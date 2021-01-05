Арабские страны прекратили блокаду Катара

Лидеры стран Персидского залива – участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Саудовской Аравии – подписали соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром.

Подписи под документом поставили эмиры Катара и Кувейта Тамим бен Хамад Аль Тани и Наваф Аль Ахмед Ас Сабах, наследные принцы Саудовской Аравии и Бахрейна Мухаммед бен Сальман и Сальман бен Хамад Аль Халифа, вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид и вице-премьер Омана Фахд бен Махмуд Аль Саид, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Ихбария».

Во вторник в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии проходит 41-й саммит лидеров шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Несмотря на пандемию коронавируса, аравийские монархи решили встретиться лично, а не проводить встречу в виртуальном формате, которая должна была пройти в конце 2020 года, но была перенесена на начало нового года из-за запланированного долгожданного примирения между Катаром и его соседями. На саммите присутствует старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, настойчивая позиция которого помогла сблизить позиции Катара и других стран региона перед уходом Трампа с поста президента, а также глава МИД Египта Самех аш-Шукри.

Соглашение о примирении, о котором объявил накануне глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

Напомним, в июне 2017 года Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и введя транспортную блокаду. Они также установили транспортную блокаду Катара и прекратили с ним всякое сообщение. Катар отверг обвинения, связав решение соседей с завистью к его экономическим успехам.

Хотя сообщалось, что разрыв политических и экономических связей с соседями грозит ввергнуть Катар в тяжелейший продовольственный кризис, на деле с момента введения блокады эмират начал стремительно развивать различные сферы экономики, которые до этого не представляли для него интерес, в частности, туризм.