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Сочинские поисковики обнаружили останки шестерых солдат под Волгоградом
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Поисковики сочинского отряда «Подвиг» имени Героя Советского Союза Ильи Сьянова обнаружили под Волгоградом останки шестерых советских солдат Сталинградской битвы, сообщила пресс-служба администрации Сочи.
В течение недели поисковые работы велись на окраине поселка Ерзовка Волгоградской области, где был сомкнут Сталинградский котел вокруг шестой армии фельдмаршала Паулюса, передает ТАСС.
«Сначала откопали пулеметный ящик с дисками, затем обнаружили останки шести бойцов. Судя по обмундированию, один офицер, санитарка и четыре стрелка. Найденные документы отправили в лабораторию для расшифровки. Поднятые герои войны будут похоронены в братской могиле с воинскими почестями в селе Россошки Волгоградской области. Найденные личные вещи бойцов: монеты, кружка, каски, гильзы, фрагменты санитарной сумки со стекленными колбами, переданы в музей Боевой славы города Сочи», – пояснил руководитель поискового отряда «Подвиг» Павел Башлыков.
По данным пресс-службы, администрация Сочи оказывает поддержку отряду «Подвиг» созданному на базе сочинского отделения Российской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» при поддержке ветеранской организации при УВД города Сочи.
Напомним, что на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны в поселке Тельмана в Ленинградской области поисковикам удалось найти останки 80 человек.
«Ельцин Центр» оскорбили гомофобные высказывания Вадима Самойлова
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«Ельцин Центр» может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после заявлений экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова о представителях ЛГБТ-сообщества, сообщила пресс-служба центра.
«Самойлов позволил себе и откровенно гомофобные заявления. К сожалению, никто из организаторов не прервал этот омерзительный монолог. Пришел в гости, нагадил на самом видном месте – вот что сделал вчера музыкант Самойлов», – говорится в сообщении «Ельцин Центра».
«Команда Ельцин Центра считает невозможным оставить выходку г-на Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди которых на первом месте – уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение – к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами Ночи музыки и надеемся никогда более не видеть г-на Самойлова в стенах Ельцин Центра», – отмечено в заявлении.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества.
Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался. «Да, «Ельцин Центр», действительно, является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности. Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой», – приводит РИА «Новости» слова музыканта.
Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран
Турецкий лидер Тайип Эрдоган приказал объявить в стране персонами нон грата 10 послов из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
«Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», – цитирует Эрдогана «Коммерсант».
После признания персоной нон грата, согласно дипломатическим правилам, следует высылка сотрудника дипмиссии.
Отмечается, что эта реакция стала ответом на требование освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее Эрдоган грозился выслать послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.
ФРГ сочла безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
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Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.
«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», – заявил Мютцених, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
«К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявление Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны», – уточнил он.
Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации». «Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», – заметил Мютцених.
Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», – сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.
НАТО приготовилось к войне с Россией, по итогам встречи глав Минобороны стран альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав Минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».
Мясников назвал смертельно опасные лекарства
Нестероидные противовоспалительные препараты могут привести к инфаркту, повышению давления, спровоцировать сосудистые кризы, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
По мнению врача, наиболее кардиотоксичные средства – препараты для химиотерапии. Как утверждает специалист, самые базовые лекарства, применяемые для борьбы с раком, могут нанести ущерб здоровью.
«То есть мы даем препарат понимая, что мы вредим сердцу. Мы даем, этих больных сразу отправляя на наблюдение кардиолога. Мы знаем: в 70 процентах эти побочные явления на сердце будут. <…> Но нам надо спасать жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Мясникова.
Врач также предупредил, что при неправильном применении опасность представляют и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, диклофенак и индометацин. Неумеренное использование таких лекарств приводит к повышению давления, может спровоцировать сосудистые кризы и инфаркты. А при сердечной недостаточности эти лекарства прямо противопоказаны, подчеркнул врач.
Вашингтон призвали к переговорам с Москвой и Пекином из-за «гиперзвука»
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Развитие гиперзвукового оружия создает стимулы для войны, США, Россия и Китай должны обсудить эту сферу за столом переговоров, пишет американская пресса.
Washington Post отмечает, что эти три страны работают над новейшим гиперзвуковым оружием, которое представляет «опасность и проблемы». Подчеркивается, что «межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерную боеголовку через океаны за 30 минут – кошмарный сценарий с начала холодной войны», передает «Звезда».
В WP указали, что США отстают в создании «гиперзвука». Многие эксперты призывают включить новейшие разработки в схему контроля над вооружением. При этом говорится о необходимости привлечения Китая к переговорам с США с сохранением российского участия, передает РЕН ТВ.
«Некоторые аналитики считают, что гиперзвук может изменить планы войны, создавая стимулы для нанесения удара по противнику первым и без предупреждения», – говорится в материале, авторы которого подчеркивают, что российские ракеты способны обойти ПРО США. Кроме того, указывается, на угрозу гонки вооружений.
Напомним, Пентагон подтвердил срыв испытаний гиперзвукового оружия из-за проблемы с ускорителем. В Британии констатировали, что США безнадежно отстали от России и Китая в «гиперзвуковой гонке». Британская газета Financial Times сообщила, что Китай с помощью ракеты-носителя осуществил в августе запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат.
Президент России Владимир Путин сообщил, что российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится на боевом дежурстве. Кроме того, в начале октября Военно-морской флот России провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки. Ракета «Циркон» успешно прошла летные испытания с надводного носителя – фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота.
На Украине испугались Карибского кризиса «наоборот»
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Слова президента России Владимира Путина о возможности появления американских ракет на Украине являются плохим знаком для Киева, заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.
«И что нам делать-то с этим? Ну, не мы ж туда лезем со своими ракетами, нам их под нос засовывают!» – заявил российский лидер на заседании Валдайского клуба.
Волошин в Facebook сравнил эту ситуацию с Карибским кризисом в 1962 году, когда СССР разместил свои ракеты на Кубе, в результате чего сверхдержавы оказались на грани войны. Тогда Вашингтон не собирался терпеть, что американские города оказались досягаемыми целями для СССР.
По словам политика, в случае размещения ракет на Украине в подобном положении окажется Россия. Он отметил, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу.
«О Карибском кризисе написано более чем достаточно. Советую почитать. В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут», – заявил депутат.
Ранее в НАТО заявили о готовности защищать Украину в случае приема в альянс. Пушков сравнивал принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
Также страны-члены альянса утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день президент России Владимир Путин обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных Москве обещаний о нерасширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО с пусковыми установками «Иджис», на которые можно установить ударные ракеты «Томагавк».
Газета ВЗГЛЯД писала, что в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
Госдеп отнес россиян к лицам «бездомной национальности»
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Россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.
В документах указывается, что к «бездомным» заявителям относят граждан государств, где либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, граждане России могут подавать документы в Варшаве, передает РИА «Новости».
Таким образом, под словом «бездомный» имеется в виду не «отсутствие дома» у заявителя, а отсутствие в стране, гражданином которой он является, американского диппредставительства, оказывающего услуги по выдаче иммиграционных виз. В настоящий момент, помимо россиян, в категории homeless числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена, передает ТАСС.
Напомним, посольство США в Москве приостановило оказание недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Американская сторона объяснила это решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
Стивен Сигал назвал ответственных за выстрел Болдуина на съемках
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Причиной трагедии на съемках фильма «Ржавчина» с участием Алека Болдуина могла стать халатность персонала, который работает с реквизитом, заявил актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал.
В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он напомнил, что трагедия на съемочной площадке фильма «Ржавчина», где от выстрела из бутафорского оружия погибла оператор Галина Хатчинс, похожа на происшествие 1993 года, когда во время съемок фильма «Ворон» из-за неправильно заряженного пистолета погиб актер Брэндон Ли, сын Брюса Ли.
«Тогда наняли специалистов, но они оказались недостаточно профессиональны. Возможно, они использовали предоставленное для съемок оружие, чтобы просто пострелять. Оказалось, что в оружии осталась настоящая пуля. То есть они вынули порох, но оставили праймер (химвещество и/или устройство, которое запускает горение взрывчатого вещества, выталкивающего снаряд из ствола)», – объяснил Сигал.
Актер уверен, что Хатчинс погибла оттого, что оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами, выстрелило боевыми. И это результат ужасной халатности. Также Сигал рассказал, что ходили слухи, будто ответственная за реквизит только начинала заниматься этой профессией.
«Это ужасная ситуация, и она произошла не оттого, что оружие взорвалось, это была боевая пуля. Видимо, произошла какая-то халатность на уровне тех, кто работает с реквизитом. Не понятно, как так вышло, что ответственный за реквизит дал заряженное оружие. В этом случае ружье передали помощнику режиссера, который затем передал его Алеку и сказал, что из этого оружия будет безопасно стрелять. Такое предупреждение всегда делается», – добавил эксперт.
Сигал подчеркнул, что револьвер 44 Magnum очень мощный, и люди часто не понимают, что от одного неверного движения может произойти выстрел, который убьет человека. Он рассказал, что люди требуют, чтобы кто-то нес ответственность за подобные происшествия, возможно, правительство, но на съемочной площадке есть департамент реквизита. Он отвечает за обращение с оружием и несет 100%-ю ответственность за то, что с ним происходит на съемках.
«Я могу сказать, что оружие, которое используется в качестве реквизита, это обычное оружие, которое может стрелять холостыми и боевыми пулями. Поэтому все, кто занимается реквизитом, должны быть особенно осторожны в случае работы с револьверами и ружьями», – заключил Сигал.
Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.
Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.
Адвокат Исмаилова объяснил отказ Черногории в выдаче России бизнесмена
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Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории содержит несколько тысяч страниц, предприниматель не может быть выдан российской стороне, заявил его адвокат Милош Вуксанович.
«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», – цитирует Вуксановича РИА «Новости».
Другой адвокат Марина Русакова сообщила, что Исмаилов получил убежище после решения прокуратуры Цюриха о закрытии дела против бизнесмена.
«Один из основных документов, который сыграл решающую роль в предоставлении Тельману [Исмаилову] политического убежища, был представлен из прокуратуры Цюриха, закрывшей 5 января этого года уголовное дело об отмывании денег против предпринимателя. Это дело в Швейцарии закрыто, Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков, а в этом решении прокуратуры Цюриха указано на недостоверные сведения, представленные в обоснование российской стороной виновности Тельмана», – сказала Русакова ТАСС.
Она выразила мнение, что именно решение прокуратуры этого швейцарского города, предоставленное Черногорскому суду, «сыграло решающую роль».
Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.
Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.
В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.
В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.
В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.
Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.
В Германии назвали способ «противостоять» России на фоне газового кризиса
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Страны ЕС могут покупать голубое топливо вместе, а не по отдельности, сообщил журналист Кристоф Хервартц.
«Страны ЕС могут объединить усилия для совместной покупки газа, чтобы противостоять доминирующему поставщику на рынке, то есть России», – написал Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt, передает РИА «Новости».
По его словам, европейские политики уже рассматривают эту перспективу.
«Министры энергетики хотят обсудить это на следующей неделе», – заключил журналист.
Хервартц также отметил, что большую «независимость» от России принесет более широкое использование энергии воды, солнца и ветра.
В последние месяцы газовый рынок Европы заметно лихорадит. Если в начале августа фьючерсы торговались в районе 515 долларов за тысячу кубометров, то к концу сентября выросли более чем вдвое, а 6 октября достигли исторического максимума в 1937 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены все равно остаются высокими.
Ранее сообщалось, что цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов в пятницу находится на уровне около 1050 долларов за 1 тыс. кубометров.
Кроме того, в Кремле заявили, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они надеялись на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.
Газпром: Поставки газа в Молдавию могут прекратиться с 1 декабря
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Сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – приводит ТАСС слова Куприянова.
Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ. «В настоящее время тело долга составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 млн долларов. При этом представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдавии также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно», – добавил он.
По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдавию нет политики, «Газпром» не может работать в убыток.
«Газпром» – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис», – заявил Куприянов.
«Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром» и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – отметил он.
При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».
Ранее Россия заверила Молдавию в получении дополнительных объемов газа, заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну по возвращению из Москвы.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов.
Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Ранее власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.
Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.
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Самойлов оценил реакцию «чувственных людей» на скандал в «Ельцин-Центре»
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Экс-фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов объяснил, почему его слова о представителях ЛГБТ-сообщества вызвали бурную реакцию.
Самойлов пояснил, что «был фестиваль», а «Ельцин-Центр» был «одной из площадок». «Раз я там оказался, у меня к ним определенное отношение, вот я на эту тему высказался. Все. Им это не понравилось», – приводит его слова Пятый канал.
При этом Самойлов опроверг информацию о том, что некоторые зрители в ответ покинули концерт: «Никто не покидал, аплодировал народ». Комментируя бурную реакцию на его высказывания, он сказал: «Ну вы же видите, тема ЛГБТ, там все сильно возбудились». Самойлов подчеркнул, что «на самом деле, ничего особенного там не сказал». «Я сказал, что вы любите друг друга, куда хотите, только не лезьте к нашим детям в школы. Но они у нас люди чувственные, обидчивые», – заявил он.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором Самойлов во время выступления в рамках Ural Music Night в екатеринбургском «Ельцин Центре» выразил негативное мнение о деятельности площадки и использовал нецензурную лексику, говоря негативно со сцены о представителях ЛГБТ-сообщества. Позже он извинился за использование мата, но от своих слов не отказался, заявив, что «Ельцин Центр» является «центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности». «Ельцин Центр» заявил, что может прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля.
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В Бундестаге Эрдогана обвинили в «невероятной эскалации»
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Берлин принял к сведению угрозу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выслать послов десяти стран, в том числе Германии, заявил немецкий МИД.
В ведомстве сказали, что сейчас «активно консультируются с девятью другими затронутыми странами». Глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген заявил о «невероятной внешнеполитической эскалации». Он считает, что Эрдоган отдаляет свою страну от Европы и Запада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Zeit и Suddeutsche Zeitung.
МИД Турции пока официально не объявил персонами нон грата послов десяти стран и не дает комментариев по этой теме. Ни одно из посольств также не объявило, что послы стали персонами нон грата.
Напомним, Эрдоган пригрозил выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. Они призывали освободить арестованного правозащитника Османа Кавалу, которого обвиняют в причастности к попытке свержения правительства, а также в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа
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Молдавии придется самой находить решение по выходу из газового кризиса, не рассчитывая на помощь США и Европы, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Говоря о просьбе Кишинева к Киеву о поставках голубого топлива, парламентарий отметил, что просить газ у Украины могут только «совсем отчаявшиеся люди».
«Да, и кстати: где же американский сжиженный газ, где же те «молекулы свободы», которые должны были обогреть и осчастливить всю Европу? Отвечу: на азиатских рынках и в Китае. А верные американские союзники с окраин Европы – величины, которые в большом газовом бизнесе не играют никакой роли. Так что выпутываться Молдавии придется самой», – написал Пушков в Telegram.
Ранее официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов завил, что сложная ситуация с поставками газа в Молдавию сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов, здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток.
Напомним, Газпром 1 октября продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Цена на топливо для страны выросла до 790 долларов за 1 тыс. кубометров, хотя в 2021 году среднегодовая закупочная цена составляла 200 долларов. Кишинев запросил у Киева определенный объем газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина согласилась передать Молдавии необходимый объем газа с его последующим возвратом в систему страны.
Накануне власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи. Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.
Москва призвала международные силы в Косово обеспечить безопасность российских дипломатов
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Российские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства». А поэтому Москва призывает МООНК и международные силы для Косово обеспечить безопасность и условия для работы российского персонала, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«22 октября так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив – в том числе публично – о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии. В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв «национальной безопасности» и фактически не существующего в крае «конституционного порядка», – приводит сайт МИД комментарий Захаровой.
«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства», – отмечается в сообщении.
«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии. Рассчитываем, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнеров по урегулированию», - указала Захарова.
По ее словам, речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах.
В пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».
Посольство России в Сербии сообщало, что заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы.