Депутат объяснил необходимость изменения структуры Госдумы

«Поправки в Конституцию наделили Госдуму более широкими полномочиями. Понятно, что теперь увеличится количество и комитетов, и ответственных лиц, которые будут влиять в том числе на назначения в правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев, комментируя планы изменить структуру новой Госдумы.

«Количество комитетов теперь будет примерно соответствовать количеству федеральных органов исполнительной власти – министерств и ведомств. Каждый министр или глава ведомства сможет спокойно взаимодействовать со своим профильным комитетом, обсуждая вопросы законотворчества. Такое взаимодействие удобно для всех, не будет путаницы между комитетами, быстрее будут приниматься законы», – пояснил депутат Госдумы восьмого созыва Олег Матвейчев («Единая Россия»).

Комментируя прогнозы о том, что число комитетов вырастет с 26 до 32-х, депутат отметил: «В соответствии с поправками в Конституцию, мы наделили Госдуму новыми полномочиями и понятно, что в ней должно увеличиться количество комитетов и отдельных ответственных лиц, которые будут влиять в том числе на назначения в правительстве».

Депутат напомнил, что оппозиция давно требовала сделать парламент более влиятельным. «Теперь оказывается, что в парламенте добавилось всего лишь шесть комитетов, а у некоторых оппозиционеров начинается истерика по поводу «огромной перегрузки». Для такого рода оппозиции – что ни сделаешь, все плохо. Но мы будем делать так, как нужно исходя из здравого смысла», – подчеркнул политик.

В четверг фракция «Единой России» выдвинула список кандидатов на посты вице-спикеров Госдумы, в том числе и бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову. Кроме того, фракция утвердила перечень из 17 кандидатур на должности руководителей комитетов нижней палаты нового созыва. Был выбран глава фракции и его заместители.

Что касается парламентской оппозиции, то ее представители, как ожидается, возглавят почти половину комитетов. «Эти комитеты отдаются не самой оппозиции, они отдаются российским гражданам, голосовавшим за данные партии, – подчеркивает Матвейчев. – Чтобы их голос был услышан, конкретным партиям тоже даются комитеты. Это делается не для функционеров думского меньшинства, а в общем – для более широкого представительства граждан. Планируется, что КПРФ получает 8 комитетов, по 4 комитета получат ЛДПР и «Справедливая Россия». Два комитета отойдет «Новым людям».

Матвейчев отмечает, что на руководящих постах и в комитетах, и во фракции ЕР появилось много новых лиц. Например, хирург и бывший главврач рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов возглавит комитет по охране здоровья. Комитет по молодежной политике возглавит Артем Метелев, который до прихода в парламент был лидером Ассоциации волонтерских центров. «Дума обновлена больше чем наполовину, – и прежде всего за счет «Единой России». В рядах коммунистов вообще нет никакого обновления. У эсеров за счет объединения с партией «За правду» небольшое обновление произошло. А фракция «Новых людей» – всего лишь 13 человек, что несущественно для Думы», – пояснил Матвейчев.

Обновление руководства сопровождается и заметным омоложением, добавил Матвейчев. Так, и Метелев, и Игорь Костюкевич (руководитель «Молодежки ОНФ») – это молодые люди. «С точки зрения теории менеджмента, такое назначение, возможно, не совсем правильно. Обычно на ответственные должности лучше ставить «старослужащих», опытных: они и смогут потом обучить молодых. Но сейчас даже этим правилом единороссы решили пожертвовать, чтобы молодые депутаты, пришедшие в парламент впервые, уже сейчас заняли ответственные посты», – подчеркнул депутат.

Приход общественников в Госдуму, их назначение на должности глав комитетов, а также обновление фракции – все это выполнение обещаний из народной программы, с которой ЕР шла на выборы, напоминает Матвейчев: «Это отвечает на общественный запрос на обновление – в противовес той же оппозиции, которая не обновляется по 30 лет, если вспомнить лидеров КПРФ и ЛДПР Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. А вот власть у нас обновляется, хотя часто бывает наоборот: власть не обновляется, а оппозиция «ротирует себя» или по крайней мере все время требует обновления. У нас ситуация по-хорошему парадоксальная – власть все время обновляется».

В прошлый раз Госдума обновлялась за счет актива Народного фронта, напоминает Матвейчев. «Сейчас – за счет новых управленцев, которые поднялись по кадровым лифтам тех же конкурсов платформы АНО «Россия – страна возможностей». То есть все время идет приток свежей крови, тогда как оппозиция костенеет. Благодаря «Единой России» во власть приходят новые люди, рождаются новые идеи, которые в итоге движут общество вперед», – подытожил Матвейчев.