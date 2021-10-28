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ФСБ ликвидировала готовившего теракты на военных объектах сторонника ИГ под Мурманском
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ФСБ ликвидировала в Мурманской области вооруженного сторонника запрещенной в России террористической организации ИГ*, готовившего теракты на военных объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Мурманской области пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации (МТО) «Исламское государство*», местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористических актов на военных объектах региона», – передает ТАСС сообщение ЦОС.
Его попытались задержать в момент извлечения им самодельного взрывного устройства из заранее оборудованного на окраине города Кандалакши тайника. «Он оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», – сообщили в ФСБ.
Ранее ФСБ уничтожила готовившего теракт боевика в Тверской области.
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России
Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против России, которые предполагают введение ограничений из-за «нарушения территориальной целостности Украины».
В санкционный список внесены восемь граждан России, который введен из-за «аннексии Крыма», документ опубликован на официальном сайте государственного секретариата по экономическим делам, сообщает Lenta.ru.
В список попали российские судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории Крыма.
11 октября Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьми лиц за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить.
Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз на год продлил санкции против ответственных за распространение и применение химического оружия. В список попали несколько граждан России.
Ограничения коснулись тех, кто разрабатывает и применяет химоружие, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую и материальную поддержку.
Кремль предупредил о негативных последствиях заявлений Зеленского о Крыме
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении «вернуть» Крым могут иметь негативные последствия, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно, заявление о «возвращении» Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Напомним, в 2014 году, еще до воссоединения Крыма с Россией, коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам. Когда встал вопрос о возвращении артефактов, российская и украинская стороны начали спор об их принадлежности.
В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Несмотря на то, что объекты скифского золота происходят из Крыма, Амстердамский апелляционный суд признал их украинской собственностью и постановил передать Украине, подчеркнув, что страна стала независимой в 1991 году. Кассацию на решение по скифскому золоту собрались подать в ближайшее время. Между тем в Крыму нашли способ заполнить пустые витрины из-под скифского золота.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути, прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2»
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Завершение процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
«Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то (газопровод) должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года – января 2022 года», – цитирует ТАСС Завального.
По его словам, оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран – не членов Евросоюза, может затянуть процесс. Он считает, что запуск «Северного потока – 2» улучшит ситуацию с газоснабжением Европы.
«Потому что «Северный поток – 2» – это новый объем добычи, это газ с Ямала. Сегодня Бованенковское месторождение вышло на производительность 15 млрд кубометров в год. Газ с этого месторождения невозможно подать через нижегородский коридор и через Украину, его можно подать только через «Северный поток – 2» или «Северный поток – 1», – пояснил он.
Завальный напомнил, что поставки газа по «Северному потоку – 2» могут начаться на следующий день после завершения процедуры сертификации.
Ранее представитель министерства экономики и энергетики Германии Беате Барон заявила, что российский газопровод «Северный поток – 2» после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу.
Накануне министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
Напомним, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
В ДНР призвали к операции по принуждению Украины к миру
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«Киев применяет современное оружие не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса, поэтому разрешить конфликт можно только с помощью военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ВСУ впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе.
«Я думаю, в текущих условиях возможен только один вариант разрешения ситуации – операция по принуждению Украины к миру. Отчасти это можно сделать, как было в 2008 году в случае с Грузией из-за ее агрессии против Южной Осетии», – считает депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, все мирные способы разрешения конфликта уже исчерпаны. «Украина просто не воспринимает никакие дипломатические и политические варианты решения проблемы. Более того, мы видим, что она продолжает усиливать и перевооружать свою армию», – пояснил Бердичевский.
По мнению парламентария, момент, когда можно было разрешить конфликт малой кровью, уже прошел. «Киев применяет современное вооружение не только против военных, но и против мирных жителей Донбасса. Поэтому решить конфликт в данных обстоятельствах возможно только силой», – уверен он.
«При этом в случае силового решения проблемы Москва не должна бояться санкций со стороны Запада – они и так будут, как бы ни развивалась ситуация вокруг Донбасса. Россию попытаются экономически, финансово и политически уничтожить, – считает собеседник. – Однако нельзя забывать, что в Донбассе погибают в том числе и граждане России, так как здесь проживают сотни тысяч людей, получивших российские паспорта. В лице Донбасса Россия приобрела верного союзника и друга».
«Российской армии вполне под силу уничтожить командные пункты, скопления военной техники и живой силы ВСУ без потерь для гражданского населения, – полагает Бердичевский. – Кроме того, и по качеству, и по количеству вооружений российская армия на порядок превосходит украинскую». При этом, по мнению депутата, «никто из западных «партнеров» Украины не придет ей на помощь, поскольку желающих втягиваться в войну с Россией нет, это понятно еще с 2008 года».
«А что касается Турции и ее беспилотников, то она торгует со всеми. Президент Путин прекрасно понимает, что Турцию нельзя считать союзником или другом. Анкара – всего лишь важный торговый партнер России. И то, как наказать Турцию за продажу Украине беспилотников – лучше решать российскому руководству», – отметил он.
Также собеседник напомнил о трагической гибели мальчика в апреле этого года в селе Александровское под городом Енакиево. «Тогда утверждалось, что беспилотный летательный аппарат сбросил в жилой сектор взрывное устройство. Я думаю, ВСУ уже тогда использовали турецкий БПЛА. Но после гибели ребенка они просто не стали все это озвучивать», – заключил Бердичевский.
Ранее украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили
турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе. По информации местного «5 канала»
, ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника. По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
В ответ представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник заявил, что таким образом ВСУ демонстративно нарушили Минские соглашения.
«Украинские вояки целенаправленно, даже показательно заявляют о том, что нарушают Минские соглашения. Киев подписал в сентябре 2014 года меморандум, которым вводился однозначный «запрет с момента принятия данного меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)». Но [главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий] Залужный сообщает не только о полетах, но и о боевом применении БПЛА на линии соприкосновения. То есть он плевать хотел на обязательства Киева по Минским соглашениям. Но одностороннее нарушение бывает [только] один раз, после чего обязательства второй стороны автоматически испаряются», – написал Мирошник в своем телеграм-канале.
В то же время украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка. Кроме того, во вторник ВСУ повредили газопровод шахты имени Засядько в Донецке. Помимо этого, в результате обстрела ВСУ более 1 тыс. абонентов Горловки лишились электроснабжения, без тепла остались 67 жилых домов, два общежития, два детских сада и школа.
В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
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Горбачев заявил о двух разрушивших СССР «роковых ударах»
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Для перестройки роковыми оказались два удара: ГКЧП и Беловежские соглашения, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Срыв перестройки кардинально, в худшую сторону, изменил условия, в которых проходили дальнейшие преобразования. Но я убежден, что сводить итоги перестройки к распаду Союза – большая ошибка, искажающая представление людей об истории страны. А искажение исторической правды дорого обходится всем», – передает его слова РИА «Новости».
Горбачев заявил, что «убежден в исторической правоте перестройки». Главным было направление перемен, которое, по его мнению, являлось правильным.
«И это позволило прийти к главным итогам перестройки: мы покончили с системой, сковывавшей развитие страны, и положили конец холодной войне и гонке вооружений. Эти достижения и сегодня имеют непреходящее значение. Не менее важно и то, что в процессе перемен мы вышли на такой рубеж, когда они стали необратимыми», – сказал экс-президент СССР.
Результаты опроса ВЦИОМ в 2021 году показали, что Горбачева обвиняют в распаде Советского Союза более трети россиян, в 2019 году так считали 24% граждан.
Путин поручил повысить объём закачки газа в Европу после заполнения хранилищ в РФ
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Президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах.
«Алексей Борисович, я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе – в Австрии и в Германии», – обратился глава государства к руководителю Газпрома Алексею Миллеру на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала в среду, передает ТАСС.
Президент считает, что «это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства (Газпрома), снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
Миллер в свою очередь заверил, что Газпром выполнит это поручение.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия (ЕК) к середине ноября проведет проверку европейских рынков газа и углеродных квот на предмет необоснованных спекуляций.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в использовании поставок газа в качестве «оружия» и призвал Германию отреагировать на «газовый шантаж». В пятницу цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе составила 1050 долларов за тысячу кубометров.
Между тем председатели комитетов Бундестага (комитета по экономике и энергетике и комитета по экономическому сотрудничеству и развитию) Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр заявили об отсутствии доказательств причастности России к повышению цен на газ в Европе.
Бомбардировщики США нацелили на полное уничтожение Балтийского флота
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Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожать корабли Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.
«Два B-1 могут выпустить по Балтийскому флоту 48 LRASM (противокорабельная ракета большой дальности). Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», – передает РИА Новости текст статьи Forbes.
Кроме того, как утверждает издание, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.
Rockwell B-1 Lancer – американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет в состоянии выполнять сложные задачи, например, осуществлять запуск крылатых ракет JASSM-ER и LRASM с безопасного расстояния.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что для нападения на Россию США испытывают связку спецназа и ВВС.
Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике
Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.
«На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий. По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе», – приводятся ее слова на сайте МИД России.
Ранее сообщалось, что ВВС стран НАТО ввели в режим полномасштабной эксплуатации военный аэродром Лиелварде.
Следователи установили предполагаемого убийцу банкира Яхонтова
Следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына, сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемый в совершении этого преступления установлен», – сказал источник ТАСС. По его словам, принимаются все необходимые меры для его задержания и доставки к следователю.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вероятного убийцу Яхонтова и его семьи задержали по дороге за границу.
По словам источника ТАСС, следствие требует заочного ареста подозреваемого в убийстве.
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании ареста в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи, в Москве», – сказал собеседник агентства. Он добавил, что Скрипкин задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.
По данным газеты, вычислить вероятного злоумышленника удалось благодаря камерам наблюдениях в жилом комплексе и на улицах. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер Яхонтова. В статье говорится, что жену и сына Яхонтова подозреваемый убил как свидетелей.
Напомним, следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.
Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Эксперты назвали китайскую гиперзвуковую ракету старой советской разработкой
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«Испытав гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, Пекин пытается продемонстрировать миру уровень развития своих технологий», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Василий Кашин. В среду в Генштабе США подтвердили, что КНР еще в августе провела испытание гиперзвукового оружия.
«Мы говорим о прототипе глобального оружия, над которым Китай работает уже долгое время. Оно основано на проекте небольшого беспилотного шаттла под названием «Шэньлун» («космический самолет «Дракон»). Это китайский уменьшенный аналог американского беспилотного космического корабля многоразового использования Boeing X-37», – пояснил заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Раньше для вывода своего аппарата на орбиту китайцы использовали обычный ракетоноситель, который называется «Чанчжэн-2F», который вывел на орбиту корабль «Шэньлун». Так что технология аппарата, который управляемо сходит с орбиты, китайцами уже отработана», – добавил эксперт.
Собеседник указал на одно из главных отличий китайского «гиперзвука» от российского комплекса «Авангард». «Большую часть пути, если не весь путь, «Авангард» движется в атмосфере, что делает его менее уязвимым для ПРО, чем китайская ракета. Системы ПРО на среднем участке действуют так: кинетический перехватчик выводится в космос и там маневрирует. И против «Авангарда» он не должен быть сильно эффективен, чего нельзя сказать про эту новую китайскую ракету», – указал аналитик.
Кашин пояснил, что новое китайское оружие можно сравнить с советской не очень массовой стратегической ракетой Р-36орб. «Замечу, что наша страна первая и пока единственная в истории приняла на вооружение орбитальную бомбардировочную систему, причем – еще в 1968 году. Та ракета как раз выводила на орбиту свою головную часть, которая превращалась в спутник Земли и шла по орбите без ограничений по дальности. Затем Р-36орб сходила с орбиты и поражала цель», – напомнил специалист.
Впрочем, заявление Милли, сравнившего появление китайской ракеты с советским спутником 1957 года, следует считать, скорее, авансом, полагает эксперт. «Чтобы угрожать территории США, это оружие должно быть доработано, а до этого момента пройдет еще очень и очень много лет», – резюмировал Кашин.
Сделанная в КНР гиперзвуковая ракета – копия советской разработки 70-х годов, подтвердил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев. По его словам, китайцы взяли из советского оригинала конструкцию двигателя и элементы, касающиеся аэродинамики ракеты. Эксперт заметил, что китайцы провели только первый опытный запуск, – причем, насколько известно, ракета промахнулась мимо цели на 32 км. «У Китая есть возможности создать полноценную гиперзвуковую ракету. Но возможности бывают потенциальные и реальные. Уверяю вас, что до опытных пусков и серийного производства этой ракеты пройдет лет десять», – предположил полковник.
Беспокойство генерала Милли преувеличено, подчеркнул Хатылев, поскольку пока неуместно сравнивать арсенал КНР с зенитно-ракетными силами США или России. «Американцы в состоянии за два-три года возобновить свои ракетные разработки, создать и принять на вооружение аналоги российских гиперзвуковых ракет. Но мы идем на опережение. Особенно в создании глайдеров (самолетов без мотора), которые маневрируют не только по высоте, но и по курсу, скорости, и так далее. Такие ракеты маневрируют во всех плоскостях. Давно есть методики сбивания ракеты, которая летит по прямой на большой скорости. А сбить ракету, которая маневрирует в трех плоскостях, гораздо сложнее», – пояснил Хатылев.
Впрочем, по словам эксперта, ракетная программа Китая никогда не была тайной для американских или российских профильных служб. «Думаю, в словах Милли есть доля лукавства – американцы хвалят потенциального противника, тем самым пускают пыль в глаза. Они рассчитывают, что китайские генералы теперь, что называется, расслабятся и потеряют бдительность», – допустил военный.
Напомним, 16 октября Financial Times со ссылкой на источники сообщало, еще в августе КНР испытала гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд, которая облетела земной шар. Как утверждало издание, ссылаясь на данные двух людей, знакомых с китайскими испытаниями, теоретически это оружие может пролететь над Южным полюсом. Это стало бы большой проблемой для американских военных, потому что их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.
Впрочем, до среды никаких официальных подтверждений данных Financial Times не было. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби после публикации заявил об «обеспокоенности военными возможностями Китая». Он, однако, отказался подтвердить или опровергнуть факт запуска гиперзвуковой ракеты. «Это было обычное испытание космического корабля для проверки технологии его повторного использования», – сказал, в свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. При этом он не объяснял, почему Пекин не сообщил об этом испытании сразу – еще в августе.
Правда, неделю назад президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос о том, беспокоится ли он по поводу китайских гиперзвуковых ракет. И лишь в среду председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли прямо заявил: «То, что мы увидели, было... испытанием системы гиперзвукового оружия». (цитата по РИА «Новости»). По его словам, эмоциональное впечатление в Пентагоне от этого запуска было так велико, что его можно сравнить с новостью о запуске советского спутника в 1957 году. «Все наше внимание направлено на это», – признался глава американского Генштаба.
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Более ста жертв конфликта в Донбассе извлекли из массового захоронения в Луганске
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В самопровозглашенной Луганской народной республике специалисты извлекли более 120 тел из массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска, сообщила председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
«Полевой командой межведомственной рабочей группы из стихийного массового захоронения, расположенного на территории города Луганска, в районе поселка Видный-1, извлечены на данный момент останки 124 жертв украинской агрессии», – приводит ее слова РИА «Новости».
По ее словам, с начала работы рабочей группы по розыску захоронений из массовых захоронений в ЛНР извлечены останки 251 жертвы конфликта в Донбассе. Судмедэксперты проводят осмотр извлеченных тел, а также надлежащие процедуры по отбору биологического материала для дальнейшей идентификации.
«Значительно ускорить процесс идентификации останков помогают обращения родственников тех, кто погиб в результате действий вооруженных формирований Украины. Родственниками погибших и пропавших без вести жителей Донбасса сдано уже более 130 образцов крови для создания в дальнейшем ДНК паспорта», – пояснила Сорока.
В августе сообщалось, что специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.
В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения.
В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).
Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине
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Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на территории страны уже есть ограничения для некоторых граждан России, при этом петицию он переадресовал премьер-министру, главе Совбеза Украины и секретарю СНБО для проработки вопроса об усилении ответственности за нарушение этих ограничений.
В опубликованном на сайте президента сообщении говорится, что Минкульт Украины составляет перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности страны, передает агентство УНИАН.
«Законом установлено, что не допускается проведение гастрольных мероприятий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающих положительный образ государства-агрессора, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении.
Президент отметил, что направил петицию руководителям ведомств и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать внесенные предложения, проанализировать соблюдение требований закона. В частности, речь шла о проведении гастролей российских артистов на Украине
«Проработать вопросы совершенствования системы их организации и проведения, усиления ответственности за нарушение требований указанного закона», – подчеркнул президент.
Ранее шоумен Игорь Кондратюк заявил, что создал петицию на сайте президента Украины с требованием запретить в стране концерты российских артистов. Предложение набрало 25 тыс. голосов.
В 2015 году в Украине появился черный список деятелей культуры, которые создают угрозу нацбезопасности страны.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО заявил, что для некоторых артистов могут сделать исключения, запрещать выступления всех представителей России не нужно.
В Томске мужчина три дня под видом врача ухаживал за бабушкой в красной зоне
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В Томской области начата проверка в МСЧ №2 после того, как мужчина проник в коронавирусный госпиталь, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой под видом врача, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Служебную проверку инициировала замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.
«Ситуация, которая показана на видео, снятом в респираторном госпитале, недопустима. Как в части ухода за больными, так и в части нарушения эпидбезопасности медицинской организации, в которой лечатся пациенты с COVID-19», – заявила чиновница изданию «АиФ».
Департамент здравоохранения Томской области и Роспотребнадзор займутся организацией проверки. Если указанные факты будут подтверждены, то руководство госпиталя привлекут к ответственности.
По словам парня, он решился на такой шаг из-за ужасной обстановки в больнице и плохого ухода за родственницей.
«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная», – рассказал мужчина.
Парень три дня ухаживал за бабушкой, пока его не вычислили врачи. Мужчина после этого обратился с жалобой в Генпрокуратуру РФ и СК РФ. Отмечается, что проник в больницу он в защитном костюме.
Социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться
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Пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всем мире – мракобесие в эпоху интернета. Как рассказали политологи на прошедшем в Москве круглом столе, у людей существует иллюзия доступа в сети к якобы достоверной информации о вреде вакцин. И хотя российское общество тоже подвержено этому явлению, данные социсследований говорят, что в России антиваксеров не так уж много.
«Мы практически ежедневно задаем вопрос: «Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом». Сегодня мы видим, что страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся заражения – в марте такой показатель составлял 58%», – сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Эксперт рассказал о данных социологических исследований, выступая на круглом столе на тему «Антиковидные меры в треугольнике «Эксперты-государство-общество», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Мамонов отметил – наивысший уровень страха заразиться коронавирусом ВЦИОМ фиксировал весной 2020 года во время первой волны пандемии. Тогда 81% респондентов говорили о боязни стать жертвой новой инфекции. «Надо учесть, что на тот момент гораздо выше было число тех, кто либо уже переболел сам, либо переболели его близкие», – отметил аналитик ВЦИОМ.
По мере появления новостей о вакцинах от COVID-19, и сообщениями о постепенном увеличении числа привитых, уровень страха в обществе стал снижаться – с марта по сентябрь процент тех, кто опасается заболеть колебался в районе 60%. Но сейчас этот социологический показатель вновь растет. По мнению участников круглого стола, это связано с осенним ростом числа случаев COVID, так и с информационным фоном. С одной стороны, на это повлияли сообщения о новых мерах властей, локдаунах и других ограничительных мерах. С другой – известия о том, что вакцинация буксует, в том числе из-за антиваксерской (антипрививочной) пропаганды.
Судя по данным ВЦИОМ, которые привел Мамонов, россияне двояко относятся к тем, кто осознанно решил не прививаться от ковида. С одной стороны, 77% скорее согласны, что вакцинироваться или отказаться – сугубо личное дело человека, вакцинация не должна быть принудительной. С другой стороны, большинство – 64%, полагают, что призывать людей отказываться от прививки означает подвергать людей опасности. 73% считают, что подобные призывы – недопустимое поведение.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всех цивилизованном мире – мракобесие в эпоху интернета. «У миллионов людей существует иллюзия доступа к некой достоверной информации – достаточно открыть гаджет и там все можно быстро найти. Можно не смотреть телевизор, не читать газет, не слушать никаких начальников... Но это же иллюзия, что-то действительно стоящее закопано под тоннами информационного дерьма, которое подпитывает это мракобесие», – убежден Мартынов.
По его словам, российское общество точно так же «подвержено всем этим вещам». «В такие пиковые опасные моменты для нации, как пандемия, роль государства должна быть более ярко выражена в антипандемийных мерах», – считает эксперт.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
«В России антиваксеров не так уж много, – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации – это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» - «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе».
Кузнецов считает, что приведенные ВЦИОМ цифры развеяли «очень удобный миф» о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться.
Политолог также перечислил четыре главных фактора, благодаря чему некоторые страны, такие как Израиль или Португалия, провели успешную вакцинацию. Прежде всего, этому способствовала прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. «Государства давали очень четкие сообщения, что пока вы, граждане, не вакцинируетесь, никаких снятий ограничений не будет», – пояснил Кузнецов.
Вторая причина – создание дефицита вакцин, в результате чего «была выстроена строгая очередность получения» прививки. В некоторых странах очередь растягивалась до полугода. «Этот срок очень положительно влияет на так называемое принятие», – пояснил эксперт.
Одним из ключевых моментов успешной прививочной кампании Кузнецов назвал также повсеместное создание институтов по управлению процессом вакцинации. Прививочные пункты открывались на стадионах, спортивных залах, торговых центрах. Это имело психологический эффект, люди охотнее шли в эти центры, а не в поликлиники или больницы, где, как они полагают, больше шансов заразиться. По его словам, в России было бы уместно «создать отдельно действующую структуру, предметом деятельности которой является организация вакцинации».
Еще одним фактором он назвал именные приглашения на вакцинацию, когда человеку нужно являться в прививочный пункт в установленный день и час. Кроме того, вакцину также назначает врач, у человека нет возможности выбора. «Именное приглашение имеет гораздо большую магическую силу, чем тысяча плакатов с предупреждениями об угрозе пандемии. Огромное количество людей не вакцинировались в России не потому, что они не антиваксеры, а потому, что они не нашли время для этого, у них был выбор этого времени. В общем, самого себя тяжело заставить проходить некую медицинскую процедуру», – пояснил Кузнецов.
По его словам, в России ситуация с вакцинацией «ушла в свободный полет». Кузнецов раскритиковал попытки переложить эту обязанность на работодателей, «потому что в результате наибольшей когортой непривитых оказались наиболее рискованные по ковиду люди, то есть пенсионеры». Во многих других странах прежде всего вакцинировали пенсионеров, а потом уже всех остальных.
Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на основе статистики по уровню вакцинации и смертности в разных странах сделал вывод о том, что чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности... В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации», – указал Данилин.
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В посольстве США оказалось некому открывать и закрывать ворота
В 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность только охраной здания, так как не хватает персонала, сообщил представитель Госдепа высокого ранга.
В Госдепе заявили, что «где-то в следующем году» столкнутся «с ситуацией, когда будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства». Персонала не хватает для базовых функций: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. При таких условиях работы вряд ли удастся вести рассылку дипломатических депеш. В Госдепе подчеркнули, что требуется «быстрее добиться прогресса», передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности») – к таким заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. В посольстве США в России заявили, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Проблемы у посольства возникли после решения российских властей о запрете американской дипмиссии нанимать местный персонал.