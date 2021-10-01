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В Кремле заявили об отсутствии пауз по «Северному потоку – 2» после выборов в ФРГ
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Никакой паузы в работе по введению в строй «Северного потока – 2» на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом, возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, скажется ли ситуация со сменой власти в Германии на сроках введения «Северного потока – 2» в действие, что «в Германии продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект», и «нет никакой паузы в работе там не предусматривается, работа идет своим чередом», передает РИА «Новости».
«Мы уже говорили ранее, что возможны сценарии оперативные, возможны менее оперативные», – указал он.
Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Поставки газа по трубопроводу планировали начать в начале октября.
В воскресенье в Германии состоялись парламентские выборы. Кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет уже поздравил своего конкурента, кандидата от СДПГ Олафа Шольца, с победой.
В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры о формировании правительства.
Украина заявила об остановке транзита российского газа в Венгрию
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Украина лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по ее территории российского природного газа венгерской стороне, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В организации заявили, что «с учетом того, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют», передает ТАСС.
Там указали, что «с начала новых газовых суток (7.00) 1 октября 2021 года приостановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии», заявки на транзит не поступили, «несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022) в размере 24,6 млн кубометров в сутки», передает РИА «Новости».
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что Венгрия на протяжении десятилетий получала газ через территорию Украины, и украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Украинский маршрут – экономически выгодный, потому что является кратчайшим путем поставки газа в Венгрию (...) Монополизация газовых маршрутов Газпромом, которую мы сейчас наблюдаем, ставит вопрос об основополагающих принципах функционирования газовых рынков ЕС – конкурентности и прозрачности. Усиление доминирующего положения одного игрока и использования им рычагов влияния в очевидно политических целях на фоне шокирующего роста цен на газ в Европе должно быть остановлено», – заявил он.
Напомним, в пятницу вступил в силу вызвавший протест Киева договор Венгрии и России о газе.
В понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию.
При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным».
Экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол заявил, что реакция Будапешта на недовольство Киева контрактом на поставки газа из России в Венгрию является «наглостью».
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
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В ЕК увидели опасность в газовом контракте России и Венгрии
Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить Еврокомиссии выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт, сказал представитель Еврокомиссии.
Все новые и измененные долгосрочные газовые контракты с годовым объемом, превышающим 28% годового потребления в стране ЕС, которая больше всего ими затронута, должны быть доведены до сведения национального компетентного органа власти этой страны. Затем этот орган должен подготовить оценку влияния контракта на безопасности энергоснабжения, пояснил представитель ЕК, передает РИА «Новости».
«Согласно имеющейся у нас информации, данный контракт между Газпромом и MVM составляет более 28% годового потребления Венгрии, поэтому о нем необходимо уведомить компетентный орган Венгрии, который обязан предоставить Еврокомиссии свою оценку рассматриваемого контракта в течение трех месяцев. ЕК также может запросить получение контракта, если у нее появится должным образом обоснованная обеспокоенность тем, что контракт может поставить под угрозу безопасность снабжения государства-члена (Венгрии), региона или союза», – сказал представитель ЕК.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Wintershall и Газпром решили нацелить часть газопроводов в Северном море на CO2
Немецкая Wintershall Dea начинает реализацию научно-исследовательского проекта для изучения потенциала использования части газопроводов в южном секторе Северного моря, которые принадлежат совместному с Gazprom EP International предприятию Wintershall Noordzee B. V., для транспортировки CO2 и его последующего хранения, сообщила компания.
В сообщении Wintershall Dea указывается, что «в южном секторе Северного моря пролегают свыше 4 тыс. 800 километров трубопроводов, из которых 1 тыс. 200 километров эксплуатируются компанией Wintershall Noordzee, совместным предприятием Wintershall Dea AG и Gazprom EP International B.V. (50:50)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «данные трубопроводы могли бы быть частично использованы для транспортировки СО2».
«Кроме того, Wintershall Noordzee эксплуатирует множество истощенных месторождений. Их также можно было бы потенциально использовать для хранения СО2, что может внести значительный вклад в защиту климата», – добавляется в релизе.
Уточняется, что предварительные расчеты по данному вопросу вселяют надежду. Так, полученные на сегодня результаты свидетельствуют о том, что перепрофилирование морских трубопроводов для безопасной и эффективной транспортировки сжиженного СО2 возможно. Поэтому, по мере продвижения исследовательских работ, будет выполнен анализ технической осуществимости и проведена соответствующая сертификация.
«У континентального шельфа Нидерландов – огромный потенциал: по оценкам экспертов в этом районе возможно обеспечить хранение свыше 800 миллионов тонн СО2. Этого достаточно, чтобы хранить 30 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Нидерландов или 8 суммарных годовых объемов выбросов промышленности Германии (по данным за 2018 год)», – отмечает Wintershall Dea.
Подчеркивается, что предприятия, у которых неизбежно возникают технологически обусловленные выбросы, например, в сталелитейной, цементной и химической промышленности, в скором времени будут зависеть от доступности близлежащих объектов для улавливания и безопасного хранения выбросов СО2.
Кроме того, данным способом можно было бы безопасно хранить и двуокись углерода, образующуюся при получении «голубого водорода» из природного газа.
В марте сообщалось, что Газпром и Wintershall Dea задумались о транспортировке водорода по трубе.
В Британии предрекли Европе драку за российский газ
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Читатели британской газеты Daily Express заявили о риске для стран Европы столкнуться с серьезными проблемами из-за дефицита газа грядущей зимой.
В статье издания говорится о недовольстве Украины подписанием контракта на поставку газа из России в Венгрию в обход страны. Автор отметил, что эта ситуация отражает разгорающийся более масштабный конфликт вокруг газа в Европе, а также указал на рост беспокойства из-за зависимости от российского голубого топлива, передает РИА «Новости».
Некоторые пользователи разделили эту точку зрения и заявили, что Россия якобы намеренно «зажала Евросоюз в тиски».
«Если Евросоюз попытается выйти за рамки, русские просто уменьшат поставки газа и будут смотреть, как европейские страны начнут драться друг с другом, чтобы получить голубое топливо. Скоро граждане ЕС узнают, какие страны являются импортирующими, а кто из них – гражданами второго сорта в большой европейской семье», – считает JohnJ.
Однако другие комментаторы не согласились с обвинениями.
«Россия выполняет все свои контракты в Европе, Россия никогда не поставляла газ в больших объемах в Англию, максимум это был один процент от всего потребления, поэтому о причинах происходящего нужно спросить правительство и премьер-министра (Великобритании) Бориса Джонсона, а не винить в ошибках руководства Россию. Никто не запрещает покупать газ в других странах, помимо России», – подчеркнул Grazi.
«Это чушь. ЕС не сертифицирует «Северный поток – 2», поэтому Россия не может перекачивать газ. ЕС предпочтет играть в политику, нежели позволит европейским рабочим получать дешевый газ. Молодец, (венгерский премьер Виктор) Орбан. Он работает для своих людей, а не против них, в отличии от ЕС», – отметил Mikeuk.
«Я венгр и поддерживаю свое правительство. Украина не имеет отношения к тому, как, когда и у кого покупать газ. Украина – плохой сосед с глупыми политиками. Они сами создали эту ситуацию, когда в 2009 году начали воровать газ из трубопровода. Они не заслуживают доверия», – заявил Hey Ho.
Между тем стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1 тыс. 73 доллара. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
Вместе с тем стало известно, что ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины.
Глава Минэнерго Украины доложил ЕК позицию Киева по контракту Венгрии с Газпромом
Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил позицию Киева еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон по контракту Венгрии и Газпромом, сообщил во вторник представитель Еврокомиссии.
«Министр Галущенко также поднял вопрос о недавно подписанном контракте между [энергетической компанией] MVM и Газпромом на поставку газа в Венгрию и представил украинскую позицию. Еврокомиссар Симсон выслушала мнение министра и объяснила ему роль Еврокомиссии в оценке такого контракта в соответствии с законодательством ЕС о безопасности поставок», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
В Еврокомиссии заявили, что Будапешту следует оценить влияние газового контракта с Россией на безопасность энергоснабжения и представить ЕК выводы, которая, в свою очередь, может попросить показать ей контракт.
На Украине заявили о риске замерзнуть зимой без российского газа
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украине будет «очень сложно пережить предстоящую зиму» из-за отсутствия диалога с Россией по поводу газа.
«Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят. То есть власть придумывает, почему мы не можем», –приводит его слова Life.ru.
По словам Мураева, Украина сейчас вынуждена закупать российский газ у Словакии по более высоким ценам. Он рассказал, что стоимость российского газа для Белоруссии составляет 135 долларов, Киеву придется платить за этот товар больше тысячи, «а это значит минус рабочие места, остановка предприятий».
«А Белоруссия выиграет, Германия выиграет, а все, кто занимаются популизмом, проиграют, и заплатят за это граждане», – заключил Мураев, а также добавил, что главной угрозой национальной безопасности страны является «тупость».
Напомним, в «Слуге народа» заявили, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона.
Ранее в Верховной раде заявили, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
При этом Киев обвинил Россию в росте цен на газ.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» упала втрое
Прокачка голубого топлива по газопроводу «Ямал – Европа» в пятницу сократилась в 2,8 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
За период с 7.00 до 8.00 мск прокачка составила около 0,8 млн кубометров в час, тогда как в четверг в среднем она была на уровне 2,2 млн кубометров.
При этом снижение поставок по газопроводу началось во вторник, когда они упали с уровня 3,4 млн кубометров в час в более чем в два раза. Газпром объяснял, что выполняет все заявки на поставку газа в Европу, а снижение потока по газопроводу «Ямал – Европа» временное, связанное с заявками одного из клиентов.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
Накануне сообщалось, что прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне.
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Молдавия озвучила цену за 1 тыс. кубометров российского газа в октябре
Кишинев будет покупать российский газ в октябре по 790 долларов за 1 тыс. кубометров, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну сказал, комментируя договоренности о продлении договора на поставку газа в связи с завершившимся в сентябре долгосрочным контрактом, что «цена в размере 790 долларов, которая была в сентябре, будет применяться в октябре», передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Газпром и Молдовагаз продлили контракт на месяц.
Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт.
Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что действующий контракт о закупке по льготной стоимости завершается в конце сентября.
Эксперт объяснил желание Европы увеличить поставки угля из России
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«Европа пытается подстраховаться на случай нехватки газа в начале следующего года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя желание Европы увеличить поставки угля из России на фоне энергетического кризиса и приближающейся зимы.
«Европа не планирует массово увеличивать закупки угля сейчас, а старается подстраховаться и договориться о том, что при необходимости они купят дополнительные объемы угля в начале следующего года», – полагает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Именно тогда, по его словам, во второй части отопительного сезона станет понятно, насколько продолжительной и морозной будет зима, и соответственно – хватает ли европейцам накопленного газа. Эксперт также указал, что «Европа не отказывается от политики «экологизирования» своего производства электроэнергии, но в данный момент там отмечается кризис, вызванный дефицитом энергии из-за дороговизны газа».
«Решение потреблять больше угля принадлежит не государствам, а коммерческим компаниям», – подчеркнул Юшков. Что касается экспортных возможностей России, то к ним могут быть добавлены поставки угля, добытого в Донбассе. «Донецкий уголь тем или иным образом уже попадает на мировой рынок. Скорее всего, он под маркой российского угля и уходит на экспорт», – полагает эксперт.
Напомним, по сообщению Bloomberg, Европа просит у России больше угля, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ. Источник агентства отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения.
По словам пресс-секретаря Минэнерго России, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн.
«Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведет к огромному росту спроса на уголь, который одна Россия не может обеспечить в такой короткий срок», – сказала главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина.
В свою очередь в Министерстве энергетики России заявили, что в ведомство не поступало обращений со стороны КНР и стран Евросоюза по вопросам наращивания экспорта угля из России.
В четверг стоимость газа в Европе в начале торгов превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды. Из-за взлета цен на газ накануне обанкротились еще три энергокомпании в Британии. Консалтинговая энергетическая фирма Baringa не исключает, что в Великобритании может остаться лишь 10 из почти 50 поставщиков электроэнергии для бытового потребления.
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Цена газа в Европе превысила 1199 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1200 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.
Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт·ч, или 1199,44 доллара за 1 тыс. куб. метров (исходя из актуального обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром, которое ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн кубометров в час (2,2 млн куб. метров в час накануне).
Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что в четверг не были выкуплены мощности по контрактам «на день вперед» на 1 октября по поставкам газа по газопроводу «Ямал – Европа».
Напомним, в четверг, 30 сентября, цена газа в Европе превысила 1150 долларов за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе превысила 1150 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов в четверг продолжает обновлять исторический рекорд и после преодоления психологической отметки в 1,1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров превысила 1150 долларов, свидетельствуют данные биржи ICE.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, а в четверг утром превысила уже 1,1 тыс. долларов.
Прокачка по газопроводу «Ямал – Европа» восстановлена
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Прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» в среду увеличилась почти на 60% после более чем двукратного падения накануне, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.
По данным Gascade, прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа» выросла на 60% по сравнению со значениями накануне – до 2,33 млн кубометров в час с 1,45 млн кубометров в час, передает ТАСС.
Утром 28 сентября более чем в два раза упала прокачка газа по газопроводу «Ямал – Европа». По данным европейского газотранспортного оператора Gascade, прокачка газа снизилась почти на 60% – до 1,45 млн кубометров в час с чуть более 3,4 млн кубометров в час.
Газпром сообщал, что холдинг в полном объеме выполняет заявки по поставкам газа в Европу. Снижение поставок по газопроводу «Ямал – Европа» временное, оно вызвано заявками одного из клиентов.
Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.
Цена газа в Европе превысила 1040 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров и превысила 1040 долларов после корректировки до 950 долларов накануне вечером, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 1045 долларов за 1 тыс. кубометров, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 8%. Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка 1032 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.
Напомним, в ходе торгов во вторник утром цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1 тыс. долларов за тысячу кубометров. При этом в Fitch не исключили дальнейшего роста цены на газ в Европе.
Возобновлена прокачка газа по «Силе Сибири»
Газпром возобновил прокачку газа по «Силе Сибири» после завершения плановых профилактических работ, говорится в сообщении холдинга.
«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», – сказано в сообщении, передает ТАСС.
Газпром с 22 по 29 сентября проводил на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы.
Цена газа в Европе превысила 1100 долларов за 1 тыс. кубометров
Стоимость газа в Европе в начале торгов 30 сентября превысила 1100 долларов, продолжив обновлять рекорды, свидетельствуют данные биржи ICE.
Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1100 долларов за тысячу кубометров, общий рост цены газа с начала дня составляет около 4,3%, передает РИА «Новости».
Напомним, стоимость газа в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше 1 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров и превысила 1040 долларов после корректировки до 950 долларов накануне вечером.