газа в российские подземные хранилища (ПХГ) идет по плану и должна завершиться к 1 ноября, сообщил жглава «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.
«1 ноября у нас в плане стоит окончание подготовки к ОЗП (осенне-зимнему периоду). Уровень закачки [идет] согласно графику. Я вас уверяю, что подготовка к зиме идет согласно план-графику», – передает ТАСС слова Сафонова в кулуарах Петербургского международного газового форума.
Ранее вице-премьер России Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявлял, что закачка газа в российские подземные хранилища будет идти еще в течение одной или двух недель.
Напомним, в августе пожар на заводе стабилизации конденсата на Ямале значительно повлиял на добычу газа Газпрома, компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России.
Газ в Европе подешевел на 5% на открытии торгов
Торги газом на бирже ICE открылись снижением котировок фьючерса на газ почти на 5% к значению предыдущего дня, следует из данных биржи.
Фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах в 9.00 мск стоил на бирже 1249 долларов за 1 тыс. куб. м, затем он поднимался выше 1365 долларов за 1 тыс. кубометров, или с 105 евро за МВт·ч до 114 евро за МВт·ч, и снова стал снижаться, передает ТАСС.
Закрылись торги в среду на значении 1287 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор немецкой компании объяснил причины газового кризиса в Европе
Россия «не сделала ничего плохого», газовый кризис в Европе вызван внутренними причинами, заявил гендиректор газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.
По словам Новицки, «проблемы Европы вызваны ей самой». В кулуарах Петербургского международного газового форума он заявил, что эти проблемы являются «временными», а «конкуренция и конкурентные цены – это хорошо для бизнеса». Новицки пояснил, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение.
Новицки подчеркнул, что «Россия исполняет свои обязательства». Однако, по его словам, сейчас «этого недостаточно». «Может ли Россия поставлять больше? Я не знаю, но давайте не будем забывать о коммерческих интересах», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. В среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров.
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Газ в Европе подешевел на 17%
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг падают почти на 17%, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах в 9.13 мск стоил на бирже 1370 долларов за 1 тыс. куб. м, а затем продемонстрировал устойчивое снижение цены. Стоимость в 9.57 мск составляла 1073,6 доллара за 1 тыс. кубометров, что на 16,8% ниже расчетной цены среды, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Цена на газ в Европе превысила 1200 долларов
Цены на газ в Европе в ходе торгов в четверг вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах открылись падением цены фьючерса, она опускалась с 1250 до 973 долларов за тыс. куб. метров. Однако после этого повышательная динамика вернулась и к 13.40 мск цена на ноябрьский фьючерс TTF превысила 1220 долларов за 1 тыс. куб. м., передает РИА «Новости».
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
Газпром посочувствовал столкнувшимся с ценовым шоком на рынке газа
Газпром сочувствует всем странам, которые столкнулись с ценовым шоком на рынке газа, и выступает за сбалансированный газовый рынок, заявила заместитель председателя правления Газпрома, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
«Мы видели цепочки даже банкротств на рынке Великобритании в связи с создавшейся ситуацией, и мы искренне сочувствуем всем странам, потому что это колоссальный шок для экономики любой страны», – сказала она, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.
Она отметила, что Газпром хочет видеть сбалансированный и предсказуемый рынок газа, но для этого нужно опираться не на спотовые цены. По словам Бурмистровой, если будет понимание, что долгосрочные контракты помогают справиться с подобными энергокризисами, то «мы будем искать те приемлемые модели, которые будут работать и для поставщиков, и для потребителей».
Также она рассказала, что газовые компании испытали облегчение, когда увидели снижение биржевых цен на газ после совещания у президента России Владимира Путина.
«Мы собрались с коллегами, которые здесь представлены. ... И мы увидели, что после вчерашнего совещания, которое провел президент Российский Федерации, и после тех заявлений, которые были сделаны, цены на газ резко снизились. И мы все с облегчением вздохнули», – передает ее слова РИА «Новости».
Бурмистрова рассказала, что рост цен на газ до «фантастических рекордов» связан с рядом факторов.
«После холодной зимы и весны в Европе затянулся сезон заполнения ПХГ. Росту спроса на газ способствовало не только восстановление общей экономической ситуации и энергопотребления, но и форсированный отказ от угля в электрогенерации, который был поддержан подорожанием квот на выбросы. Также было падение выработки на объектах ветрогенерации и гидроэлектроэнергетики», – перечислила она.
Также, продолжила зампред правления Газпрома, сработали факторы и на стороне предложения. Существенные объемы СПГ отправились на более привлекательные рынки Азии. Там газ в последние месяцы был существенно дороже, чем в Европе, за счет так называемой азиатской премии.
В четверг цена на газ в Европе в ходе торгов вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Вице-премьер России Александр Новак назвал главные факторы роста цен на газ в Европе.
Сербия захотела «благоприятную цену» на российский газ
Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене, заявил министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Попович отметил, что «перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире», сербские компании «ведут переговоры по поставкам газа в Сербию», передает РИА «Новости».
«Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов), и ваше правительство и президент (России Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена», – добавил он.
В свою очередь Борисов выразил надежду на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.
«Вы достроили свою часть «Турецкого потока» – теперь Сербия практически обеспечила свою энергетическую безопасность в плане потребления важного углеводородного продукта – газа – в нужном, в необходимом количестве, и то, что вы еще стали практически страной-транзитером газа, это очень хорошо», – отметил он.
Российский вице-премьер также указал, что «особого внимания заслуживает завершение проекта создания новых, нужных маршрутов поставки газа в Сербию и другие балканские страны».
Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.
Ранее Болгария захотела заключить с Газпромом долгосрочный контракт по газу.
До этого Газпром объявил о поставках газа через «Турецкий поток» в Венгрию и Хорватию. В тот же день Украина объявила о прекращении транзита российского газа в Венгрию.
Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию.
На фоне этого экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу.
Глава Uniper назвал «плохими» цены на газ
Высокие цены на газ для бизнеса плохи так же, как и низкие, отметил глава германского концерна Uniper (один из европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2») Клаус-Дитер Маубах на сессии Петербургского международного газового форума.
«Низкие цены плохи для нашего бизнеса. Но цены, которые настолько высоки, тоже плохи для нашего бизнеса, особенно в долгосрочной перспективе. Поэтому мы очень рады тому, что начиная со вчерашнего дня цены стали постепенно снижаться», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что трубопровод «Северный поток – 2» станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе. «Я уверен, что «Северный поток – 2» станет важной частью газовой инфраструктуры в Европе. Мы видим свидетельства этому, и видим их быстрее, чем я это ожидал», – отметил он.
В четверг цены на газ в Европе в ходе торгов вновь растет и уже превысила 1200 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов. За день до этого цена на газ в Европе падала на фоне новостей о начале тестирования первой нитки газопровода «Северный поток – 2».
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