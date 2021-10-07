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Аксенов оценил слова первого главы Литвы о «распаде» России
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Высказывание бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о возвращении Крыма Украине после развала России продиктовано патологической русофобией, заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Очередное высказывание из серии «дурень думкой богатеет». Патологическая русофобия мешает бывшему литовскому политику трезво смотреть на мир», – отметил Аксенов в Telegram.
По его словам, Ландсбергису стоит заметить, что разваливается как раз Украина. Процесс начался в 2014 году и продолжится до тех пор, пока украинские власти делают все для усугубления внутреннего раскола. Глава Крыма заявил, что «европейский» путь для Украины, Литвы и остальных прибалтийских стран привел к потере достижений периода СССР, экономического и промышленного потенциала. Поэтому Аксенов посоветовал Ландсбергису подумать «о состоянии своей страны».
В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР, передает РИА «Новости».
«Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины», – сказал Цеков.
По его мнению, Украина находится на грани развала, и велика вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики.ё
Ранее Ландсбергис заявил, что Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
Зеленский заявил о требованиях Украины в связи с запуском «Северного потока - 2»
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Украина хочет получить «четкий международно-правовой механизм», который бы гарантировал безопасность стране в связи с запуском «Северного потока – 2», заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Запуск «Северного потока – 2» означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность», – приводит его слова ТАСС.
Также главы государств обсудили ситуацию в Донбассе. По словам Зеленского, Киев пытается «активизировать работу всех переговорных форматов» для достижения мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны обсудили работу площадки «Крымская платформа», также темами встречи были вопросы перспектив интеграции Украины в ЕС и НАТО, парламентских выборов в Германии.
В Федеральном сетевом агентстве ФРГ указывали, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии.
Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.
В Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, Газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Во вторник компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы Евросоюза (ЕС).
Между тем цена на газ в Европе превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2»
Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача.
По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности.
Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.
В Германии призвали поставить на место посла Украины в Берлине
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Украина не войдет в Евросоюз и НАТО при нынешнем правительстве Германии, однако все может измениться при работе нового кабинета министров, куда наверняка войдут представители партии «Зеленые», сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее украинский посол Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине попасть в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
«Украина очень активно поддерживается в Германии партией «Зеленые», рядом политиков ФРГ, антироссийски настроенными СМИ, а также государственными деятелями Польши. Они очень активны в переписывании истории и в попытках нового прочтения итогов и хода Второй мировой войны», – сказал немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, эти силы нельзя недооценивать, ведь с ними работают профессиональные историки. «Они хотят поставить знак равенства между большевизмом и национал-социализмом, приравнять Сталина к Гитлеру. Цель украинских властей, и Мельника в том числе – убедить Берлин признать, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, а главным пострадавшим от нападения гитлеровских войск была Украина. Потому ее нужно сейчас экономически поднимать и защищать от «агрессии России», – указал собеседник.
Другой целью Украины является попытка усилить свою национальную идентичность и просто получить больше внимания Запада, для чего Киеву нужно постоянно поддерживать антироссийские проекты.
«Украинские власти при поддержке ряда западных политиков постоянно поддерживают тезис: «Украина – это анти-Россия». В целом немецкие власти Мельника пока игнорируют, потому что он ведет себя слишком нагло. Однако Берлин должен не просто не слышать посла, а ставить его на место. Раньше власти ФРГ при необходимости одергивали даже американского дипломатического представителя. И меня удивляет, почему сейчас Берлин не отвечает главе украинского посольства», – признался Рар.
Впрочем, как будет себя вести следующее правительство, в состав которого наверняка войдут «Зеленые», сложно прогнозировать. «Все может измениться даже в худшую сторону. На это Мельник и рассчитывает. Киев допускает, что «Зеленые» будут носить Мельника на руках и приобщаться к его требованиям», – заключил аналитик.
В понедельник посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что наконец будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Путин заявил о невыгодности увеличения транзита газа через Украину
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Дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно, заявил президент России Владимир Путин.
Поставки через новые системы дешевле, заявил глава государства, передает ТАСС.
Он отметил, что Газпром за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину.
«Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд кубических метров газа в год, и за девять месяцев текущего года Газпром увеличил эти поставки, эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%», – заявил Путин.
По его словам, российская сторона превысит свои обязательства по поставкам газа через территорию Украины.
Президент подчеркнул, что поставки по новым трубопроводам в 5,6 раза уменьшают объем парниковых выбросов в атмосферу. Также Путин указал, что Москва видит спекуляции вокруг транзита газа через украинскую территорию.
Ранее в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила в ходе торгов 1900 долларов за тысячу кубометров, после чего упала более чем на 300 долларов. Днем ранее стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив 1330 долларов.
В начале октября премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует вести переговоры с Москвой по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Путин об увеличении давления в ГТС Украины: Может что-то лопнуть
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Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что можно увеличить давление по ГТС Украины, но она давно не ремонтировалась и может «лопнуть», Газпрому выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
«Можно было бы увеличить, действительно, поставки и по ГТС Украины. Только для Газпрома это в убыток», – приводит его слова ТАСС.
По его словам, при работе на новых трубопроводных системах Газпром существенно экономит.
«Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы – можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти – и наступят вообще неблагоприятные последствия», – пояснил глава государства.
Он добавил, что «надо продумать возможное увеличение объемов газа на рынке, но нужно сделать это аккуратно, ажиотаж спекулятивный нам ни к чему», сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что дальнейшее наращивание транзита газа через украинские газотранспортные сети невыгодно.
Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
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Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа
Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег».
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
На Украине пожалели об отвергнутом судьбоносном предложении Путина
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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что договоренности о цене на газ, к которым пришли власти России и, в частности, президент Владимир Путин и председатель политсовета партии Виктор Медведчук, могли изменить судьбу Украины.
По словам парламентария, в случае реализации предложения российского лидера, экономика и граждане Украины оказались бы в выигрыше, но Владимир Зеленский отверг эти договоренности, передает РИА «Новости».
«Два года назад Виктор Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять в Украину газ по фиксированной цене 175 долларов. А цена на газ в Европе сегодня – почти 1900 долларов. <...> И потом эти же договоренности подтвердили и премьер-министр России, и президент России», – сказал Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый».
Как подчеркнул парламентарий, Киев во главе с Зеленским отказался от реализации этих соглашений, так как их достиг Медведчук, а не сам украинский лидер. «А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платежки у людей, если бы цена на газ в Украине была 175 долларов, при том, что в Европе она 1500 (долларов)», – сказал Кузьмин.
Парламентарий отметил, что современной украинской власти безразлична судьба страны и уровень жизни простых граждан. Вместо этого украинская политическая элита занята увеличением личного благосостояния, заключил Кузьмин.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Напомним, во вторник в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» заявили, что Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России.
Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов
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«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины».
«То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт.
«В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович.
«После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров».
По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой».
«В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа.
Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.
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В Кремле допустили возможность прямых поставок газа Украине
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Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Газпром никогда не отрицал такую возможность. Газпром – надежный поставщик газа. Был, есть, остается и будет. Всё – вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Путин никогда не был против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но необходимо определиться с тем, что лидеры могли бы обсудить.
«Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось, президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи, более того, он говорил о том, что он тоже готов ее провести», – указал он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе: впервые в истории голубое топливо потечет в обход Украины. В результате Киев остался без виртуального импорта газа из Венгрии.
При этом в Кремле напомнили, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности поставлять газ через Украину после 2024 года при наличии экономически целесообразных условий. В ЕС задумались о блокировке контракта Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Столтенберг отказал России в праве блокировать принятие Украины в НАТО
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Россия не имеет права блокировать вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг на семинаре Джорджтаунского университета и Института Брукингса в Вашингтоне.
«Только члены НАТО, Грузия и Украина вправе принимать решение об их вступлении. Ни у России, ни у кого бы то ни было еще нет права вето на это решение», – приводит слова Столтенберга РИА «Новости».
«Не могу сказать, когда это произойдет... Очевидно, что это не случится завтра», – добавил он. Он призвал страны НАТО расширить поддержку претендентов по вопросу вступления в альянс и сообщил, что обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом.
Ранее Столтенберг выступил за диалог НАТО с Россией при продолжении сдерживания.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В конце августа президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «восстановление территориальной целостности Украины» предпосылкой для принятия страны в НАТО. В свою очередь глава представительства НАТО на Украине Александр Винников утверждал, что боевые действия в Донбассе не мешают Украине стать членом НАТО, так как нет нормы, которая не позволяла бы вступление страны в альянс во время войны на ее территории.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС. В апреле он заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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Украинцев предупредили о срыве отопительного сезона
Украине грозит срыв отопительного сезона из-за отказа руководства страны от поставок по льготной цене из России, заявили в украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь».
«Отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене (из России – прим. ВЗГЛЯД) – это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи. Уже сегодня отопительный сезон на Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти», – говорится в заявлении на сайте партии.
Вместе с тем официальное руководство страны по-прежнему бездействует и игнорирует риски, с которыми Украина может столкнуться через несколько месяцев, с наступлением холодов.
Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов. Чтобы преодолеть дефицит газа зимой, компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
Эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как отопительный сезон уже на носу.
Приобретенный у Британии ледокол прибыл в Одессу
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В Одессу прибыл британский ледокол James Clark Ross, который Украина приобрела для антарктических экспедиций, сообщила пресс-служба министерства образования страны.
«Флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол James Clark Ross – уже в Одессе. Под сине-желтым флагом он прибыл в одесский морской порт сегодня, 5 октября 2021 года... Следующие недели продлится оформление необходимых документов и техническая инвентаризация судна. После состоится официальное представление ледокола для медиа и будет объявлено его новое название», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Украина купила этот ледокол у Великобритании для открытия новых возможностей для украинской науки и ученых. По данным одесского издания «Думская», ледокол обошелся в 5 млн долларов, он будет работать в составе Национального антарктического научного центра.
В частности, ледокол позволит после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана; решить логистические проблемы на антарктической станции «Академик Вернадский» и расширить возможности сезонных экспедиций; создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами; проводить исследования в Арктике и других регионах океана.
После завершения всех необходимых формальностей состоится официальное представление судна и будет объявлено его новое название. Торжественная церемония переименования ледокола, в которой примет участие президент Владимир Зеленский, запланирована на конец октября.
Сейчас ледокол назван в честь Джеймса Кларка Росса – британского военного моряка и исследователя, который в середине XIX века на кораблях Террор и Эребус провел самую масштабную на то время экспедицию в Антарктику, а потом участвовал в поисках исчезнувшей экспедиции Франклина в Арктике.
«Сегодня исторический момент для всей Украины. За все годы независимости это наш первый ледокол, ведь весь флот, который нам остался от Советского Союза, у нас использовали нерационально и неэффективно, фактически уничтожая его. Нам осталось тогда 36 судов, из них 12 было ледового класса, но по состоянию на начало 2021 года не осталось ни одного на ходу, а поддается ремонту только одно», – заявил директор НАНЦ Евгений Дикий.
Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине два списанных противоминных корабля класса Sandown.
На Украине определились с планом спасения от холодов
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Чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС).
В стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. Подобные условия станут настоящим испытанием для нового правления Нафтогаза, отмечает «Экономическая правда».
На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов).
Проблему решили, опубликовав постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит Нафтогазу компенсацию за потерю контроля на ГТС в 2020 году из-за разделения.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что размер компенсации составит 51 млрд гривен, большую часть в размере 48 млрд выплатит «Оператор ГТС Украины». Вся сумма должна быть выплачена до конца года.
В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза.
Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране.
В Литве назвали условие «возвращения» Крыма в состав Украины
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Украина получит Крым обратно после того, как Россия «развалится», заявил экс-председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в беседе с изданием «День», что Крым вернется Украине лишь после «развала» России, который политик назвал «вопросом времени», передает РИА «Новости».
«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», – сказал он.
При этом бывший глава литовского государства обратил внимание властей в Киеве, что Москва занимает принципиальную позицию по полуострову.
«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех ее ядерных бомб, будет отдавать Крым», – заключил политик.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
При этом Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. В сентябре там предложили давать гражданство поддерживающим «возврат» Крыма Украине российским политикам.
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Украина потребовала от Германии помощь с принятием в ЕС и НАТО
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью RND выступил с критикой политики Германии в сфере исторической памяти, призвав Берлин поспособствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО из-за «темных страниц прошлого».
Мельник назвал участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру хорошим жестом. «Однако это только первый шаг на очень долгом пути к историческому примирению между Украиной и Германией», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Мельник выразил мнение, Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов, однако, по словам дипломата, Украина «все еще почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти». «Наши огромные жертвы по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью», – заявил посол Украины в Берлине.
Поэтому неудивительно, что из-за текущей «разделенной» исторической политики Германии в украинском обществе растет сильное чувство несправедливости, добавил Мельник. Также он напомнил о недавнем опросе общественного мнения, согласно которому 61% украинцев высказались за требование репараций от Германии за совершенные военные преступления.
«Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», – добавил посол.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. При этом в начале сентября бывший посол США в Киеве Джон Хербст отмечал, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что решение о членстве Украины в НАТО принимает Североатлантический альянс, а не США.
В июле Зеленский говорил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев не спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем американцы придумали для Украины статус «де-факто в НАТО».
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