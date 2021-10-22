СК направил дело Фургала в генпрокуратуру

Расследование уголовного дела зкс-главы Хабаровского края Сергея Фургала завершено и направлено в Генеральную прокуратуру, сообщил Следственный комитет России.

Фургал обвниняется по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой», сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, Фургал организовал преступную группу, с 2004 по 2005 годов совершившей покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

«Решения о совершении убийств были обусловлены продвижением коммерческих интересов Фургала и его соучастников. Так, с целью расширения бизнеса Фургал и его компаньон Мистрюков открыли новые пункты по приему металлолома в Амурской области, где аналогичной предпринимательской деятельностью занимался Смольский. Последний принимал товар по более высокой цене, создавая конкуренцию Фургалу. Желая вытеснить Смольского с рынка, Фургал и Мистрюков требовали от него изменения цен и с этой целью неоднократно провоцировали конфликты, в том числе путем подачи заявлений в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

Соучастники, не достигнув желаемого с помощью прошлых методов, решили убить конкурента. В гараже, где был потерпевший, бросили две гранаты, одна из них взорвалась рядом с воротами. Вторая граната попала внутрь, но не взорвалась, Смольный выжил и получил травмы. После этого коммерсант снизил закупочные цены на металл.

«Исполнитель этого преступления установлен. Им является Марат Кадыров, который задержан и арестован по обвинению в совершении особо тяжкого преступления», – пояснили в СК.

Также Фургал и Мистрюков организовали устранение Зори из-за личной неприязни – между ними была длительная неприязнь после судебных разбирательств по поводу купленного Зорей железобетонного завода. По указанию Фургала и Мистрюкова участниками организованной преступной группы бизнесмена убили.

«Потерпевшего расстреляли за день до вынесения судебного решения в отношении спорного имущества. Исполнителем этого преступления выступил участник организованной группы – Андрей Палей», – отметили в СК.

Палей также проходит по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой». Для того, чтобы пустить следствие по ложному делу, Палей сымитировал конфликт с Зорей, в ходе которого и застрелил потерпевшего.

Фургал, Мистрюков и Булатов после убийства Зори задерживались в качестве подозреваемых, но в 2004 году уголовное преследование прекратили из-за недостаточности доказательств.

«Вместе с тем своих компаньонов в организации этого убийства заподозрил бывший сотрудник милиции Олег Булатов. Фургал и Мистрюков, опасаясь обращения Булатова в правоохранительные органы и дачи показаний против них, дали указание совершить его убийство, которое вновь исполнил Палей. Булатов был расстрелян возле своего дома, где его еще живым обнаружила несовершеннолетняя дочь, которая вышла во двор дома после прозвучавших выстрелов. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте», – привели детали дела в СК.

Участникам ОПГ Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову, Андрею Палей предъявили обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях.

«Причастность Фургала и других участников организованной преступной группы к убийствам и покушению на убийство подтверждается многочисленными показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, заключениями произведенных судебных экспертиз, а также иными доказательствами в их совокупности», – подчеркнули в ведомстве.

В ходе следствия обвиняемый сообщал о давлении со стороны следствия, он заявлял, что следователи якобы пытаются склонить его к заключению досудебного соглашения о сотрудничестве. Однако СК считает, что подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и расцениваются следствием как попытки обвиняемого затянуть срок предварительного расследования по уголовному делу, привлечь к себе внимание и дискредитировать работу следователей.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, установлены все обстоятельства совершенного преступления, проведены все экспертизы, дело направили в суд.

Экс-главу Хабаровского края задержали 9 июля в Хабаровске и этапировали в Москву. Срок содержания под стражей ему продлен до 7 декабря.