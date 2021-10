Россия обвинила США в нарушении обязательств по нераспространению ЯО Россия предупредила о превращении космоса в арену конфликтов 7 октября 2021, 01:58 Текст: Антон Никитин

Превращение космоса в арену конфликтов становится реальной угрозой, но допустить этого нельзя, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова. «Риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств – членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями. Ермаков добавил, что Россия намерена вынести на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН ряд резолюций, призванных не допустить превращение космоса в арену боевых действий, в том числе по неразмещению первыми оружия в космосе, по укреплению прозрачности и доверия в космической деятельности, а также по мерам предотвращения гонки вооружения в космосе. В августе в Исследовательской службе Конгресса США выступили с утверждением, что противники Соединенных Штатов, такие как Китай и Россия, якобы разрабатывают космическое оружие «некинетического действия», включая лазерное и микроволновое. В начале мая командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд выступил с утверждением, что Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе. В том же месяце ученые и эксперты из США заявили о продолжающейся милитаризации космоса и предупредили, что она может перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В МИД подчеркивали, что подобные заявления являются «инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». В Кремле неоднократно заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Более того, Россия обвиняла США и другие страны Запада в циничной милитаризации космоса под прикрытием международных соглашений. Так, в июне 2020 года Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе в США объявили «плохим». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как совершенствование российской системы противоракетной обороны срывает американские планы в космосе.

Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу США увеличить добычу нефти 6 октября 2021, 08:00

Текст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты попросили Россию и страны ОПЕК о помощи из-за рекордных цен на энергоносители, однако экспортеры нефти отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу, утверждает обозреватель британской Express Кейт Уитфилд. «Россия и государства ОПЕК отвергли призывы Белого дома резко увеличить добычу нефти, чтобы помочь Вашингтону справиться с растущим топливным кризисом», – передает РИА «Новости» текст статьи. По мнению Уитфилд, это приведет к растущему дефициту энергоносителя и росту цен на него. Колумнист предположила, что дорогая нефть может подорвать процесс постпандемийного восстановления экономик США, Великобритании и Китая. Во вторник мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка в понедельник на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу. Напомним, в конце августа нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар. В Кремле списали на эмоции призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов 6 октября 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Призыв американских сенаторов выслать из Соединенных Штатов 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что для того, чтобы выслать столько дипломатов, во-первх, «их сначала нужно иметь в таком количестве». Во-вторых, это «скорее эмоциональные требования», передает ТАСС. «Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», – добавил он. По словам представителя Кремля, политика США в отношении Москвы приводит к страданию народов двух стран. Он напомнил, что Вашингтон несколько лет ведет курс «на полное сворачивание отношений» с Россией. «Более того, такие агрессивные действия, которые были приняты еще предыдущей администрацией – захват нашей дипсобственности и так далее – ни к чему хорошему не привели. Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы. То, что происходит в наших двусторонних отношениях, вообще ведет к страданию народов двух стран», – указал Песков. Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России предположили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Напомним, в связи с тем, что США не выдают визы, численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился фактически в три раза. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. США сократили число атомных боеголовок 6 октября 2021, 08:32 Текст: Дмитрий Зубарев

США продолжают постепенно сокращать число атомных боеголовок, свидетельствует обнародованная статистика госдепартамента. В 2020 году у США было 3750 боеголовок против 3805 в 2019 году и 3785 годом ранее. Эта цифра не учитывает выведенные из эксплуатации и ожидающие уничтожения боезаряды, передает РИА Новости Кроме того, в 2020 году США уничтожили 184 старые боеголовки. Уровень 2020 года является самым низким за последние 60 лет благодаря договорам о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Максимальное число боеголовок у США было на пике холодной войны с СССР в 1967 году – 31255. Ранее Москва призвала США перестать «делиться» ядерным оружием с союзниками. НАСА пригласило российского космонавта полететь к МКС на Crew Dragon 6 октября 2021, 21:14 Текст: Елена Мирошниченко

НАСА надеется, что космонавт из России войдет в состав миссии Crew-5 и полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon осенью 2022 года. «На прошлой неделе я был в Москве..., мы проделали некоторую работу (в переговорах по обмену экипажами)..., наша цель – чтобы российский космонавт вошел в состав Crew-5», – заявил на брифинге руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона представила свой проект соглашения Роскосмосу, теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран. Представитель НАСА Кэти Лудерс заявила, что работа с российскими партнерами над «стратегией обмена экипажами» продолжается. Ранее в среду НАСА объявило, что в состав Crew-5 войдут астронавты НАСА Николь Манн и Джо Кассада, имена остальных участников миссии назовут позднее. Полет миссии на МКС запланирован на осень 2022 года. Россия отвергла обвинения США по делу Навального 6 октября 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Посольство России в Соединенных Штатах ответило на «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом блогера Алексея Навального. «Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия», – отмечается в заявлении посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook. «Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера», – подчеркивается в заявлении. В дипмиссии напомнили, что «Россия привержена обязательствам по КЗХО». «В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия», – указали в посольстве. «Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», – заключили российские дипломаты. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента США, Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального передает ТАСС. В Госдепе США уточнили, что вопросы переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия. Как заявляет Госдеп, конвенция требует подготовки ответов в течение десяти дней. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД НАСА впервые протестирует защиту Земли от астероидов 6 октября 2021, 20:59

Текст: Елена Мирошниченко

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) впервые протестирует защиту Земли от потенциально опасных астероидов, сообщает газета The Washington Post. Отмечается, что американское космическое ведомство планирует в ноябре запустить к одному из таких объектов ракету со специальным зондом, который должен будет столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, передает ТАСС. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX («Спейс-экс») с зондом DART с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии намечен на 24 ноября на 01.20 по времени Восточного побережья США (09.20 мск). Сообщается, что аппарат DART должен будет отделиться от ракеты и достичь двойного астероида Дидим-Диморф осенью 2022 года. Двойной астероид Дидим-Диморф обращается по орбите вокруг Солнца и в настоящее время не представляет угрозы для нашей планеты, хотя периодически и приближается к Земле. Цель эксперимента заключается в том, чтобы отработать методику. Ранее астероид размером со статую Свободы пролетел рядом с Землей и остался незамеченным НАСА. Российские военные впервые применили на учениях «Умный дом» 6 октября 2021, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие России на совместных учениях «Дружба-2021» показали коллегам из Пакистана заминированный «Умный дом», который применяется впервые и нужен для тренировок спецназа, сообщили в Южном военном округе (ЮВО). В «Умном доме», который был для иностранных коллег обозначен как Smart House, заминированы все объекты, начиная от калитки, окон и входной двери вместе со звонком, до предметов мебели и быта – платяных шкафов, ящиков стола, чайника, чемодана и так далее, передает РИА Новости. Если военный активирует ловушку, не обезвредив ее, то происходит имитация взрыва с помощью небольших и безопасных для человека зарядов, а также включаются сирена. «Умный дом» – это новинка учений. Он направлен на практическое обучение специальных подразделений. На этом учебном месте предусмотрены все возможные варианты минирования объектов в жилом доме», – пояснил начальник инженерной службы объединения ЮВО полковник Роман Бессмертный. Он добавил, что, когда группе спецназа поставлена задача зачистить объект от условного противника и найти документы, военнослужащие могут касаться предметов в доме. «Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации», – уточнил офицер назначение «Умного дома». Совместное российско-пакистанские учение «Дружба-2021» продлится до 9 октября. Тренировки должны завершится отработкой совместных действий штурмовой роты при освобождении населенного пункта от незаконных вооруженных формирований. В совместных учениях на полигоне Молькино в Краснодарском крае участвуют около 200 военнослужащих России и Пакистана. Напомним, 27 сентября совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2021» началось на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Американский суд разрешил Тинькову доплатить 448 млн долларов налогов 6 октября 2021, 23:26 Текст: Антон Никитин

Суд в США распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова более 448,9 млн долларов в качестве единовременной выплаты в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов, говорится в опубликованных в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния документах. В документе подчеркивается, что суд согласился до вынесения приговора принять от Тинькова указанную сумму для последующей передачи Налоговому управлению США. Ранее российский бизнесмен достиг соглашения об урегулировании дела о неуплате налогов с властями в США, признав вину по одному из предъявляемых ему обвинений, передает ТАСС. В минувшую пятницу Тиньков решил пойти на сделку с американским судом и признал вину по одному эпизоду нарушения налогового законодательства США, согласившись выплатить Налоговому управлению Соединенных Штатов 506 млн долларов. Напомним, Тиньков и минюст США достигли соглашения. В 2020 году налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову – Вашингтон обвинил его в предоставлении заведомо ложных сведений об активах при отказе от американского гражданства. Тиньков отказался от гражданства США в 2013 году. Его обвиняют по двум пунктам нарушения закона о налоговой декларации, ему грозит по три года тюрьмы и значительный штраф. Пуски «Циркона» с подлодки позволят провести госиспытания ракеты с фрегата 6 октября 2021, 11:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Два успешных пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» позволят провести государственные испытания ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» до конца года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «После успешных испытаний «Циркона» с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя», – сообщил источник ТАСС. По его словам, сами госиспытания начнутся в ноябре, до конца года могут быть выполнены один или два пуска. В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят ракеты, не стали комментировать эту информацию. Ранее источник сообщил, что летно-конструкторские испытания «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» были успешно завершены. Напомним, 4 октября Минобороны сообщило о проведении первых двух испытательных пусков «Циркона» с подлодки проекта 885 «Северодвинск» – из надводного и подводного положений. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением характеристик ракеты. Лавров обсудил с госсекретарем США ядерную сделку Ирана 6 октября 2021, 11:19 Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщили в пресс-службе российского МИД. «Собеседники обменялись мнениями о перспективах восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), а также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», – говорится в комментарии на сайте МИД. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ранее выдвинутая американским президентом Джо Байденом на должность помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что соединенные Штаты рассчитывают в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности обсудить все новейшие ядерные вооружения и средства доставки. В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. В Кремле назвали «жертв» напряженных отношений России и США 6 октября 2021, 13:53 Текст: Евгения Шестак

События, которые происходят в двусторонних отношениях России и США, «ведут к страданиям» народов двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Страдают россияне, которые не могут получить визы, страдают американцы, которые не могут получить визы, и так далее. То, что происходит в наших двусторонних отношениях вообще, ведет к страданию народов двух стран», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, Вашингтон уже несколько лет проводит курс «на полное сворачивание отношений» с Москвой, что не привело ни к чему хорошему. Ранее сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве. В МИД России ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. Шойгу подвел итоги учений «Запад» 6 октября 2021, 12:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» показали способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги маневров. «Совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме», – передает ТАСС слова Шойгу. Он сообщил, что к учениям привлекались около 200 тыс. человек, в том числе 2 тыс. военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран. Министр подчеркнул, что общее количество участников не противоречило Венскому документу. «В основу учения была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооружённых конфликтов. Многое удалось опробовать на практике», – передает РИА Новости слова министра обороны. Он, в частности, отметил, что впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М. «21 самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения», – сказал Шойгу. Военные топографы испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп». «Она позволила создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием», – сообщил министр. По его словам, для эффективной корректировки огня, а также в интересах разведывательных подразделений активно задействовались беспилотники. «Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой «стаи» ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника», – сообщил Шойгу. Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применялись ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». «Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях. Помимо этого, на полигоне Мулино (Нижегородская область) в боевых порядках общевойсковых подразделений впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки»Уран-9» и «Нерехта», – рассказал министр обороны. «Практические действия органов военного управления и войск отрабатывались на пяти белорусских и девяти российских полигонах. Силы Балтийского флота решали учебно-боевые задачи в акваториях Балтийского моря и Финского залива», – сказал он. По словам Шойгу, работа создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны была проверена на совместных стратегических учениях «Запад-2021». По словам министра, «опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства». 15 сентября Минобороны России сообщило, что совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» завершены. Напомним, 29 сентября последний воинский эшелон с военнослужащими и техникой Вооруженных сил Российской Федерации, принимавшими участие в учениях «Запад-2021», покинул Белоруссию. На МКС впервые вырастили космический перец 6 октября 2021, 17:57 Текст: Алексей Дегтярев

На борту Международной космической станции (МКС) впервые вырастили перец, сообщил Космический центр имени Кеннеди НАСА. «Хьюстон, у нас есть перец! Растения перца чили, растущие на МКС, недавно принесли свои плоды. Цветы были опылены дистанционно специалистами в (центре) Кеннеди и вручную с помощью астронавтов НАСА на станции», – цитирует сообщение центра РИА «Новости». Перец начали выращивать еще в июле в американской оранжерее на МКС. Российские ученые также планировали выращивать перец на станции, однако новая оранжерея «Лада-2» была утрачена в 2016 году из-за аварийного запуска корабля «Прогресс МС-04». В 2020 году замглавы Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычев отмечал, что институт вместе с РКК «Энергия» прорабатывает облик новой российской оранжереи для станции. Во вторник корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко долетел до МКС по двухвитковой схеме и состыковался со станцией. Россия оценила подход США к вопросам стратегической стабильности 7 октября 2021, 00:23

Текст: Антон Никитин

Россия видит проявление прагматичности со стороны американской администрации Джо Байдена в вопросах стратегической стабильности, однако проблемные моменты остаются, говорится в заявлении директора департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова. «Отмечаем проявление здорового прагматизма со стороны новой американской администрации. России и США удалось прийти к важным и конструктивным решениям – был продлен на пять лет договор СНВ-3», – приводит ТАСС текст заявления Ермакова, которое было зачитано на заседании Первого комитета ГА ООН по контролю над вооружениями. В качестве другого примера дипломат привел заявление по итогам российско-американского саммита в Женеве в июне о недопустимости ядерной войны. Ермаков добавил, что Москва со своей стороны осознает ответственность за укрепление глобальной безопасности и продвигает в жизнь меры, направленные на «сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями». «Остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ в рамках декларируемого «соперничества великих держав», – отметил дипломат. Он указал, что развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за выхода из него США при поддержке НАТО сделал реальной угрозу появления американских ракет данного класса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другим негативным фактором, продолжил российский дипломат, остается деятельность США по созданию глобальной системы противоракетной обороны в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи, выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Ермаков добавил, что, несмотря на это, Россия все же рассчитывает на «конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций», но на основе взаимного учета интересов и всех значимых факторов стратегической стабильности. Накануне в администрации Байдена заявили, что «диалог по стратегической стабильности – это межведомственный процесс, направленный на сокращение риска [конфронтации] и выработку более глубокого понимания политики и действий двух стран». В прошлую пятницу замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее»: «Мы все еще полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения». Днем ранее Госдеп США назвал прошедшие в Женеве переговоры с Россией по стратегической стабильности интенсивными и предметными. В МИД отметили, что точек соприкосновения у России и США по стратегической стабильности пока крайне мало, но есть стремление расширять их число. При этом в МИД сообщили, что Россия и США на переговорах по стратегической стабильности достигли прогресса по некоторым вопросам. Также в российском внешнеполитическом ведомстве назвали дату начала работы двусторонней консультативной российско-американской комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Летно-тактические учения боевых вертолетов начались в Сибири и на Урале 6 октября 2021, 12:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Ночные летно-тактические учения начались в среду в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях с участием 30 боевых вертолетов, экипажи выполнят свыше 50 задач, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Учения завершатся в конце месяца. В них примут участие около 300 военных из числа летного и инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов. «30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа задействованы в ночном летно-тактическом учении, стартовавшем сегодня в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год. В ходе учения летчики выполнят более 50 учебно-боевых задач в ночное время суток. При этом они будут использовать очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволяют ориентироваться на местности, вести авиационную разведку и применять средства авиационного поражения без включения бортового осветительного оборудования, а также высадку тактического десанта наземным способом», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Летчики применят бортовой комплекс обороны (БКО) для предупреждения экипажа о возможном наведении или пуске ракет условного противника. В дневное время экипажи вертолетов Ми-8 отработают элементы поисково-спасательных задач с режима висения над водной поверхностью. Ранее российские вертолетчики отработали элементы пилотирования в горах Таджикистана.