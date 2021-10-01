Лукашенко заявил о подозрениях в заранее подготовленной провокации с гибелью сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о гибели сотрудника КГБ во время спецмероприятия, заметил: есть данные, свидетельствующие о том, что подготовка к провокации велась заранее.

Как сообщила пресс-служба белорусского президента, Лукашенко раскрыл некоторые подробности произошедшего на совещании с руководством администрации президента. Само совещание началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ.

«Понятно, что готовились. Скорее всего, когда шли проверки, они друг другу позвонили, они же там чатятся, что вот, смотрите... Поэтому они готовились, они были уже предупреждены», – цитирует РИА Новости Лукашенко. По его словам, получен очень большой массив информации, который свидетельствует, что подготовка к провокации велась заранее.

Лукашенко заявил также, что из квартиры, где произошла перестрелка, приведшая к смерти сотрудника КГБ, велась прямая трансляция происходящего в Польшу и США.

«Никто не собирался там погибать. Надо было показать съемку, и в реальном режиме времени, это тоже уже известно, они транслировали туда, в Польшу, Америку эти кадры», – сказал Лукашенко.

Глава государства рассказал, что в день инцидента сотрудники силового блока не проводили какую-то серьезную спецоперацию. «Ребята отрабатывали огромный район по оперативной информации, полученной ранее, на предмет принадлежности отдельных людей к покушению на терроризм», – подчеркнул он. По словам Лукашенко, работа велась с раннего утра, и ко времени инцидента, до 14.00 мск, было «задержано немало людей». «Они сейчас дают показания. Мы сейчас их всех вам покажем», – сказал Лукашенко уточнив, что задержанные представляли оппозиционное «Рабочее движение», ставившее целью забастовки и остановку крупных предприятий.

Как рассказал Лукашенко, квартира, куда пришла группа сотрудников и в их числе погибший сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк, также была среди адресов, подлежащих отработке. «Во время работы (группы силовиков, в которой находился и Федосюк) из дежурной части поставили в известность, мол, там, где вы работаете, позвонили из квартиры, просят помощи, что-то там случилось. Теперь мы можем предполагать, почему раздался звонок. Ну, ребята посмотрели, что и этот адрес есть, просят о помощи, что-то там случилось. И они как добрые славяне, добрые белорусы ринулись туда, к этой квартире. Стучат – никто не открывает. Раздается второй звонок о помощи в этот же отдел милиции», отметил президент Белоруссии. Он уточнил, что одним из звонивших был мужчина, другим – женщина.

По его словам, дальнейшие события можно было увидеть на видеозаписи, которая ранее была распространена в СМИ. «Вскрывается дверь, люди заходят, чтобы помочь, мерзавцам помочь, которые позвонили из этой квартиры... А то, что они (те, кто звонил) в это время делали, вы тоже видели», – подчеркнул президент республики.

Лукашенко рассказал также, что погибший во время спецмероприятия сотрудник КГБ фактически прикрыл собой своих коллег.

«Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима (погибший сотрудник спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Дмитрий Федосюк) опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили - они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: «Оружие на пол!» Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов, – третьего уже не смог произвести, – этого убийцу», – приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Он отметил, что знает об упреках, которые раздаются, например, в средствах массовой информации, по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении данного мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов. «Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю (председателю КГБ), как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», – пояснил глава государства.

По его словам, таким образом бойцы не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке, – поэтому проверки, в ходе которых они отрабатывали оперативную информацию, велись в гражданской одежде. «Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество», – отметил президент Белоруссии.

По его словам, силовиков «трудно за это осудить». «Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей», – добавил Лукашенко.

Ранее проверка генпрокуратуры Белоруссии показала, что применение огнестрельного оружия сотрудниками КГБ, повлекшего смерть жителя Минска, было в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством.

Напомним, в Минске в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен. Ответным огнем преступник был уничтожен. Лукашенко пообещал, что убийство сотрудника КГБ безнаказанным это не останется.