Власти подготовили проект выплат малому бизнесу

Набиуллина оценила влияние новых ограничений по COVID на экономику

Новые коронавирусные ограничения, скорее всего, не окажут большого влияния на российскую экономику, многое зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Те ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь ограниченное влияние, ну такое, не очень, наверное, большое влияние. Конечно, много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться эпидемическая ситуация, и какие меры будут приниматься. Здесь, безусловно, здоровье людей – это главный приоритет», – цитирует РИА «Новости» главу Центробанка.

«При этом в прогнозе мы пока это не учли. Мы даже обсуждали это, потому что у нас не было возможности учесть, меры были буквально недавно объявлены. Но вот такая качественная оценка, на наш взгляд, все-таки, что влияние будет небольшим», – уточнила Набиуллина.

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По ее словам, на фоне проводимой денежно-кредитной политики пока не видно, что экономика будет расти ниже потенциала. «Да это скажется на определенном наборе отраслей, прежде всего, в секторе услуг, где и так не по всем секторам у нас было восстановление до доковидного тренда. Просто это восстановление будет более медленным», – добавила глава ЦБ.

Ранее после резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина появилась с новой брошкой в виде лука со стрелами. Некоторые журналисты, расшифровывая значение украшения, предположили, что Набиуллина решила предупредить – Россию якобы «ждут «голодные игры».

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса

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