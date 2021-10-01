В Кремле заявили об отсутствии пауз по «Северному потоку – 2» после выборов в ФРГ

Никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока – 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока – 2» в действие, что «в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект», и «нет никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом», передает РИА «Новости».

«Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», – указал он.

Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планировали начать в начале октября.

В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.