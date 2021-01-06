NYT заявила о нежелании Пенса пытаться отменить результаты выборов в США

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2021-й станет годом роста доходов и экономики

Экономическая ситуация в РФ в 2021 году должна быть более оптимистичной Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
После шоков и испытаний 2020 года российская экономика должна окрепнуть и вырасти. По крайней мере, именно такие оценки сейчас высказываются большинством экономистов. На чем основаны такие прогнозы, в какой степени рост экономики будет зависеть от цен на нефть и когда реальный ВВП России вернется на уровень 2019 года? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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США выбрали ключевой плацдарм для борьбы с Россией в Черном море

Беспилотники США в Румынии нацелены на Черноморский флот России и Крым ga-asi.com
Соединенные Штаты в 2021 году продолжили наращивать военный потенциал НАТО, ориентированный на Россию. Так, ВВС США разместили на территории Румынии разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около ста военнослужащих. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон подтвердил стратегию НАТО в отношении всего черноморского региона. В зачем заключается суть этой стратегии и какие риски она несет для России?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Молодежь сейчас точно такая же, как во времена Сократа

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Инфантильность, ведомость, чрезмерная чувствительность, привычка к комфортной и максимально безопасной среде, которую, по их мнению, им обязаны обеспечивать. В общем, поколение снежинок, как оно есть. Подробности...
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Мужчины перестали стыдиться бутылки и стакана

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мужчины стали гораздо культурнее пить. С большим культурным бэкграундом. Если геи тут вышли гордо из своего клозета, то мужчины, наконец, вышли из своих гаражей – спиртуозный каминг-аут состоялся. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Русский народ – это народ-лесник

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Русский не может быть одновременно и местным, и заграничным, и собой, и в то же время кем-то другим – так, чтобы эти сущности в нем не воевали, а мягко дополняли друг друга, как пиво с воблой. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 10 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • «Катюша»

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    NYT заявила о нежелании Пенса пытаться отменить результаты выборов в США

    6 января 2021, 06:44

    Текст: Антон Антонов

    Вице-президент США Майкл Пенс заявил главе американского государства Дональду Трампу, что, вероятно, не может признать недействительными результаты голосования выборщиков, пишут СМИ.

    Трамп заявлял в Twitter, что «у вице-президента есть полномочия для того, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом». По версии New York Times, Пенс полагает, что у него нет таких полномочий. Он при этом заявил, что продолжит рассматривать данный вопрос. Как пишет NYT, Трамп хочет, чтобы у избирателей сложилось впечатление, что победа «была украдена» у него, передает РИА «Новости».

    Трамп назвал материал New York Times «фейковыми новостями» и заявил, что Пенс «никогда такого не говорил». По словам Трампа, он и Пенс «полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать». Трамп добавил, что «выборы 3 ноября в оспариваемых штатах были коррумпированными». В частности, «не соответствовало конституции то, что они сделали крупномасштабные изменения в правилах выборов под диктовку местных судей и политиков, а не законодательных штатов».

    Как заявил глава американского государства, «вице-президент имеет ряд возможностей в соответствии с конституцией США». Так, «он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации», «отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в Палату представителей для голосования из расчета «один штат – один голос».

    Напомним, New York Times уже заявляла, что Трамп якобы выражал недовольство тем, что Пенс недостаточно активно его защищал. По версии издания, Трамп «прислушивается к республиканцам», которые считают, что «вице-президент Майкл Пенс мог бы помочь повлиять на выборы в ходе обычно являющейся рутинной процедуры ратификации итогов голосования в следующем месяце, хотя на самом деле это невозможно».

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    Разговор Трампа и госсекретаря Джорджии сравнили с «Уотергейтом»

    4 января 2021, 09:16

    Текст: Алина Назарова

    Публикация разговора президента США Дональда Трампа и госсекретаря штата Джорджия, в ходе которого американский лидер попросил пересчитать голоса в свою пользу, хуже «Уотергейта», заявил один из авторов расследования, повлекшего за собой Уотергейтский скандал и отставку президента Ричарда Никсона.

    Журналист Карл Бернстайн сказал в эфире канала CNN, что не испытал эффекта дежавю, когда узнал о содержании разговора. «Это намного хуже, чем то, что произошло в случае с «Уотергейтом». В Дональде Трампе воплотились президент-преступник и президент США, ведущий подрывную деятельность», – заявил один из журналистов-расследователей «уотергейтского дела».

    Бернстайн подчеркнул, что записанные слова президента представляют собой «бесспорное доказательство». «Запись содержит доказательство того, на что президент готов пойти, чтобы подорвать систему выборов, а также незаконно, некорректно и безнравственно подстрекать к совершению государственного переворота, чтобы остаться президентом США», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».

    Он указал, что при правлении любого другого президента США эта запись привела бы к импичменту и призывам к отставке.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.  

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.

    В гостиничном комплексе «Уотергейт» в 1972 году находился штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. 17 июня 1972 года (за четыре месяца до президентских выборов) в здании были задержаны взломщики, занимавшиеся настройкой подслушивающей аппаратуры и, по некоторым данным, фотографированием внутренних документов штаба демократов. Подозрения в том, что их отправил в «Уотергейт» Никсон, переизбранный на тех выборах на второй срок, усилились после появления информации об имеющихся у президента записях разговоров демократов, сделанных, правда, не в «Уотергейте». До конца загадка так разрешена и не была, однако «уотергейтский скандал», разгоревшийся после серии публикаций Вудворда и Бернстайна, привел к скорой отставке Никсона.

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    Трамп предрек «начало коммунизма» в США при победе демократов

       5 января 2021, 07:24
    Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если к власти в США придут демократы, это станет «началом коммунизма» для Соединенных Штатов, заявил президент страны Дональд Трамп на митинге в Джорджии.

    Он выступил в поддержку переизбирающихся в этом штате сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Трамп заявил, что от решения избирателей «зависит страна». «Весь мир смотрит, – сказал он. – Удостоверьтесь в том, что ваши голоса будут засчитаны». Трамп заявил, что «радикальные демократы хотят забрать места в Сенате», но республиканцы намерены «сражаться».

    Трамп продолжил настаивать, что «с большим отрывом» победил на президентских выборах. Как подчеркнул Трамп, он прибыл в Джорджию, чтобы «демократы не украли голоса». Он призвал избирателей «не позволить демократам украсть Белый дом», передает ТАСС.

    «Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», – заявил Трамп, пообещав, что ситуация в ближайшее время изменится. Действующий президент сказал: «Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», – передает РИА «Новости».

    Напомним, избранный президент Джозеф Байден на митинге в Джорджии раскритиковал Трампа за то, что он только жалуется и «попросту не хочет работать». 5 января в американском штате Джорджия пройдет второй тур выборов в Сенат США. В том случае, если оба мандата достанутся демократам, в Сенате возникнет паритет – 50 на 50, и тогда судьбу наиболее важных законов и назначений будет решать 101-й голос – голос вице-президента США Камалы Харрис.

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    Трамп пообещал «адскую битву» за пост президента

    5 января 2021, 20:00

    Действующий глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену.

    Трамп пообещал устроить «адскую битву» за президентское кресло, если демократы «захватят» сенат и Белый дом, передает РИА «Новости».

    По мнению американского лидера, у него «отбирают победу», поскольку он имеет «огромный перевес» по результатам голосования.

    Напомним, Washington Post сообщала, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.

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    Экс-главы Пентагона предостерегли от использования ВС США в борьбе за власть

       4 января 2021, 06:33
    Фото: mpi34/MediaPunch via www.imago-i/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Бывшие министры обороны Соединенных Штатов в совместном открытом письме на страницах The Washington Post предостерегли гражданское и военное руководство США от попыток вовлечь Вооруженные силы в споры относительно итогов президентских выборов.

    «Попытки вовлечь Вооруженные силы США в решение споров относительно выборов подтолкнут нас на опасную территорию, к нарушению законов и конституции. Гражданскому и военному руководству, которое отдаст распоряжение претворить в жизнь подобные меры, придется отвечать за эти действия, в том числе нести уголовную ответственность за тяжелые последствия их действий для нашей республики», – приводит текст обращения бывших руководителей Пентагона ТАСС.

    Среди подписавших письмо десять бывших министров обороны Соединенных Штатов, в том числе занимавших этот пост в администрации Дональда Трампа Джеймс Мэттис и Марк Эспер, а также Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд.

    По их словам, нынешнее руководство Пентагона должно «воздержаться от любых политических действий, которые бы подрывали результаты выборов или же создавали препятствия для новой [президентской] команды».

    Напомним, в конце декабря избранный президент США Джозеф Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти новой американской администрации.

    Ранее американские СМИ сообщали, что в администрации Трампа подозревают главу действующей администрации США в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что Трамп готовится отменить результаты президентских выборов. По версии СМИ, в связи с такой угрозой командование ВС США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом военного положения.

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    Байден обещал американцам деньги при победе демократов на выборах

       5 января 2021, 07:57
    Фото: CSRA Photography Inc/
    The News Access/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если в Джорджии на выборах в Сенат США победят демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок американцы получат выплаты в 2 тыс. долларов в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса, заявил избранный президент страны Джозеф Байден.

    «Если вы отправите Джона и Рафэля в Вашингтон, то чеки на 2 тыс. долларов будут выданы», – сказал Байден, заверив, что победа демократов «сломает тупик, в который попали Вашингтон и вся страна». Байден также заявил, что Оссофф и Уорнок «будут работать» не на него, а на «народ Джорджии», передает «Интерфакс».

    Кроме того, Байден обвинил сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, с которыми борются за места в Сенате Оссофф и Уорнок, в том, что они «присягнули на верность не конституции» США, а «лично Дональду Трампу».

    Напомним, Сенат США отказался увеличивать выплаты американцам в связи с коронавирусом до 2 тыс. долларов без решения вопросов, касающихся расследования по выборам и установления ответственности соцсетей.

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    Трампа заподозрили в запугивании властей Джорджии из-за итогов выборов

       3 января 2021, 23:27
    Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов в свою поддержку, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах, сообщила The Washington Post со ссылкой на аудиозапись разговора.

    Согласно опубликованной на сайте издания аудиозаписи, Трамп фактически запугивал секретаря штата и его юридического советника Райана Джермани, намекая на возможную уголовную ответственность, передает ТАСС.

    «Все, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11780 голосов <...>, поскольку мы выиграли в этом штате», – заявил Трамп. При этом президент США намекнул, что если Раффенспергер и Джермани не найдут бюллетени, которые были отданы в его поддержку, а затем уничтожены, то оба они могут фактически считаться соучастниками преступления. «Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана», – сказал глава Белого дома.

    Он также фактически взывал к партийной дисциплине, напоминая о том, что Раффенспергер сам является республиканцем. Трамп утверждал, что секретарь штата своим бездействием подрывает шансы на победу своих однопартийцев – сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер, которые 5 января будут участвовать во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в Джорджии.

    По сведениям издания, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

    От исхода голосования в Джорджии зависит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов довела свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Но с избранием Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появляется преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну. Таким образом, теперь вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два мандата.

    Накануне группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских президентских выборов Конгрессом 6 января.

    1 января Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США. В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе президентских выборов.

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    Лидер республиканцев в Палате представителей усомнился в победе Байдена

       4 января 2021, 03:55
    Фото: Rod Lamkey/CNP/
    CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти поддержал попытки ряда парламентариев оспорить объявление кандидата от Демократической партии Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.

    «Я думаю, это правильно, чтобы у нас [в Конгрессе] были обсуждения [итогов американских выборов]. Как вы видите сейчас, сенаторы будут возражать, Палата представителей будет возражать (против объявления Байдена избранным президентом Соединенных Штатов – прим. ВЗГЛЯД) – как иначе можно решить проблемы с выборами?» – приводит РИА «Новости» текст заявления Маккарти изданию Hill.

    Напомним, 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.

    В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.

    Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.

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    Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей Конгресса США

       4 января 2021, 00:58
    Фото: Stefani Reynolds/CNP/
    AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Представительница Демократической партии США Нэнси Пелоси избрана спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов 117-го созыва.

    Новый, 117-ый созыв Конгресса США начал свою работу в воскресенье, 3 января. 80-летняя Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, одержав верх над 55-летним республиканцем Кевином Маккарти. Пелоси избирают спикером нижней палаты Конгресса США уже в четвертый раз: этот пост она занимала в Конгрессе 116-го созыва, а также с января 2007 года по январь 2011 года (110-й и 111-й созывы), передает ТАСС.

    По итогам прошедших 3 ноября 2020 года всеобщих выборов Демократическая партия США лишилась части мандатов, однако сохранила большинство в Палате представителей.

    Ранее Пелоси переизбрали лидером Демократической партии в Палате представителей.

    Между тем 2 января группа сенаторов США от Республиканской партии объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день утверждения результатов американских выборов Конгрессом 6 января.

    В первый день 2021 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал проведение большого митинга в Вашингтоне в день официального утверждения итогов американских выборов обеими палатами Конгресса США (6 января).

    Напомним, в последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.

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    Демократы попросили ФБР возбудить дело против Трампа

    4 января 2021, 20:45

    Текст: Абдулла Шакиров

    Члены палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование в отношении действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации записи его разговора с госсекретарем штата Джорджия.

    «Кэтлин Райс и я считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного разговора с Раффенспергером. Сегодня попросили ФБР возбудить уголовное дело», – написал конгрессмен в Twitter.

    Ранее газета Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11 780 голосов, необходимых для победы в штате.  

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Трампа.

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    Трамп и госсекретарь Джорджии поспорили об итогах выборов в штате

       4 января 2021, 04:58
    Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер поспорили в Twitter о ходе и результатах президентских выборов в американском штате.

    Трамп сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с Раффенспергером о «мошенничестве на выборах» в Джорджии. При этом госсекретарь штата, по словам американского лидера, «не хотел или не смог» ответить на вопросы о предполагаемых нарушениях в ходе голосования. В ходе разговора глава американской администрации заявлял, в том числе, об уничтожении бюллетеней и «мертвых» избирателях, передает РИА «Новости».

    «При всем уважении, президент Трамп. То, что вы говорите, – неправда. Правда раскроется», – ответил американскому лидеру госсекретарь Джорджии.

    Ранее The Washington Post сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп якобы требовал от секретаря Джорджии Брэда Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в штате на прошедших выборах.

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Ранее Трамп обвинил Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) в бездействии относительно фальсификаций в ходе американских выборов.

    Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.

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    Трамп обещал представить «истинные» итоги выборов президента США

    5 января 2021, 03:59

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что озвучит «истинные» результаты президентских выборов в США во время своего выступления.

    Он заявил в Twitter, что нельзя «сертифицировать результаты голосования», так как те ошибочны. «Истинные цифры» Трамп обещал представить во время своего ближайшего выступления, а также во время выступления 6 января. По его словам, у республиканцев есть и достоинства, и недостатки, но они «никогда не забывают». Администрация Twitter отметила запись Трампа как сомнительное сообщение.

    Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Тома Коттона, выступившего против попыток оспорить победу Джо Байдена на выборах. Axios называет сенатора близким соратником Трампа, а также заявляет, что Коттон является потенциальным кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

    Белый дом сообщал, что 5 января Трамп отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге». В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа.

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    Прокурор в Джорджии выразила готовность расследовать звонок Трампа

    5 января 2021, 05:55

    Текст: Антон Антонов

    Прокуратура Джорджии готова добиваться правосудия в связи с публикацией записи разговора президента США Дональда Трампа с госсекретарем штата Брэдом Раффенспергером, заявила прокурор крупнейшего в Джорджии округа Фултон Фани Уиллис.

    Она заявила, что «возмущена новостями о телефонном разговоре президента». По словам Уиллис, которая вступила в должность 1 января, член избирательной комиссии штата уже предложил госсекретарю запустить расследование, после чего «комиссия сможет передать дело прокуратуре округа и штата». Уиллис обещала «бесстрашно и беспристрастно добиваться правосудия». Как заявила прокурор, «любой, кто нарушит законы Джорджии» в ее юрисдикции, будет «привлечен к ответственности», передает ТАСС.

    Напомним, Washington Post сообщила, что в ее распоряжении оказалась запись разговора Трампа и госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера. Американский лидер, согласно данным газеты, просил госсекретаря штата пересчитать голоса на выборах в его пользу. Он заявлял, что хочет «найти» 11780 голосов, необходимых для победы в штате. Члены Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс обратились в ФБР с просьбой начать уголовное расследование против Трампа.

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    Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями

    4 января 2021, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Избранная вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы злоупотребил полномочиями, оказав давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера с целью изменить итоги выборов в этом штате, согласно которым победу одержал Джозеф Байден.

    «Вы все слушали этот записанный разговор?» – приводит ТАСС текст обращения Харрис к собравшимся на митинге в Джорджии в поддержку кандидатов от Демократической партии во втором туре выборов в Сенат Конгресса США.

    «Это, определенно, было возгласом отчаяния, в первую очередь это он и был. Но также это было откровенным и неприкрытым злоупотреблением полномочиями со стороны президента Соединенных Штатов», – заявила Харрис.

    Ранее в Белом доме анонсировали участие Трампа в «победном митинге» в штате Джорджия.

    Незадолго до этого Трамп поспорил с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в этом американском штате. Накануне СМИ сообщили, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.

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    Трамп собрался на «победный митинг» в штат Джорджия

    4 января 2021, 05:34

    Текст: Антон Никитин

    Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник отправится из Вашингтона в штат Джорджия для участия в «победном митинге», свидетельствует распространенный пресс-службой Белого дома график американского лидера.

    «Президент [США Дональд Трамп] отправится из Белого дома в 18.10 (02.10 мск 5 января) на победный митинг в Долтон, штат Джорджия», – приводит текст документа ТАСС.

    В Джорджии 5 января будет проходить второй тур выборов в Сенат Конгресса США, от исхода которого зависит соотношение сил в верхней палате законодательного органа. Ранее Трамп сообщал, что 4 января отправится в Джорджию, чтобы выступить на митинге в поддержку участвующих в этих выборах сенаторов-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

    Одновременно с этим он настаивает на том, что и сам победил в Джорджии на прошедших в ноябре президентских выборах. При этом, согласно официальным результатам, победу в штате одержал его противник демократ Джозеф Байден с 49,5% голосов избирателей против 49,26% у республиканца Трампа.

    Ранее Трамп поспорил с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером о ходе и результатах президентских выборов в американском штате. Накануне The Washington Post сообщила, что Трамп якобы требовал от Раффенспергера «найти» достаточное количество голосов, чтобы подтвердить победу в Джорджии на прошедших выборах.

    В последний день 2020 года Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232. В Демократической партии США собрались 20 января провести виртуальную инаугурацию Байдена. Тем временем сторонники действующего президента США намерены организовать альтернативную «онлайн-инаугурацию» Дональда Трампа.

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    Трамп наградил медалью защищавшего его в «российском деле» конгрессмена

    5 января 2021, 00:57

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп вручил президентскую медаль Свободы конгрессмену Девину Нунесу, который защищал Трампа в ходе «российского дела», сообщил Белый дом.

    Трамп назвал обвинения в свой адрес в «сговоре» с Москвой «обманом». Президент заявил, что Нунес, который расследовал действия ФБР и демократов в отношении предвыборного штаба Трампа, работал «с большим риском для себя» и «никогда не останавливался перед тем, чтобы защищать правду». Нунесу, по словам Трампа, «хватило мужества, чтобы встать против СМИ, ФБР, разведки, Демократической партии, иностранных шпионов и всей мощи государства в государстве».

    Белый дом напомнил, что в 2017 году Нунес «начал расследование неправомерных действий администрации Обамы и Байдена», приступив к «раскрытию преступления века». Его «отважные действия» позволили «помешать заговору против действующего президента» США. Нунес и члены его семьи получали звонки с угрозами, а его репутация подвергалась серьезным нападкам, передает РИА «Новости».

    Кроме того, указывается, что в 2014 году Нунес «был избран председателем комитета по разведке Палаты представителей», на этой должности он «противостоял российской агрессии и выступал против ядерной сделки с Ираном». «Несмотря на ожесточенное сопротивление, он возглавлял усилия по рассекречиванию документов, изъятых во время операции бен Ладена, которые свидетельствовали о сотрудничестве «Аль-Каиды» (запрещена в России) с Ираном», – приводит ТАСС текст сообщения.

    CNN сообщает, что медаль должен получить и старший республиканец юридического комитета Джим Джордан – еще один ближайший союзник Трампа в Палате представителей.

    Медаль Свободы – высшая гражданская награда США – вручается за особый вклад в защиту «безопасности или национальных интересов Соединенных Штатов, мир во всем мире, культурные или другие общественные или личные достижения».

    Напомним, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.

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