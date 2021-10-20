Политолог: Соцопросы показали, что дискредитация выборов провалилась

«Несмотря на серьезную кампанию по дискредитации выборов, даже иноагент вынужден признать, что число не доверяющих выборам не столь велико», – заявил газете ВЗГЛЯД декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Александр Шатилов, комментируя результаты опроса, проведенного «Левада-центром*» (организация, признанная иноагентом).

По данным «Левада-центра*» (иноагент) 56% опрошенных считают, что выборы были честными. При этом только 18% проголосовавших отвечают «определенно нет».

«Эти данные показывают, что российские избиратели вполне удовлетворены прошедшими выборами и своим в них участием. Показатель однозначно считающих выборы частными практически выровнялся с 2007 годом – эпохой до кризисов, санкций и холодной войны 2.0», – сказал декан факультета Финансового университета.

Он отметил, что кампания по дискредитации выборов провалилась. «Хотя протест на диване не стоит недооценивать – из непошедших голосовать радикальных сторонников позиции «нечестно» примерно столько же, сколько и сторонников того, что выборы прошли в той или иной мере честно», - отметил Шатилов.

«Отдельная категория – те, кто участвовал в выборах, но на вопрос «Как вы думаете, были эти выборы честными», ответили – «скорее нет». «Следует отметить, что сама категория «честно» весьма субъективна. Она может трактоваться и как «с нарушениями закона» - и тут злую шутку могла сыграть открытость и честность ЦИК России, председатель которой неоднократно и жестко выступал с критикой отдельных нарушений на выборах. Представить, что отдельные недостатки – это именно отдельные недостатки, людям бывает весьма сложно», – сказал эксперт.

Шатилов отметил, что еще один вариант оценки честности результата – «я считаю, моя партия должна была получить больше». Это наглядно демонстрируют данные опроса в разрезе сторонников КПРФ – среди голосовавших за коммунистов «определено нет» говорят 40% опрошенных – почти в два раза больше, чем по стране в целом, «скорее нет» – еще 30%.

«И это неудивительно – в дни голосования радикальные коммунисты буквально раскручивали маховик негатива по отношению к ходу голосования, буквально вдалбливая в головы сторонников мысль – вас собираются обмануть. Да и после выборов московские коммунисты инициировали мощную информационную кампанию против ДЭГ (дистанционного электронного голосования) – правда мощную только на словах – поддержать их на улицу никто не вышел», – добавил эксперт.

«Вероятно, это многократное повторение лозунгов и отложилось в головах. Что поделать, уже пару десятилетий лидеры КПРФ рассказывают нам что на самом деле на выборах победили коммунисты, но результат у них украли. Многократное повторение притупило критическое отношение к этой городской легенде», – заключил Шатилов.

Опрос «Левада-центра» (иноагент) проводился 23-29 сентября 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.