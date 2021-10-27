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В Минэкономразвития предсказали снижение углеродоемкости экономики России к 2050 году
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Целевой сценарий проекта стратегии низкоуглеродного развития России предполагает снижение углеродоемкости экономики страны в шесть раз в 2050 году, при этом в инерционный сценарий заложено сокращение углеродоемкости в полтора раза, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников заявил, что «целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций», ключевой момент – это снижение углеродоемкости, в интенсивном сценарии «углеродоемкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», передает ТАСС.
Речь идет об «эмиссии парниковых газов в расчете на (...) 1 рубль ВВП».
«Если мы берем чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счет того, что еще активно развивается поглощение», – пояснил он.
Решетников добавил, что оба сценария прогнозируют снижение нетто-выбросов парниковых газов при общем увеличении показателей эмиссии CO2 за счет роста экономики.
Так, согласно проекту, нетто-выбросы при инерционном сценарии в 2050 году снизятся на 460 млн тонн, в целевом сценарии – на 1,57 млрд тонн.
Нынешний уровень вредных выбросов в России оценивается в 1,5 млрд тонн в CO2-эквиваленте, до 2050 года ожидается эмиссия дополнительно около 800 млн тонн.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин поручил разработать план уменьшения выбросов парниковых газов.
Минэкономики ФРГ дало заключение по сертификации проекта Nord Stream 2
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Министерство экономики и энергетики Германии направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) заключение по сертификации проекта Nord Stream 2 («Северный поток – 2»), в котором говорится, что она не будет представлять опасности для газоснабжения.
«Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС», – указали в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Минэкономики ФРГ завершило исследование данного вопроса и продолжает процесс сертификации газопровода. Отмечается, что ведомство консультировалось в процессе разработки заключения с другими странами – членами ЕС.
В октябре компания «Оператор ГТС Украины» направила свою заявку немецкому энергетическому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2». Также «Нафтогаз Украины» подал заявку на сертификацию «Северного потока – 2».
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первая нитка «Северного потока – 2» уже практически заполнена. Немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России.
Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.
Кулеба заявил об ответных шагах в случае прекращения поставок газа из России
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны сделают несколько шагов в ответ, если Россия прекратит поставлять газ на Украину. Пост опубликован в Twitter.
«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушит остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – говорится в публикации Кулебы.
Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива обратился к жителям Украины с просьбой подготовиться к холоду из-за отсутствия топлива. Славянска ТЭС приостановила работу. Оказались выключены оба блока станции.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что подготовка к отопительному сезону на Украине провалена, так как власти не подготовили ни запасов угля, ни запасов газа для прохождения осенне-зимнего периода.
Экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти ошиблись, отказывавшись покупать газ весной по низким ценам. Экс-премьер Украины Арсений Яценюк обвинил Киев в многомиллиардных убытках из-за несвоевременной покупки газа.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбирала вопрос газового разрыва Украины с Россией, а также причины газового кризиса в соседней стране.
Депутат призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи
На пленарном заседании Госдумы депутат, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев призвал коллег присоединиться к волонтерской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в течение предстоящей региональной недели и на постоянной основе.
«Выступая сегодня, я хочу призвать вас принять активное участие в работе штабов #МЫВМЕСТЕ в ваших регионах, и оказать посильную помощь. Она может быть любой. На горячую линию #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11 ежедневно поступают звонки, и с введением ограничений их будет все больше. Есть те, кому в ближайшие месяцы будет особенно тяжело. В регионах вводят обязательную самоизоляцию для граждан старше 60 лет. Если у человека есть родные, то это можно пережить. А если ты одинок, то это проблема. В России почти 8 млн одиноких пожилых людей. И им понадобится наша помощь», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сегодня деятельность штабов развернута во всех регионах, почти в 900 медицинских учреждениях работают волонтеры-медики, включая «красные зоны» в 276 больницах. 16 тыс. человек помогают в организации вакцинации населения.
Основными направления их деятельности являются адресная помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, волонтерская помощь в медицинских организациях, в колл-центрах, ведение просветительской работы о важности вакцинации от COVID-19, автомобильное волонтерство и многое другое.
Также активисты оказывают психологическую помощь, которую может получить любой человек, написав одному из специалистов в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.
По словам Метелева, во всех регионах работают «горячие» линии: либо через подключение к федеральной «горячей» линии #МЫВМЕСТЕ, либо запускаются самостоятельные региональные – по решению субъекта.
Штабы #МЫВМЕСТЕ смогли помочь за период пандемии адресно 6,5 млн граждан
«За этой цифрой – жизни людей, многие из которых были в прямом смысле спасены. Штабы не прекращали свою работу. В период снижения пика заболеваемости они занимались другой позитивной повесткой в регионах, но сейчас общий приоритет – борьба с COVID и помощь людям», – отметил он.
Метелев сообщил также, что организаторы акции готовы познакомить всех желающих депутатов с координаторами волонтёрских штабов #МЫВМЕСТЕ в регионах, дать контакты и помочь организовать участие депутатов в их работе.
«Если вы еще не знакомы с нашими координаторами – мы готовы вас познакомить. Передать все контакты, организовать ваше участие в работе волонтерского штаба. Только прошу вас не политизировать тему, – подчеркнул он – Вне зависимости от вашей партийной принадлежности и взглядов людей, работающих в штабах – у нас есть одна общая задача – не допустить гибели людей и облегчить жизнь тем, кому сейчас особенно тяжело».
Присоединиться к акции, помочь ресурсами или стать волонтёром может каждый желающий на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ.
Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года в период первой волны коронавируса.
В 2021 году 18 участников акции #МЫВМЕСТЕ были избраны в Государственную Думу.
Село Старомарьевка в Донбассе захватили украинские военные
Военные Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе, информацию подтвердили в минобороны страны.
«Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию сначала начали распространять так называемые военные корреспонденты боевиков и сепаратистские СМИ. Источники «Бабеля» в минобороны Украины подтвердили информацию», – сообщило издание «Бабель».
Уточняется, что военные вошли в населенный пункт вечером в понедельник.
По данным издания, в селе в 2020 году проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Село находилось в «серой» зоне.
Между тем позже украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль населенного пункта.
«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. Там уточнили, что позиции украинских военных остаются прежними.
Ранее сообщалось, что окраина Донецка подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков, в результате чего пострадали дома, а на заводе алюминиевых профилей начался пожар.
Украина предложила России продлить контракт на транзит газа на 15 лет
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Украина предлагает продлить контракт с Россией на транзит газа до истечения срока действия соглашения в 2024 году на следующие 10–15 лет с ежегодным объемом прокачки не менее 45 млрд кубометров, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт [с Россией] на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 млрд кубометров газа в год», – сказал Макогон в интервью «ТСН», отметив, что Россия на это предложение так и не ответила, передает РИА «Новости».
По его словам, гарантии предпринять меры по сохранению транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», которые дали Германия и США, носят декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами.
«Я с вами согласен, что сейчас это больше декларация. Отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс. Для меня тоже сложно точно определить термин «использовать газ как оружие». По-моему, Россия уже использует газ как оружие. Потому что мы видим, что происходит с ценой на газ, поэтому многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство. Это предприятия химической промышленности, производства удобрений и т.п. Поэтому, с моей точки зрения, уже есть основания рассматривать это как использование энергетического оружия», – сказал Макогон.
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В воскресенье Нафтогаз предложил Газпрому 50%-ную скидку на транзит 55 млрд кубометров газа в год сверх объемов, оговоренных в рамках действующего контракта, что соответствуют мощности нового трубопровода «Северный поток – 2».
Ранее Зеленский признался в отсутствии ответа на завершение контракта на транзит российского газа через территорию Украины в 2024 году. Между тем вице-премьер Александр Новак назвал странными разговоры о новом контракте по транзиту российского газа через Украину, так как до завершения действующего контракта остается еще три с половиной года.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия в этом году уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины сверх контрактных обязательств по транзиту примерно 10%. Он также предупредил, что «там больше увеличивать [объемы прокачки газа] нельзя», «опасно увеличивать», так как «там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, [труба] лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута».
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ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar в Донбассе
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.
По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области».
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Отмечается, что он управляемой бомбой уничтожил пушку противника.
«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.
По данным пресс-центра, батарея гаубиц Д-30 обстреливала позиции военных в Донбассе вблизи населенного пункта Гранитное, во время чего один силовик погиб и еще один был ранен.
«Украинская сторона через СММ ОБСЕ потребовала прекратить огонь, но этого не произошло, после чего был применен Bayraktar: дрон не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку, обстрелы украинских позиций прекратились», – указано в сообщении.
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В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после февральского госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали уже более 13 тыс. человек.
Захарова рассказала о местах для дислокации военных НАТО на Украине
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Страны НАТО ведут активное военное освоение Украины, на территории страны развернуто не менее десяти мест дислокации военнослужащих альянса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе», – приводятся ее слова в телеграм-канале внешнеполитического ведомства.
Захарова отметила, что некоторые заявления украинских политиков и чиновников не могут не вызывать беспокойство. «Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях», – пояснила она.
При этом, по словам дипломата, причины поведения украинских политиков объяснимы.
«Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки», – отметила Захарова.
В этой связи также вызывает вопросы поведение партнеров Москвы по «нормандскому формату» – Берлина и Парижа. «В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России. Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков», – заключила представитель МИД.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва воспринимает всерьез сообщения о возможных поставках Киеву Британией ракет, должны быть красные линии.
Британцев восхитили «спасшие» сухогруз от пиратов российские моряки
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Читатели британского издания Daily Express прокомментировали учения, имитировавшие нападение пиратов на панамский контейнеровоз в Гвинейском заливе, на помощь которому пришли моряки Северного флота, отметив, что Россия показывает пример всему миру.
«Чем раньше русские снова начнут патрулировать Ла-Манш, тем лучше!» – выразил мнение пользователь с ником Stanking Beaver, передает РИА «Новости».
«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили их на мягкие подушки и не угостили чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – отметил Hochimin.
«Великобритания отправила бы пиратам строгое письмо, что если они не покинут корабль сию же минуту, то их читательские билеты аннулируют», – иронизирует Trevor Ammanford.
«(Британскому премьер-министру) Борису (Джонсону) и его слабому правительству есть чему поучиться у (российского лидера Владимира) Путина – для него страна и народ превыше всего», – подчеркнул Cleverman1.
«Путина в премьеры!» – призвали читатели.
Ранее большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» провел в Гвинейском заливе учения по борьбе с пиратами.
Полиция завершила расследование дела, которое вела убитая следователь Шишкина
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В России завершено расследование уголовного дела о «билетной мафии», которым занималась следователь Евгения Шишкина, убитая осенью 2018 года в Подмосковье, сообщает сайт «МВД медиа».
В полиции сообщили, что следователи предварительно завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 22 обвиняемых в мошенничестве в сфере компьютерной информации. По делу проходят организаторы и участники преступного сообщества, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что с июля 2013 по август 2014 года путем несанкционированного доступа к компьютерной информации от имени коммерческой организации незаконно оформлялись электронные билеты.
После этого билеты были возращены в билетные кассы с возвратом денег. Группировки действовали в Москве, Уфе, Новосибирске и Санкт-Петербурге, Московской области.
«Пострадала 31 компания, предоставляющая услуги по дистанционному оформлению и бронированию железнодорожных билетов. Ущерб превысил 17 миллионов рублей», – говорится в релизе.
Уголовное дело в отношении «билетной мафии» возбудила подполковник юстиции Евгения Шишкина.
Дела в отношении организаторов и участников расследовались отдельно, пятеро фигурантов уже признались в содеянном.
Шишкину убили в октябре 2018 года. По данным СК, IT-специалист Ярослав Сумбаев выступил заказчиком убийства из-за мести. Мужчину задержали с поддельным паспортом в Грузии в 2018 году.
Застрелившего Шишкину приговорили к 14 годам колонии в ноябре 2020 года, а в марте 2021 года 9,5 лет колонии получил соучастник преступления.
Эксперт объяснил робость Запада перед Эрдоганом
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«Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган передумал высылать послов западных стран из страны после их нового заявления, в котором он увидел «шаг назад от клеветы на Анкару».
«Изначально демарш Запада был попыткой прозондировать позицию Анкары и посмотреть, как далеко она может пойти в принятии западных требований. Никто не ожидал от Эрдогана такой нетривиальной, жесткой реакции. И не думаю, что кто-то сознательно хотел спровоцировать такой ответ. Но сейчас Эрдоган скорее выиграл в этом раунде противостояния», – заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, ситуация с правами человека в Турции действительно вызывает беспокойство на Западе, «как и политический дрифт Анкары подальше от западных ценностей и традиций». Такое «перетягивание каната» между сторонами длится уже довольно долго. Яркий пример – инцидент с американским пастором Эндрю Брансоном, который проповедовал в Турции, но был арестован властями по обвинению в шпионаже и терроризме. Это спровоцировало кризис в американо-турецких отношениях. «Попытки такого давления на Анкару, на мой взгляд, будут продолжаться, но в сочетании с готовностью тактически отступить, если потребуется», – отметил собеседник.
«Ведь никто не забывает, что Турция – стратегический партнер США и ряда европейских стран. Она все-таки член НАТО, играет большую роль в Черноморском регионе, в ливийском конфликте, в сдерживании миграционного потока. Все это для Запада очень важно», – добавил он.
В целом Запад, вероятно, продолжит терпеть выходки Эрдогана. «Он уже сейчас себе многое позволяет, и ему до сих пор удается выходить сухим из воды, что вселяет в него еще большую уверенность. Каким-то образом он умудряется не ставить под угрозу общие отношения Турции с Западом. Да, какие-то мини-санкции вводились против отдельных его чиновников, звучали некие риторические обвинения, но не более того. Из НАТО Турцию не исключили, серьезных санкций не наложили, деньги на беженцев ему по-прежнему дают, как была зона свободной торговли с ЕС, так и осталась, – перечислил эксперт. – Значит, Эрдоган и дальше может идти по этому пути, не опасаясь, что придется платить по счетам. Это видно по его действиям в Ливии и в Сирии с курдами».
«Таким образом Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе»?», – предположил политолог.
Подобный характер отношений между Анкарой и Западом может продержаться еще не один год, и более того, они могу сохраниться после 2023 года, то есть после президентских выборов в Турции. По словам Кортунова, сейчас Эрдоган в рейтингах уступает своим политическим оппонентам, но гипотетически он может зачистить поле от конкурентов, чтобы остаться у власти. «Такая тенденция есть, – признал собеседник. – Но мы не знаем: может, он подготовит преемника. Все-таки не молодой человек уже».
«В любом случае 2023 год будет важным. Если Эрдоган усидит в своем кресле вопреки расстановке политических сил, у Запада будут основания подвергнуть его дополнительным репрессариям, – считает политолог. – И я не уверен, что он возьмет, соберет пожитки и покинет президентский дворец. Все-таки за ним тянется шлейф из всяких разных дел, которые могут послужить причиной для уголовных преследований. Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана. Поэтому я думаю, что он уйдет только вперед ногами».
Накануне стало известно, что Реджеп Эрдоган отменил свое решение о высылке из страны послов десяти государств, поддержавших осужденного бизнесмена и активиста Османа Кавалу. Эрдоган назвал конфликт исчерпанным после того, как главы десяти дипмиссии в Турции опубликовали в Twitter заявление, в котором подчеркнули, что действуют в соответствии со статьей № 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях.
В ней указано, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания». Турецкий лидер посчитал, что послы «выучили урок» и «сделали шаг назад от клеветы» на Анкару, передает Daily Sabah.
Напомним, 23 октября Эрдоган поручил объявить персонами нон-грата послов десяти стран Запада за то, что они выступили в поддержку бизнесмена Османа Кавалы, находящегося в турецкой тюрьме уже несколько лет. Тогда политик заявил, что главы дипмиссий должны «либо понять Турцию, либо покинуть ее».
Обращение к Анкаре по поводу Кавалы было опубликовано 18 октября послами Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они потребовали освободить предпринимателя, который находится в заключении с 2017 года. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, но предъявлялись другие. В результате никакого решения по его делу суд так и не вынес, однако Кавала остался за решеткой.
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У берегов Африки российские морпехи спасли от пиратов 20 украинских моряков
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Военные России с отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе «Люсия» 20 моряков из Украины, а также россиянина и гражданина Румынии, сообщил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик.
Он уточнил, что перед высадкой штурмовой группы морпехов на панамский контейнеровоз установили связь с судоходной компанией.
«Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: 1 россиянин (гражданин РФ), 1 румын (Румыния) и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», – передает слова Варика РИА «Новости».
Командир пояснил, что штурмовая группа опустилась в нижнее помещение в кормовой части корабля, где обнаружила экипаж.
«Все живые, здоровые поднялись на верхнюю на палубу, горячо приветствовали, благодарили, просто кидались обниматься на морскую пехоту, за спасение», – добавил Варик.
Ранее сообщалось, что российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват.
Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы
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Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) извинился за свои слова о Дне Победы в интервью телеведущей Ксении Собчак, заявив, что СМИ вырвали фразу из контекста.
«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста. Но СМИ, как всегда, переворачивают мои слова в своих грязных целях», – написал рэпер в сториз в Instagram.
Моргенштерн возмутился, что пресса не написала о том, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса. При этом, по его словам, в интервью не вставили его слова о том, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги.
Также он добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не всегда умеет корректно формулировать мысли. По словам Моргенштерна, он никого не хотел задеть или обидеть.
Ранее Моргенштерн заявил в интервью телеведущей Ксении Собчак, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами.
Кулеба рассказал о занимающихся экстрадицией Поклонской из Кабо-Верде ведомствах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, касающееся депутата Госдумы Натальи Поклонской, пост опубликован в Twitter.
«О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей. Непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст, МВД», – написал Кулеба.
2 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской прокурором Республики Крым.
Ранее власти Кабо-Верде после назначения послом России в стране Наталья Поклонской заявили, что Киев не имеет шансов добиться ее экстрадиции, заявил источник в МИД Кабо-Верде.
Отмечается, что Киев связывался с местными властями по поводу решения этого вопроса.
«Это шутка просто, не обращайте на это внимание», – сказал дипломат, говоря о намерении Украины добиваться экстрадиции.
Путин назначил Поклонскую послом России в Республике Кабо-Верде.
Ранее политолог Андрей Быстрицкий заявил, что Поклонская яркий человек и политик, а назначение кого-либо другого послом в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
Глава Крыма заявил о наглом рейдерском захвате скифского золота
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Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват.
«Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что «скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость».
Напомним, голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым».
Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.
Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.
В сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.
Чеченский политолог объяснил, почему Татарстану не нужен президент
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Рамзану Кадырову не нужно укреплять свой статус как главы республики дополнительными регалиями, лидеры тюркских и арабских государств и так с ним охотно общаются. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД чеченский политолог Саид Бицоев. Ранее эксперт из Казани заявил о том, что статус президента Татарстана помогает Рустаму Минниханову представлять Россию в мусульманском мире.
«Не думаю, что название «глава республики» или «президент республики» как-то меняет статус политика в глазах всемирной исламской «уммы». Там понимают, что глава субъекта остается главой субъекта. Скажем, Рамзан Кадыров постоянно общается с монархами и президентами из арабских и тюркских стран. В этом ему помогает тот факт, что его имя известно вообще в мире. С ним с удовольствием общаются главы Иордании, Дубая, Ирака, Турции», – перечислил Бицоев.
«Сравните с США – это тоже федеративное государство, но там губернатора Техаса не называют президентом», – добавил политолог. – Кстати, Эрдоган – самый авторитетный представитель тюркского мира – тоже недавно заметил на одной из дискуссий, посвященных связям Турции с исламскими регионами России: не забывайте, что в России есть только один руководитель, а все остальные лидеры – это лишь главы субъектов, которых в этой стране почти 90».
В Казани говорят о необходимости общения на достойном уровне с тюркским миром, необходимости обладания высоким статусом для лидера Татарстана, напомнил Бицоев. «Но это означает лишь попытку отстоять свою позицию, сохранить привычное название «президент республики», не более того. Не думаю, что статус Татарстана, Башкортостана или Чеченской республики становится менее важен от того, что первое лицо там будет называться не «президент», а «глава республики». На самом деле глава государства должен быть только один», – подытожил чеченский политолог.
Кадыров не рвется возвысить свой формальный статус – наоборот, еще 11 лет назад он сам предложил, чтобы президент в стране был только один, напомнил Бицоев.
«Кадыров идет в авангарде системообразующих реформ, будь то выборная реформа или название главы региона. Своими действиями он заодно показывает, что Северный Кавказ – в плане политического устройства – развивается в русле всех остальных регионов РФ, что в Чечне, в частности, не осталось никаких сепаратистских тенденций», – подытожил эксперт.
Напомним, в конце сентября сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников внесли законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица – глава субъекта России. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству тогда поясняли, что «с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности», однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента Российской Федерации.
Госсовет Татарстана накануне отказался поддержать проект закона. «На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства», – сказал при этом глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин. Решение было принято единогласно. Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.
«У Татарстана большие обязанности по представлению РФ в исламском и тюркском мире. Президент Рустам Минниханов регулярно общается с зарубежными государственными деятелями. Восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД казанский политолог Руслан Айсин.
«Нужно понимать, что восточная дипломатия очень тонко реагирует на такие нюансы. Зарубежным лидерам важно, что они имеют дело с человеком, у которого есть определенные регалии. Так устроен Восток. При этом, конечно, очевидно, что их российский собеседник несет определенные обязательства, наложенные на него самим президентом Путиным», – считает политолог из Татарстана.
«Понижение до статуса «глава региона» для восточных лидеров будет означать, что перед ними не прямой представитель, а губернатор какой-то провинции. Соответственно уровень разговора будет совсем другой. Первое лицо само не станет общаться, пришлет вместо себя другого человека», – отметил Айсин.
Напомним, что Рамзан Кадыров в 2010 году сам отказался именоваться президентом Чечни, предложив заменить название своей должности на «глава республики». По его мнению, в России лишь один государственный деятель имеет право носить подобный титул, а «парад региональных президентов» следует прекратить.