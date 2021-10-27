Страны Юго-Восточной Азии планируют открыть границы для привитых туристов

Вирусолог объяснил, по каким маркерам можно определить вакцинацию «Спутником V»

Вакцина «Спутник V» основана на конкретных типах аденовируса, на которые у привитого человека вырабатывается иммунитет, что и служит специальными маркерами, указывающими на вакцинацию именно этим препаратом, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что проверить факт вакцинации препаратом «Спутник V» можно с помощью специального анализа на маркеры препарата, однако у 80% пациентов, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию, этих маркеров не было обнаружено.

«Дело в том, что вакцина «Спутник V» основана на аденовирусе. То есть иммунитет развивается не только к белку коронавируса, но и к самому аденовирусу. Если в Центре Гамалеи есть специальные тесты на белки аденовируса, то их можно определить. Это, скорее всего, Гинзбург и называет маркерами», – объясняет Зверев.

Кроме того, продолжает собеседник, те, кто переболел коронавирусной инфекцией, также имеют иммунитет к аденовирусу, поскольку у них также есть иммунный ответ. Однако типов аденовирусов много, поэтому для проверки иммунитета к конкретным необходим специфический тест – именно для 5-го и 26-го аденовируса. Также он обратил внимание на то, что в вакцине «Спутник Лайт» содержится лишь один аденовирус, пятый, но и по нему можно проследить, вакцинировался ли человек этим препаратом.

«Никакой речи о чипировании точно не идет, даже не стоит думать об этом. Просто иммунитет развивается на все, что вводится. А поскольку им известно, из чего вакцина, они же ее делали, то и проверить иммунитет не сложно, по антителам или клеточным параметрам», – считает академик.

Иммунитет к аденовирусам сохраняется минимум до полугода, как заявляют производители «Спутника V», поэтому, вероятно, они исключают его отсутствие на момент теста, полагает вирусолог.

Ранее ученые из Венского медицинского университета провели исследование, благодаря которому выяснили, что в крови пациентов с коронавирусом присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым COVID-19 можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний.

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