Новый региональный сосудистый центр усилил кардиослужбу Новосибирской области

Новосибирский региональный сосудистый центр в Академгородке стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей региона, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Работу учреждения здравоохранения проконтролировали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов Сергей Бойцов.

Центр открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ЦКБ. За два первых дня работы уже проведены три операции.

Травников подчеркнул, что медики, которые работают в новом центре, оценивают его оснащение очень высоко: «Делали для себя, поэтому получилось сделать всё, что задумано. Дополнительное время, которое потребовалось на ремонтные работы, позволило медикам закупить все оборудование, необходимое для немедленного запуска этого сосудистого центра. С открытием нового РСЦ появляются дополнительные возможности для оказания экстренной помощи жителем не только Академгородка, но и Бердска, Искитима, районов южного направления. Это позволит перераспределить потоки между центром имени Мешалкина, где мы открывали сосудистый центр полтора года назад, и новым объектом», – приводятся его слова на сайте правительства Новосибирской области.

В свою очередь Бойцов отметил, что кардиологическая служба Новосибирской области движется вперед в своем развитии. «Основной особенностью является очень высокий уровень технологичности для оказания помощи больным и при неотложных состояниях, и при плановых оперативных вмешательствах. Необходимости ехать в какой-то другой регион у новосибирцев нет. Система оказания скорой помощи в плане маршрутизации, наличия всех основных ее элементов – первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров – выстроена в Новосибирской области очень детально, полностью соответствует порядку оказания помощи. Новый РСЦ стал очень важным элементом в системе маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения», – сказал он.

Главный врач Центральной клинической больницы Ирэна Цыцорина доложила о том, что в планах учреждения – сделать РСЦ базой кафедр НГУ и НГМУ, а в дальнейшем создать учебный центр с клинической базой.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Оснащение РСЦ позволяет не только моментально диагностировать сердечно-сосудистое событие, но и в максимально короткие сроки провести хирургическую коррекцию для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы при возникновении острой сосудистой катастрофы, а значит сохранит жизни и здоровье сотням жителей области из Новосибирска, Бердска, районов всего южного направления.

В РСЦ предусмотрено отделение реабилитации с тренажерами с биологической обратной связью для разработки моторики мелких и крупных суставов, вертикализации пациентов, восстановления функции ходьбы. Наряду с реабилитационным тренажёрным оборудованием будут использоваться и специальные физиотерапевтические методы снижения болевых синдромов, тонуса мышц, лимфодренаж, аппаратный и ручной массаж, лечебная физкультура. Все палаты снабжены индивидуальными консолями с освещением, кнопкой вызова персонала и кислородной розеткой.

Напомним, что в настоящий момент в Новосибирской области действуют 12 первичных сосудистых отделений и региональные сосудистые центры – на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы №1 (PCЦ №1). Также центры работают на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.