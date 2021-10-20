Путин сообщил, что сегодня подпишет документы по антиковидным мерам

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20 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Прокисший джем и водку Дерипаски используют против России

Дерипаска заявил об украденной во время обысков ФБР водке Алексей Дружинин/РИА «Новости»
ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая? Подробности...
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Гибель гордости русского флота до сих пор вызывает споры

Линкоры типа «Севастополь» включили в себя многие передовые разработки того времени общественное достояние
В октябре 1911 года на заводе «Руссуд» в Николаеве началось строительство линкора «Императрица Мария», яркая жизнь которого прервалась 20 октября 1916-го, ровно 105 лет назад. Всего за полтора года службы корабль успел стать флагманом адмирала Колчака, а его загадочная гибель до сих пор вызывает споры среди историков и будоражит фантазию писателей. Чем еще был уникален «русский суперкорабль»? Подробности...
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Политику США на Балканах меняют опасные люди

Посол США в Сербии Кристофер Хилл и спецпредставитель по Балканам Габриэль Эскобар U.S. Department of State
В Белград приезжает новый посол США – Кристофер Хилл, карьерный дипломат, прекрасно знакомый с местными реалиями. А пост спецпредставителя президента по Балканам ранее занял Габриэль Эскобар, личность еще более примечательная и опасная. Вашингтон как будто проснулся и резко меняет политику в регионе – она станет более наглой, жесткой и антисербской. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Борьба за климат стала новой религией

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поражает религиозный фанатизм молодых людей, которым промыли мозги настолько, что они действительно думают, что после них, а может, уже даже при них планета Земля прекратит своё существование. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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«Мисс Украина» затравили

Обсуждение: 10 комментариев

Цены продолжат расти

Обсуждение: 6 комментариев

Россия разрывает отношения с НАТО

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин сообщил, что сегодня подпишет документы по антиковидным мерам

    20 октября 2021, 16:29

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня, 20 октября, подпишет все необходимые документы по озвученным на совещании с правительством решениям.

    «В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мною сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы», – цитирует РИА «Новости» Путина. 

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  13 комментариев

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Также Путин выразил согласие с предлагаемыми первым вице-премьером Андреем Белоусовым мерами поддержки бизнеса.


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    Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным в любом формате
    		    18 октября 2021, 23:23
    Фото: Свобода слова на ICTV/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате.

    «Украина в свою очередь заинтересована во встрече с президентом России в любом формате», – приводит ТАСС заявление Зеленского, сделанное политиком в интервью украинскому телеканалу ICTV.

    Кроме того, Зеленский сообщил о шансах на встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Он заявил, что Киев готов к ней. «На сегодня Германия, Франция и Украина – это точно – заинтересованы во встрече в нормандском формате», – подчеркнул Зеленский, добавив, что Киев, в частности, готов «к некоторым шагам вперед, чтобы эта встреча состоялась». По его словам, Киев ждет шагов от Москвы. «Думаю, что процент того, что состоится встреча, зависит от России. <…> Я думаю, что шансы для этого есть», – отметил Зеленский.

    Президент Украины напомнил, что обсуждал тему возможности присоединения США к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе с американским лидером Джо Байденом. По его словам, в Соединенных Штатах ему сообщили, «что они будут думать над форматом» и делать предложения Украине и России.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

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    Коментарии (84)
    Названо время проведения совещания Путина с правительством по COVID-19

    19 октября 2021, 21:32

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в среду, 20 октября, в 13.00 проведет совещание с правительством по ситуации с коронавирусом и введению 9-дневных выходных дней.

    «Завтрашнее совещание Путина с членами правительства, на котором будет обсуждаться ситуация с коронавирусом и введение 9-дневных выходных дней во всей стране, назначено на 13.00», – сообщил Telegram-канал «Пул № 3».

    Ранее на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы ввести 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 в стране. Кроме того, после нерабочей недели она считает необходимым открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

    Коментарии (38)
    Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России
    		    20 октября 2021, 15:12
    Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента
    РФ/ТАС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

    При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент, передает РИА «Новости». Путин отметил, что главы регионов имеют право установить нерабочие дни раньше, чем в целом по стране.

     

    Глава государства добавил, что важно сбить темпы распространения коронавируса. По его словам, нужно разрывать цепочки распространения вируса, нельзя занижать и приукрашивать картину в регионах, по его словам, это безответственно.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  13 комментариев

    Путин подчеркнул, что темпы распространения вируса выросли, а темпы вакцинации невысокие.

    «Действительно, ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, складывается сложная в стране. Темпы распространения эпидемии во многих регионах за последнее время значительно выросли. Вы сейчас, уважаемые коллеги, назвали цифры статистики. При этом уровень вакцинации граждан остается, к сожалению, пока невысоким, что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции», – сказал президент на совещании.

    Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом.  

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

    Коментарии (79)
    Песков: Решение о нерабочих днях будет опубликовано, когда Путин его примет
    		   19 октября 2021, 15:52
    Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
    Текст: Елизавета Булкина

    Как только президент России Владимир Путин примет решение о введении нерабочей недели из-за коронавируса, оно будет сразу же опубликовано, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба, из правительства. И как только он примет решение, мы его опубликуем», – передает его слова РИА «Новости».

    Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом.

    Премьер-министр Михаил Мишустин считает необходимыми меры для борьбы с COVID-19, которые предложила ввести вице-премьер Татьяна Голикова; в частности, он поддержал предложение ввести нерабочую неделю.

    Коментарии (49)
    Путин предложил выплачивать в ДФО 1 млн рублей на жилье при рождении третьего ребенка
    		    18 октября 2021, 16:52
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям 1 млн рублей для приобретения жилья при рождении третьего и последующих детей, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рассмотреть вопросы о предоставлении проживающим на территории Дальневосточного федерального округа семьям, имеющим детей, права на получение единовременной социальной выплаты в размере 1 млн рублей в случае рождения в таких семьях третьего ребенка или последующих детей при условии регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа и направления данной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

    Доклад правительство должно предоставить до 1 ноября 2021 года.

    Кроме того, глава Путин поручил до этого же срока рассмотреть вопрос о распространении «дальневосточной ипотеки» на врачей и учителей, проработавших на Дальнем Востоке не менее пяти лет.

    «Рассмотреть вопрос о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на проработавших на территории Дальневосточного федерального округа по соответствующим специальностям не менее 5 лет педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения (без выполнения требований, касающихся возраста и семейного положения заемщиков)», – сказано в перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Ранее Путин поручил сделать стоимость билетов дальневосточной авиакомпании доступной.

    Коментарии (98)
    Путин поручил правительству помочь построить заводы по производству метанола на Дальнем Востоке

    18 октября 2021, 18:38

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Газпромом и властями Приморья и Амурской области содействовать инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородине.

    «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Приморского края, правительством Амурской области и публичным акционерным обществом Газпром оказать содействие инвесторам в реализации проектов по строительству в г. Находке Приморского края и г. Сковородино Амурской области заводов по производству метанола», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

    Доклад по поручению должен быть представлен 1 декабря 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Василий Орлов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

    Также глава государства поручил правительству совместно с Газпромом обеспечить выдачу техусловий на подключение метанольного завода в Сковородино к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Срок доклада – до 1 ноября 2021 года.

    Коментарии (2)
    Путин пообещал выделить Подмосковью 10 млрд рублей на дороги

    18 октября 2021, 14:41

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Подмосковья Андреем Воробьевым пообещал выделить 10 млрд рублей на строительство транспортных узлов.

    «Я знаю, что у вас и потребность есть определенная в дополнительных финансах, связанных с развязками», – цитирует РИА «Новости» президента.

    По его словам, этот вопрос уже обсуждался с правительством, 10 млрд долларов будут выделены региону на строительство транспортных узлов. 

    Ранее Путин поручил предусмотреть из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 96,9 млрд рублей на приобретение вагонов метро для Санкт-Петербурга. 

    Коментарии (9)
    Лавров счел фантазиями заявления Зеленского о желании встретиться с Путиным

    19 октября 2021, 14:53

    Текст: Евгения Шестак

    Киев регулярно делает различные, зачастую противоречащие друг другу заявления по поводу возможных контактов на разных уровнях с Москвой, власти «фантазируют повсеместно и ежедневно», заявил глава МИД Сергей Лавров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером России Владимиром Путиным.

    В качестве примера глава МИД привел высказывание одного из украинских политиков о том, что окружение Путина не советует ему встречаться с украинским лидером из-за непредсказуемости итогов переговоров. «Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Он назвал подобные заявления фантазиями.

    «Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит в Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно», – добавил министр.

    Ранее Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. 

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским сложно выстраивать диалог, поэтому президент России Владимир Путин отдельно общается с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те уже ведут переговоры с украинским главой государства.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Россия вынесла приговор властям Украины.

    Коментарии (7)
    Путин пообещал дать поручение генпрокуратуре проверить ситуацию с перевалкой грузов

    19 октября 2021, 17:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    Генпрокуратуре России и правоохранительным органам будут даны поручения о проведении проверок по ситуации с использованием государственной транспортной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе президиума Госсовета, где обсуждается транспортная стратегия РФ до 2030 года, Путин привел в пример одну из коммерческих компаний, которая с 2019 по 2020 год арендовала объекты инфраструктуры в морском порту Выборга и перечислила Росморпорту 21 миллион рублей, а сама заработала 1,2 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

    «То есть ей отдали все за копеечку, а она сдает в субаренду и денежки зарабатывает», – сказал Путин.

    Президент отметил, что Ростехнадзор до сих пор не располагает сводными данными о проведенных в 2018-2020 годах территориальными подразделениями проверках и выявленных нарушениях в регионах.

    По словам главы государства, по результатам работы экспертов правоохранительным органам обязательно будут даны соответствующие поручения.

    Ранее Путин указал на необходимость найти баланс между расходами на строительство новых транспортных объектов и на содержание уже имеющейся инфраструктуры.

    Коментарии (4)
    Путин заявил о возможности продлить нерабочие дни после 7 ноября

    20 октября 2021, 15:38

    Текст: Елена Мирошниченко

    При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

    «При необходимости продлить их, эти нерабочие дни, на период после 7 ноября», – цитирует его РИА «Новости».

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    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  13 комментариев

    Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом.

    Коментарии (14)
    Путин: Российские киберспортсмены на ЧМ по Dota 2 проявили лидерские качества и сплоченность

    18 октября 2021, 19:46

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International.

    «На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплоченность, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины», – телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что российская команда впервые в истории выиграла эти состязания.

    Напомним впервые российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов.

    Коментарии (2)
    Путин заявил о необходимости комплексного внедрения услуг социальной газификации

    18 октября 2021, 15:06

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым высказался за необходимость внедрения комплексных услуг по прокладке газовых труб и предоставления оборудования домовладениям.

    «Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», – приводит его слова ТАСС.

    По словам Воробьева, газификация в Московской области составляет 96%, а программа социальной газификации затрагивает 300 тысяч человек.

    «В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку. Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населенных пунктах, и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них», – доложил губернатор Московской области.

    По его словам, жители Подмосковья очень позитивно воспринимают начало реализации этого проекта.

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации сдерживать рост цен на оборудование.

    Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции ЕР о бесплатном доведении газа до участков. До этого партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

    Коментарии (0)
    Песков: Путин примет рамочное решение по нерабочим дням

    20 октября 2021, 13:01

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Владимир Путин примет рамочное решение по вопросу объявления нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения даст оперативный штаб, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров», – цитирует ТАСС Пескова. 

    По его словам, президент принимает рамочные концептуальные решения.

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    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Ее предложение поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что домашний режим, связанный с распространением COVID-19, коснется 1,9 млн пожилых людей и 600 тыс. горожан с хроническими заболеваниями. 

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    Путин поручил изучить возможность производства топлива на Сахалине

    18 октября 2021, 17:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и региональным властям до 1 ноября изучить вопрос создания производства авиакеросина, бензина и дизельного топлива на Сахалине.

    «Правительству Российской Федерации совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом «Газпром» рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

    Доклад необходимо предоставить до 1 ноября.

    Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

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    Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для ряда работников

    18 октября 2021, 15:24

    Текст: Евгения Шестак

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.

    «По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    В свою очередь Воробьев отметил, что Подмосковье активно вакцинируется от коронавируса и выходит в лидеры по прививкам в стране.

    «Здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID-19 в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности», – сказал он.

    Ранее Воробьев сообщил, что количество случаев зафиксированных за сутки коронавирусной инфекции в Подмосковье сокращается в течение четырех последних недель. 

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