Гинцбург оценил перспективы назальной вакцины от коронавируса В Роспотребнадзоре самые уязвимые перед COVID-19 социальные группы Подсчитано снижение оборотов московской сферы услуг в нерабочие дни 28 октября 2021, 08:45 Текст: Наталья Ануфриева

Среднесуточное снижение оборотов сферы услуг в Москве в нерабочие дни может достигнуть 60% и более, заявили в Аналитическом центре столицы. Аналитики считают, что «в сфере услуг, в которой проблематично перенести продажи в онлайн-формат, снижение оборотов ожидается больше, чем в секторе непродовольственной торговли». Предположительно, «среднесуточное снижение оборотов полностью закрытых отраслей может достигать 60% и более», передает РИА «Новости». При этом, как подчеркнул генеральный директор центра Максим Иванов, не все отрасли сектора услуг закрываются полностью. Например, посещение театров и музеев возможно при предъявлении QR-кода. «По опыту аналогичных ограничений в регионах России, в Москве снижение оборотов этих учреждений может достигать 35-48%. Мы ожидаем, что фактически оно будет меньше в силу того, что значительно выросло число вакцинированных граждан, а значит, и потенциальных посетителей театров и музеев», – отметил Иванов. Наиболее существенное влияние ограничения окажут на экономические показатели таких сегментов, как торговля одеждой, обувью, косметическими и другими потребительскими товарами повседневного спроса. При этом специалисты отметили, что, учитывая непродолжительный характер ограничений, потребители скорее будут склонны совершать покупки уже после их отмены. «В торговле электроникой, бытовой техникой, мебелью и другими крупными товарами для дома в предыдущие периоды введения ограничений отмечалось умеренное снижение оборотов, около 20-30% от среднесуточных показателей, регистрируемых во время полноценного функционирования объектов торговли. По прогнозам аналитиков, в предстоящие нерабочие дни нет оснований для более серьезного падения оборота в этих сегментах, в том числе, за счет роста онлайн-канала продаж», – сообщили в Аналитическом центре. Так, именно за счет онлайн-покупок в апреле 2020 года оборот в этих сегментах был даже выше, чем до режима самоизоляции в январе-марте 2020 года. «В торговле компьютерами и прочими цифровыми гаджетами прирост составил 16%, в торговле мебелью, бытовой электроникой и другими товарами для дома – 25%. Онлайн-покупки в этих сегментах остаются востребованным у потребителей форматом», – отмечают в центре. Ранее в оперштабе пояснили, какие магазины будут работать в Москве в нерабочие дни.

Социологи развеяли миф о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться 27 октября 2021, 19:28

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Михаил Мошкин

Пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всем мире – мракобесие в эпоху интернета. Как рассказали политологи на прошедшем в Москве круглом столе, у людей существует иллюзия доступа в сети к якобы достоверной информации о вреде вакцин. И хотя российское общество тоже подвержено этому явлению, данные социсследований говорят, что в России антиваксеров не так уж много. «Мы практически ежедневно задаем вопрос: «Опасаетесь ли вы сейчас, что вы сами или ваши близкие могут заболеть коронавирусом». Сегодня мы видим, что страх усиливается. В среднем 67% заявляют о том, что в той или иной степени боятся заражения – в марте такой показатель составлял 58%», – сообщил в среду социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперт рассказал о данных социологических исследований, выступая на круглом столе на тему «Антиковидные меры в треугольнике «Эксперты-государство-общество», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Мамонов отметил – наивысший уровень страха заразиться коронавирусом ВЦИОМ фиксировал весной 2020 года во время первой волны пандемии. Тогда 81% респондентов говорили о боязни стать жертвой новой инфекции. «Надо учесть, что на тот момент гораздо выше было число тех, кто либо уже переболел сам, либо переболели его близкие», – отметил аналитик ВЦИОМ. По мере появления новостей о вакцинах от COVID-19, и сообщениями о постепенном увеличении числа привитых, уровень страха в обществе стал снижаться – с марта по сентябрь процент тех, кто опасается заболеть колебался в районе 60%. Но сейчас этот социологический показатель вновь растет. По мнению участников круглого стола, это связано с осенним ростом числа случаев COVID, так и с информационным фоном. С одной стороны, на это повлияли сообщения о новых мерах властей, локдаунах и других ограничительных мерах. С другой – известия о том, что вакцинация буксует, в том числе из-за антиваксерской (антипрививочной) пропаганды. Судя по данным ВЦИОМ, которые привел Мамонов, россияне двояко относятся к тем, кто осознанно решил не прививаться от ковида. С одной стороны, 77% скорее согласны, что вакцинироваться или отказаться – сугубо личное дело человека, вакцинация не должна быть принудительной. С другой стороны, большинство – 64%, полагают, что призывать людей отказываться от прививки означает подвергать людей опасности. 73% считают, что подобные призывы – недопустимое поведение. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов указал, что пандемия коронавируса вскрыла интересное явление во всех цивилизованном мире – мракобесие в эпоху интернета. «У миллионов людей существует иллюзия доступа к некой достоверной информации – достаточно открыть гаджет и там все можно быстро найти. Можно не смотреть телевизор, не читать газет, не слушать никаких начальников... Но это же иллюзия, что-то действительно стоящее закопано под тоннами информационного дерьма, которое подпитывает это мракобесие», – убежден Мартынов. По его словам, российское общество точно так же «подвержено всем этим вещам». «В такие пиковые опасные моменты для нации, как пандемия, роль государства должна быть более ярко выражена в антипандемийных мерах», – считает эксперт. На ваш взгляд Как вы относитесь к позиции антипрививочников? Осуждаю

Поддерживаю

С безразличием

«В России антиваксеров не так уж много, – заметил глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – И мы видим социологически, что те люди, которые убежденные враги вакцинации – это считанные проценты. Есть люди сомневающиеся. А средствами PR, зачастую, пропаганда делает из них «упорствующих», и делает из них врагов. То есть эту традиционную для России игру в зарницу «красные против белых» - «ваксеры против антиваксеров» надо сворачивать и приступать к планомерной организационной работе». Кузнецов считает, что приведенные ВЦИОМ цифры развеяли «очень удобный миф» о нежелании «дикого русского народа» вакцинироваться. Политолог также перечислил четыре главных фактора, благодаря чему некоторые страны, такие как Израиль или Португалия, провели успешную вакцинацию. Прежде всего, этому способствовала прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. «Государства давали очень четкие сообщения, что пока вы, граждане, не вакцинируетесь, никаких снятий ограничений не будет», – пояснил Кузнецов. Вторая причина – создание дефицита вакцин, в результате чего «была выстроена строгая очередность получения» прививки. В некоторых странах очередь растягивалась до полугода. «Этот срок очень положительно влияет на так называемое принятие», – пояснил эксперт. Одним из ключевых моментов успешной прививочной кампании Кузнецов назвал также повсеместное создание институтов по управлению процессом вакцинации. Прививочные пункты открывались на стадионах, спортивных залах, торговых центрах. Это имело психологический эффект, люди охотнее шли в эти центры, а не в поликлиники или больницы, где, как они полагают, больше шансов заразиться. По его словам, в России было бы уместно «создать отдельно действующую структуру, предметом деятельности которой является организация вакцинации». Еще одним фактором он назвал именные приглашения на вакцинацию, когда человеку нужно являться в прививочный пункт в установленный день и час. Кроме того, вакцину также назначает врач, у человека нет возможности выбора. «Именное приглашение имеет гораздо большую магическую силу, чем тысяча плакатов с предупреждениями об угрозе пандемии. Огромное количество людей не вакцинировались в России не потому, что они не антиваксеры, а потому, что они не нашли время для этого, у них был выбор этого времени. В общем, самого себя тяжело заставить проходить некую медицинскую процедуру», – пояснил Кузнецов. По его словам, в России ситуация с вакцинацией «ушла в свободный полет». Кузнецов раскритиковал попытки переложить эту обязанность на работодателей, «потому что в результате наибольшей когортой непривитых оказались наиболее рискованные по ковиду люди, то есть пенсионеры». Во многих других странах прежде всего вакцинировали пенсионеров, а потом уже всех остальных. Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на основе статистики по уровню вакцинации и смертности в разных странах сделал вывод о том, что чем выше уровень вакцинации, тем ниже смертность. «Россия находится лишь на 91 месте среди всех стран по вакцинации. Страны с высоким уровнем вакцинации показывают низкий уровень смертности... В приведенной статистике государств с низким уровнем вакцинации видно, что в тех странах, которые ведут и представляют статистику более-менее достоверно, уровень смертности намного выше, чем в странах с высоким уровнем вакцинации», – указал Данилин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V» 27 октября 2021, 14:54

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Текст: Татьяна Косолапова

Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающими на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено. «Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в Центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев. Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» содержится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом. «Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик. Иммунитет к аденовирусам сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог. Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Туристы аннулировали треть путевок в Крым и Севастополь из-за новых запретов 27 октября 2021, 18:59 Текст: Кристина Коваленко

Около 30% туров в Крым и Севастополь во время нерабочих дней аннулированы в связи с новыми коронавирусными ограничениями, рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. «Поскольку Крым и Севастополь ввели новые ограничения для туристов, мы фиксируем около 30% отмен туров по Крыму и Севастополю. Очевидно, что это туристы, которые не вакцинированы и покупали туры ранее, до введения ограничений», – цитирует Ромашкина ТАСС. Также он добавил, что бронирование в гостиницах и отелях Крыма и Севастополя снизились на 45-50%, если сравнивать с октябрем. Кроме Крыма и Севастополя, по аннуляциям туров в лидерах оказались Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды. Доля отмененных путевок по России не превышает 15%. Спросы на туры в Египет и Турцию выросли на 25-30%, там сохранились условия въезда. Реже всего билеты аннулируют в Симферополь, сообщили в OneTwoTrip. Чаще всего в столицу, на втором – Санкт-Петербург (10%), затем Сочи (8,7%) и Краснодар (5,2%). И наоборот, в последнее время резко увеличились запросы на покупку билетов за границу. Рост составил с 30% до 32%. Ранее сообщалось, что власти Крыма запретили въезд в Севастополь с 30 октября до 7 ноября без QR-кодов и ПЦР-тестов. Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль 27 октября 2021, 18:09

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных стран» может сдвинуть сроки. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с коллегой из Израиля Ницаном Горовицем взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавируса, тема требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Напомним, Израиль решил одобрить допуск привитых «Спутником V» туристов. Власти Москвы решили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни 27 октября 2021, 11:07

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Владельцы небольших алкомаркетов и винотек, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70%, рассказали о требованиях префектур и районных управ Москвы закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Информацию подтвердили в сети бутиков Wine Room, компании «Е-вино» и одном из трех бутиков Winemafia. Районные власти в своем приказе ссылаются на постановление мэра Сергея Собянина, где сказано о приостановке работы всех магазинов, где ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания менее 30%, сообщили «Ведомости». Предприниматели в ответ на это указывают, что в предыдущие локдауны такое требование не вводилось. А кроме того, алкоголь в законе о торговле отнесен к продовольственным товарам. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Власти Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов в нерабочие дни 27 октября 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

В период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем, подтвердил пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров. По его словам, торговля алкоголем в эти дни регулируется указом мэра Москвы Сергея Собянина от 21 октября 2021 года № 62-УМ. В документе указано, что в период нерабочих дней должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов питания составляет менее 30%, передают «Известия». Белозеров уточнил, что такие требования получают именно небольшие компании, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования. Будет также приостановлена работа объектов розничной торговли, которые продают алкоголь дистанционным способом, в том числе с доставкой. Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Также он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В половине регионов России уже действует система QR-кодов, которые выдают после вакцинирования. Они необходимы для предъявления при входе в ТЦ, учреждения культуры и спорта. На время нерабочих дней в Москве решено закрыть химчистки и шиномонтажи 27 октября 2021, 16:59 Текст: Елизавета Булкина

Работа химчисток, прачечных, шиномонтажей и автосервисов будет приостановлена на время нерабочих дней в Москве, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом. «Нет, они приостановят работу на время нерабочих дней», – сообщил оперштаб в своем Telegram-канале в ответ на вопрос о том, продолжат ли работу химчистки, прачечные, другие организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы. «Стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную стоматологическую помощь», – добавили в штабе. Также там разъяснили правила проезда школьников в период нерабочих дней. «Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», – сказано в сообщении. Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем. Россиянам разрешили прививаться «Спутником Лайт» и от гриппа одновременно 27 октября 2021, 11:18 Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения одобрило одновременное применение препарата против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин от гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», – говорится в документе. Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник Лайт» отлично показала себя в роли бустерной при комбинации с вакцинами Moderna и AstraZeneca, связка с китайским препаратом Sinopharm оказалась неэффективной. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Иммунолог объяснил, чем отличается кашель при коронавирусе 27 октября 2021, 14:47 Текст: Кристина Коваленко

Зараженный COVID-19 при кашле выделяет мало мокроты либо ее нет вообще, сообщил врач-иммунолог Николай Крючков. «Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. <...> При этом кашель действительно приступообразный, сильный», – цитирует эксперта телеканал «Москва 24». Отмечается, что тип кашля не обязательно говорит о заражении коронавирусом. При легком течении COVID-19 кашель может быть маловыраженным, а при длительной болезни перестает быть сухим, так как мокрота образуется из-за бактерий. Именно только по кашлю определить коронавирус нельзя, потому что в этом случае крайне низкая точность и большая вероятность ошибки, сказал Крючков. Единственным достоверным способом узнать, болеет ли человек COVID-19, остается тестирование. Кашель лишь является серьезным поводом для сдачи анализов. При кашле должно быть веское подозрение на коронавирус. «С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель», – подытожил эксперт. Ранее глава российского минздрава Михаил Мурашко говорил, что доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 в России составляет 0,03%, а в стационарах лежат чаще непривитые. ФСО предложила запретить кататься на велосипеде и роликах по Красной площади 27 октября 2021, 20:53 Текст: Кристина Коваленко

Ввести запрет хотят из-за появления новых технических средств, пользующихся популярностью, рассказали в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО). На портале regulation.gov.ru опубликован проект, согласно которому будут внесены изменения в правила посещения Московского Кремля. Их хотят дополнить пунктом о запрете посещения Александровского сада и Красной площади на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Проект разработан в целях повышения уровня безопасности тех, кто посещает музей-заповедник «Московский Кремль», Красную площадь, Александровский сад и другие территории, непосредственно прилегающие к Московскому Кремлю. «Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», – заявил в интервью ТАСС начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов. Последние изменения в правила посещения вносились в апреле. Так, теперь туристы могут посещать Кремль только с небольшим прогулочным рюкзаком, с прозрачными пластиковыми емкостями с питьевой водой, неалкогольными напитками, продукты питания должны быть в прозрачной упаковке. Правила упростили требования к посетителям. До сих пор нельзя брать с собой при посещении животных, оружие, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, радиоактивные и другие опасные вещества, велосипеды. В РАН выяснили причину недоверия к прививкам от COVID 27 октября 2021, 14:46 Текст: Кристина Коваленко

Недоверие к прививкам от коронавируса начинается из-за отсутствия общего мнения по поводу вакцинации у экспертов, конспирологии, низкого доверия к государству и СМИ, говорится в результатах опроса, проведенного Институтом психологии Российской академии наук (РАН). «Исследователи выделяют три основные причины низкой готовности прививаться. Во-первых, это противоречивые заявления представителей власти и отсутствие консенсуса среди экспертов, которое отмечают 72% опрошенных горожан. Причем среди тех, кто не планирует делать прививку в ближайшие месяцы, 62% указывают, что знакомые врачи не советуют им вакцинироваться», – сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса. Еще одной причиной стало снижение доверия к социальным институтам, но вообще это тенденция общемировая, отмечается в публикации. Третьей причиной названы защитные психологические реакции, возникающие из-за сложности оценки риска и угрозы, а также из-за конспирологических теорий. Более половины респондентов (54%) считают, что вакцинация – это лишь способ заработка фармацевтических компаний и медработников. Еще 46% граждан считают, что придумали вакцинацию «ради отвлечения населения от других проблем». По словам заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН, профессор РАН Тимофея Нестика, с одной стороны, россияне хотят, чтобы государство их защитило от пандемии, а с другой – ограничения вызывают неприязнь и желание отстоять право выбора. Он отметил, что люди массово теряют контроль над происходящим, поэтому компенсируется все поиском конспирологических объяснений. Разделилось общество и по поводу состава препарата. Кто-то считает, что прививка на основе мертвого вирус лучше, чем синтетическая (59%). Еще 53% считают, что прививка не защитит от новых штаммов коронавируса, а лишь ухудшит состояние здоровья. Среди принявших участие в опросе 52% согласились с тем, что вакцинация должна быть обязательной, при этом 65% не доверяют вакцинам от коронавируса, считая, что создали препараты в спешке. Боится заболеть коронавирусом каждый третий горожанин (33%), две третьих опрошенных до сих пор больше переживают за родственников. Еще 36% респондентов считают, что для коллективного иммунитета нужна вакцинация, а 48% пришли к выводу, что для детей вакцины от коронавируса опасны. 60% согласились бы поставить прививку от COVD-19 своему ребенку. Также исследование показало, что заставит респондентов вакцинироваться. Среди перечисленного было названо следующее: тяжесть санкций, подтверждение в независимых источниках, льготы, добровольность и наличие выбора вакцин, защита близких. Нестик добавил, что СМИ и врачам следует больше рассказывать о процессе организации вакцинации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минфин оценил уровень госдолга регионов России 28 октября 2021, 01:23 Текст: Антон Антонов

Государственный долг регионов находится на безопасном уровне, долг составляет 2,6 трлн рублей, сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин. Слова замглавы министерства приводятся в материалах Счетной палаты. Указывается, что госдолг «составляет около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов». В целом по России долг несколько сократился – в частности, на 243 млрд рублей, или на 18% с начала года «по рыночным заимствованиям». В двух регионах госдолг превышает 100%, но «ситуация регулируется, руководство проводит ответственную долговую политику для сокращения объема госдолга», передает ТАСС. Как заявил Горнин, регионы имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета. По данным на начало октября, темп роста их доходов составил 26%, «прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов». Если сравнивать с 2019 годом, прирост «в целом составляет 20%». Горнин призвал укреплять налоговую базу регионов. Для снижения долговой нагрузки решено провести в 2021 году реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным регионам в декабре. Также 29 субъектов получат около 322 млрд рублей бюджетных кредитов на замещение рыночной задолженности. Горнин отметил, что «рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета», он должен «расти только пропорционально росту собственных доходов». В материалах Счетной палаты также говорится, что мероприятия по преодолению последствий коронавируса в 2020 году обошлись российским регионам почти в 1,1 трлн рублей, при этом в зависимости от субъекта такие расходы в расчете на одного человека существенно различались, наибольший их объем зафиксирован в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах и Москве. Наименьший объем расходов отмечен в Ярославской и Тамбовской областях, передает РИА «Новости». На днях президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября. Страны Юго-Восточной Азии планируют открыть границы для привитых туристов 27 октября 2021, 18:29 Текст: Елизавета Булкина

Страны-участницы Восточноазиатского саммита (ВАС) намерены пересмотреть ограничительные меры из-за пандемии коронавируса в целях содействия развитию туризма, говорится в совместном заявлении стран по итогам саммита в формате онлайн. «Настоящим решили призвать страны-участницы ВАС оценить возможность пересмотра соответствующих пограничных санитарных мер, принятых из-за пандемии коронавируса, в отношении вакцинированных туристов с учетом принципа справедливости, равенства, научности и недискриминации в целях содействия постепенного роста безопасных трансграничных поездок», – цитирует документ ТАСС. Главы стран ВАС договорились изучить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации и способствовать диалогу по развитию туризма между соответствующими ведомствами стран ВАС. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу – Россия, Австралия, Великобритания, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В оперштабе пояснили, какие магазины будут работать в Москве в нерабочие дни 27 октября 2021, 17:15 Текст: Елизавета Булкина

Магазины, где доля товаров первой необходимости будет превышать 30%, будут работать в Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, сообщили в оперштабе столицы по борьбе с коронавирусом. «Во время нерабочих дней смогут работать в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Остальные торговые точки смогут работать на доставку. Напомним, в период нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена работа магазинов, торгующих алкоголем. Ранее в оперштабе заявили об ограничениях работы химчисток, прачечных и автосервисов. Вирусолог в эфире «Знания» назвал сроки регистрации ВОЗ «Спутника V» 27 октября 2021, 16:52 Текст: Елена Мирошниченко

Диалог со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) о признании вакцины против нового коронавируса «Спутник V» построен, препарат может получить регистрацию в ближайшее время, считает руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. «Вопрос ВОЗ – это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в РФ, признания ее ВОЗ. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен – понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», –сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» совместно с общероссийской акцией «Мы вместе», передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает поступления из России «полных данных для анализа» для продолжения процедуры рассмотрения заявки на включение вакцины «Спутник V» в рамках процедуры включения в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL).