Путин поздравил Аверину с победой на ЧМ

Взгляд
28 октября, четверг  |  Последнее обновление — 20:23  |  vz.ru
Разделы

Украина вернется к воровству транзитного газа

Зима украинскую власть не пугает Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Пока Европу раздирает от энергетического кризиса, руководство Украины обещает, что страна спокойно пройдет отопительный сезон. Такую уверенность украинским властям вселяют накопленные в подземных хранилищах почти 19 млрд кубов газа. Однако эти цифры лукавые. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
Перейти в раздел…

Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
Перейти в раздел…

Восхваление нацистов ведет Молдавию к самоуничтожению

Памятник, посвященный 80-летней годовщине «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины кадр из видео
По мнению молдавских властей, «освободителями» страны являются нацисты и их союзники, а вовсе не советские войска. По крайней мере, сложно иначе понять установку в Кишиневе памятника в честь 80-летней годовщины «освобождения» Бессарабии и Северной Буковины. О чем идет речь и при чем здесь переделывание Молдавии в Румынию? Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган способен сменить власть в Европе

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Турция может до неузнаваемости изменить политический ландшафт Европы, смести центристские правительства и привести к власти правых, что отчасти уже происходило. Именно поэтому десять стран НАТО решили не шутить с Эрдоганом. Подробности...

Россия может спасти мировой автопром от дефицита магния

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Какая связь между магнием и криптовалютами? Такая, что в Китае нет никакого энергетического кризиса, из-за которого якобы на мировом рынке возник дефицит магния, а есть плановые отключения электроэнергии в целях борьбы с криптовалютчиками. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Путин сформулировал новую русскую идеологию

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Оптимистичный консерватизм на фундаменте Ильина (сильное национальное государство), Бердяева (вертикальный человек в гармонии с ближними и Богом) и Гумилева (актуальная философия истории) – это то, что сегодня необходимо и вполне достаточно. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
Перейти в раздел…

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Перейти в раздел…

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?
  • Да

  • Нет
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
    В ДНР заявили о новых фортификационных сооружениях Киева в Донбассе ЕС отказался доплачивать за молдавский газ Экс-мэра Риги Ушакова хотят лишить депутатского иммунитета в Европе Стало известно о дефиците вакцины «Спутник Лайт» в Петербурге и Вологде
    Захарова назвала новую американскую мечту Минздрав Израиля утвердил схему въезда привитых «Спутником V» туристов Facebook обвинили в содействии наркокартелям и работорговцам Зеленского обвинили в слежке за Порошенко
    Польша попросила Газпром снизить цены на газ Посол Украины обиделся на отношение Берлина к использованию БПЛА в Донбассе В Москве рассказали о перспективах перевода школ на дистанционку после каникул Москвичам объяснили возвращение тепла

    Главная тема


    США испуганы новейшим оружием Китая

    приоритеты США


    Сечин рассказал о причинах нехватки американских «молекул свободы» в Европе

    заниженная оценка


    Винер-Усманова назвала судейство упражнений с лентой повторением ситуации на Олимпиаде

    смена сезона


    Подмосковье в начале ноября столкнется с «резиновым туризмом»

    Видео

    выборы во Франции


    Земмур сменил Ле Пен в роли «лучшего друга России»

    Российская валюта


    Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

    личные мотивы


    Германия заглядывается на ядерную бомбу

    отопительный сезон


    Украина вернется к воровству транзитного газа

    бывший ссср


    Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

    марш на Рим


    Тимур Шерзад: Почему фашисты смогли захватить власть, находясь в меньшинстве

    газовая война


    Илья Стулов: У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

    энергетический кризис


    Тимофей Бордачев: Германия использует мороз для атаки на Европу

    на ваш взгляд


    Надо ли ограничивать продажу алкоголя в объявленные нерабочими из-за распространения COVID дни?

    Путин поздравил Аверину с победой на ЧМ

    28 октября 2021, 19:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии в упражнениях с булавами и отметил ее недосягаемое для соперниц мастерство.

    «От души поздравляю Вас с победой. Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что победа спортсменки является заслуженной наградой за ее трудолюбие, талант, искреннюю и безграничную любовь к избранному делу.

    В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду мирового первенства в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

    Ранее Дина Аверина заняла первое место на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

    Спортсменка набрала 27,100 балла. Второй стала ее сестра Арина Аверина (26,750), третье место заняла Анастасия Салос из Белоруссии (26,400). Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, Арина Аверина завоевала серебро по итогам выступлений с мячом.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
    		    27 октября 2021, 19:18
    Фото: Евгений Паулин/пресс-служба
    президента РФ/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.

    «Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.

    Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

    Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение. 

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций. 

    Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.

    Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.

    Коментарии (206)
    Новым детским омбудсменом стала многодетная мать и жена священника
    		    27 октября 2021, 18:24
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребенка.

    «Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на пять лет», – говорится в тексте указа, опубликованного на сайте Кремля.

    Указ вступает в силу со дня подписания.

    Львова-Белова заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС.

    «Я бы хотела попросить у вас возможности встречи через два месяца. Сейчас я бы хотела погрузиться в работу, а через два месяца уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу», – обратилась к президенту новый детский омбудсмен, передает РИА «Новости».

    «Хорошо, мы так и сделаем», – ответил Путин.

    Львова-Белова выпускница четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»). В сентябре 2020 года вошла в число победителей конкурса «Лидеры России 2020».

    Мария Львова-Белова родилась в Пензе 25 октября 1984 года. В 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, в 2005-м – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года обучается в Пензенском государственном технологическом университете.

    Награждена Почетной грамотой президента РФ (2018 год).

    С 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи». Львова-Белова с 2019 года по сей день состоит в президиуме генерального совета партии «Единая Россия», сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полномочный представитель СФ при уполномоченном при президенте по правам ребенка.

    Львова-Белова замужем за священником пензенской митрополии Павлом Когельманом, имеет пятерых кровных детей и четырех приемных. Опекун у 13 молодых людей со статусом недееспособности.

    Коментарии (22)
    Путин оценил запасы газа в европейских хранилищах

    27 октября 2021, 19:15

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин заявил, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже средних показателей за последние пять лет.

    По его словам, цены краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. «А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», – сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ситуация на рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, прежде всего речь идет о Европе.

    «Мы с вами сегодня рассмотрим ряд перспективных проектов развития российского топливно-энергетического комплекса и его газового сегмента. Мы с вами регулярно проводим такие обсуждения, и это очень важно, особенно на фоне текущей ситуации на мировом рынке энергоносителей. А она, как знаете, остается крайне нестабильной. Прежде всего имею в виду конъюнктуру европейского рынка природного газа», – сказал президент.

    Ранее в среду цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов снизилась на 2,5% и составила 1035 долларов за тысячу кубометров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС.

    Коментарии (30)
    Песков объяснил значение значка на груди Путина

    27 октября 2021, 16:23

    Текст: Елизавета Булкина

    В социальных сетях обратили внимание на украшение на лацкане пиджака президента России Владимира Путина во время его выступления в режиме видеоконференции на XVI Восточноазиатском саммите.

    Журналисты задали вопрос об украшении пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.

    «Это значок саммита ВАС», – передает его слова «Говорит Москва».

    Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации.

    Коментарии (4)
    В США назвали главное преимущество Путина

    26 октября 2021, 13:38

    Текст: Наталья Ануфриева

    Экс-советница по России бывшего президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала подробности встречи политика с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, а также назвала основное преимущество Путина.

    Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs, что во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку в 2016 году. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров, передает РИА «Новости».

    Она указала, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве Трампа с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Однако американскому лидеру не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они «попали прямо в самую суть его неуверенности». Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница.

    «Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось. Возможно, вопреки ожиданиям многих американских наблюдателей, даже Путин был несколько встревожен (...) Он также знал, что неосторожные замечания Трампа вызовут негативную реакцию в Соединенных Штатах и тем самым еще больше ограничат и без того ограниченное пространство для маневра президента США в отношении политики в отношении России. Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились», – описала Хилл.

    По ее словам, выходя из комнаты, российский лидер якобы сказал, что «пресс-конференция была «чушью».

    Кроме описаний встречи российского и американского президентов, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. Она выразила уверенность, что, в отличие от Трампа, Путин стремится объединить страну, создавая единое культурное поле.

    «Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, – это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент», – объяснила она.

    Ранее Фиона Хилл рассказала, почему поддерживает конспирологическую версию участия переводчицы президента России Владимира Путина в его переговорах с Дональдом Трампом, занимавшем пост президента США.

    Коментарии (1)
    Путин оценил развитие Сбербанка

    26 октября 2021, 14:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом и отметил активное развитие организации.

    «Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно», – передает его слова ТАСС.

    Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий. «Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий», — сказал он.

    «Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]», – рассказал Греф.

    «Это ключевая вещь на самом деле», отметил Путин.

    По словам главы организации, чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встречу с Грефом Путин проводит в Кремле. Он подчеркнул, что «вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны». «Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны», – сказал представитель Кремля.

    По его словам, сам Греф также принимает участие в «очень и очень важных процессах», в том числе работе по развитию искусственного интеллекта. «Как правило, это все на таких регулярных встречах обсуждается», – сказал Песков.

    Коментарии (4)
    Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

    26 октября 2021, 11:49

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября.

    Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы – ниже на 2288,5 млрд рублей, передает ТАСС.

    Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году – 39,3%), а ненефтегазовые доходы – 1483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году – 60,7%).

    Напомним, доходы бюджета России за первый квартал превысили расходы.

    Коментарии (2)
    В Кремле рассказали о согласовании графиков Путина по G20

    26 октября 2021, 13:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Графики по выступлению главы государства Владимира Путина на саммите двадцатки еще согласовываются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «это суббота и воскресенье, но какие временные рамки сейчас не готов вам сказать, сложно идет работа по синхронизации», передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля также сообщил, что Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите и на саммите Россия – АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно, передает ТАСС.

    Ранее было анонсировано участие Путина в G20. До этого Песков сообщил, что российский лидер не будет очно участвовать в конференции по климату в Глазго, но российская сторона будет там представлена.

    Коментарии (0)
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Финляндии

    27 октября 2021, 13:10

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Россию с рабочим визитом и проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

    «29 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, который посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Главы государств обсудят основные направления российско-финляндского взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

    Отмечалось, что встреча пройдет на фоне роста негативных настроений в Финляндии в отношении России, которую почти 60% финнов сейчас считают военной угрозой. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто учит финнов видеть в России врага и смогут ли Путин и Ниинисте исправить ситуацию?

    Коментарии (0)
    Путин поприветствовал участников пятого сезона олимпиады «Я – профессионал»

    27 октября 2021, 14:55

    Президент Владимир Путин направил письменное обращение к участникам олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов. И конечно, вы сможете в дружеской, неформальной обстановке обсудить актуальные проблемы, волнующие сегодня молодежь. Важно, что принять участие в олимпиаде могут студенты самых разных специальностей – технических, естественнонаучных и гуманитарных, из всех регионов нашей страны. Здесь для каждого открыто широкое поле деятельности. Надо только не бояться трудностей, смело идти вперед, к заветной цели», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Убежден, что присущие вам энергия, оптимизм, вера в собственные силы – обязательно будут востребованы и в дальнейшем. Желаю удачи и всего наилучшего. Подчеркну, для трудолюбивой, инициативной молодежи Россия всегда будет страной колоссальных возможностей», – завершил свое обращение Путин.

    Регистрация на пятый сезон олимпиады «Я – профессионал» продлится с 27 октября по 7 декабря. Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта.

    Олимпиада по традиции пройдет в два этапа: отборочный, который в онлайн-формате запланирован на декабрь 2021 года, и заключительный, который состоится с конца февраля по конец апреля 2022 года. Студенты смогут принять участие в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Среди них несколько новых, в том числе «Мировой океан», «Металлургия», «Генетические технологии», а также другие дисциплины, охватывающие широкий круг специальностей.

    Дипломанты пятого сезона олимпиады «Я – профессионал» будут названы в мае 2022 года. Они получат льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники состязаний – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – получат также денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    Путин заявил о готовности России делиться опытом в борьбе с пандемией

    27 октября 2021, 16:04

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия готова делиться с другими государствами опытом в борьбе с пандемией, заявил президент Владимир Путин на Восточноазиатском саммите. Президент также предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.

    «Мы, конечно, готовы обмениваться опытом с заинтересованными странами по практическим вопросам борьбы с [коронавирусной] инфекцией», – передает его слова ТАСС.


    «Мы могли бы расширить программу обучения специалистов-эпидемиологов из государств АСЕАН на базе владивостокского центра по изучению проблем биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – добавил Путин.

    Глава государства также поддержал создание механизма признания вакцинации от коронавируса.

    «Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для граждан всех государств», – сказал он на Восточноазиатском саммите в среду.

    «Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», – заявил Путин.

    Ранее Путин поручил правительству обеспечить предоставление двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавируса.

    Коментарии (5)
    Путин заявил о близости позиции России и стран АСЕАН по ключевым проблемам

    28 октября 2021, 11:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Владимир Путин констатировал близость позиций Москвы и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ключевым международным проблемам и призвал активизировать взаимодействие.

    Путин заявил, выступая по видеосвязи на саммите Россия – АСЕАН, что позиция Москвы и государств АСЕАН «по ключевым глобальным и региональным проблемам во многом близки», и главное, что «все мы выступаем в пользу развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на обширном азиатско-тихоокеанском пространстве», передает ТАСС.

    По мнению Путина, «сейчас имеются реальные возможности, чтобы активизировать сотрудничество России и АСЕАН, в том числе по вопросам укрепления стабильности и безопасности, постэпидемического восстановления экономик, стимулирования торговли, расширения гуманитарных контактов».

    Ранее Путин заявил об интересе стран Евразии в стыковке различных интеграционных процессов.

    Коментарии (0)
    Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению в вопросах вакцинации от COVID

    28 октября 2021, 11:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин надеется, что российские медики во взаимодействии с волонтерами будут уделять приоритетное внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.

    «Сегодня во главу угла ставится вопрос широкого общественного просвещения о необходимости вакцинации. Уверен, что во взаимодействии с добровольческими, волонтерскими организациями вы обязательно будете уделять приоритетное внимание этой важнейшей теме», – передает РИА «Новости» текст обращения Путина к участникам VIII съезда Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

    Он отметил, что Национальная медицинская палата по праву считается одной из самых крупных и авторитетных общественных организаций страны.

    «В числе ваших первоочередных задач – выработка и внедрение отраслевых стандартов, регулирование этических аспектов врачебной деятельности, защита интересов медицинских работников, совершенствование профильного образования», – сказал президент.

    Он особо отметил вклад участников палаты в противодействие пандемии коронавируса.

    «Мы гордимся отлаженной работой системы санитарных органов, самоотверженностью врачей, среднего и младшего персонала. И, конечно, тем, что именно в России была создана первая в мире вакцина с доказанной эффективностью», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (0)
    Песков пообещал доложить Путину о письме благотворительных фондов по закону об иноагентах

    28 октября 2021, 13:12

    Текст: Елизавета Булкина

    Президенту Владимиру Путину сообщат об обращении, которое ему направили руководителей благотворительных фондов России, о выведении таких организаций из-под действия закона об иноагентах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», – передает его слова ТАСС.

    Песков добавил, что Путин на Валдайском форуме обсуждал тему оценки применения этого закона, «и президент говорил о необходимости поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона».

    Письмо президенту с просьбой вывести благотворительные фонды из-под действия закона об иностранных агентах подписали многие звезды и благотворители.

    «Среди подписавшихся – учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, соучредитель «Подсолнуха» Тимур Бекмамбетов, учредитель фонда «Я в помощь» актер Никита Кукушкин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, президент Русфонда Лев Амбиндер и другие - всего 40 человек», – сообщило издание «Такие дела».

    В письме говорится, что деятельность благотворительных организаций и так контролируется Минюстом и не может считаться политической. Между тем нормы закона об инагентах не распространяются на религиозные организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, госкомпании и созданные ими НКО, государственные и муниципальные учреждения, а также международные фонды.

    Президент Владимир Путин в ходе XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что закон про иноагентов связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в связи с политической деятельностью.

    Коментарии (2)
    В Кремле назвали тему разговора Путина с премьером Израиля

    28 октября 2021, 13:06

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в ходе контактов с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября обсуждал сирийскую проблематику, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сирийская проблематика обсуждалась в ходе недавних контактов президента и премьер-министра», – передает РИА «Новости» комментарий Пескова на сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии комментируя сообщения СМИ о том, что Путин попросил израильского коллегу призвать США ослабить некоторые санкции против Сирии.

    Ранее Песков сообщил, что Путин и Беннет в Сочи обсуждали, в том числе, ситуацию с коронавирусом.

    Напомним, 22 октября Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент России Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

    Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

    Коментарии (0)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •