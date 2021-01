В Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID Гинцбург опроверг заявление о непроверенности вакцины «Спутник V» 5 января 2021, 12:47 Текст: Ксения Панькова

Вакцина «Спутник V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Наша вакцина проверена, более чем. Тем более, что и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca идут по нашему принципу», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга. Он подчеркнул, что это подтверждал в своих выступлениях в том числе и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что Россия и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса. Напомним, о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna. Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал газете ВЗГЛЯД, что иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках.

Китай ответил на обвинения США в утечке COVID-19 из лаборатории Уханя 4 января 2021, 14:28 Текст: Абдулла Шакиров

Слова заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджера об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя являются низкокачественной ложью и слухами, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. «Поттинджер является высокопоставленным официальным лицом, и вопреки ожиданиям все еще повторяет эту низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттинджера или это официальная позиция администрации США», – цитирует Чуньин РИА «Новости». Уточняется, что ранее Поттинджер заявил, что согласно последним разведывательным данным, наиболее вероятная причина пандемии COVID-19 – утечка из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от рынка Уханя. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Локдаун объявлен в Британии из-за коронавируса 4 января 2021, 23:30

Со среды в Британии из-за распространения коронавируса в третий раз вводится карантин, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Джонсон сообщил, что необходимо «принять решительные меры», иначе «национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня». Карантин продлится как минимум до середины февраля. По его словам, «новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью». Как заявил Джонсон, «очевидно, что необходим третий национальный локдаун». Премьер сказал, что «начинать следовать правилам» нужно «прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом», передают РИА «Новости» и ТАСС. Локдаун уже объявлялся с марта по май и с ноября по декабрь. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. Большинство английских школьников со вторника перейдут на удаленное обучение. При этом еще с конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. BREAKING: Prime Minister Boris Johnson announces a national lockdown for England, urging people to "stay at home". He adds people will be asked to shield if they are clinically vulnerable and that schools and colleges will move to remote learning.https://t.co/FMEBaeGKkG pic.twitter.com/xQJrJ7VaNP — Sky News (@SkyNews) January 4, 2021 Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58784. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дочь госпитализированного Басилашвили рассказала о состоянии актера 4 января 2021, 15:47

Дочь народного артиста СССР Олега Басилашвили Ксения рассказала о состоянии актера, госпитализированного с коронавирусом. Артист находится в больнице № 40 Курортного района Петербурга. По словам Ксении Басилашвили, информации о том, когда его смогут выписать, пока нет, но врачи оценивают его состояние как нормальное. «Никакой катастрофы нет», – сказала дочь артиста в комментарии Пятому каналу. Художественный руководитель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов также прокомментировал состояние Басилашвили. Режиссер признался, что устал объяснять каждому, что трагедии не случилось, а потому изъяснился в шутливой манере. «Смерти не дождетесь! Хуже не будет! Он находится на излечении. Все нормально: голова работает, все работает», – отметил близкий друг народного артиста СССР. Фурманов подтвердил, что Басилашвили госпитализировали с подтвержденным COVID-19 несколько дней назад. Он также добавил, что держит ситуацию под контролем и регулярно созванивается с товарищем – едва ли не каждый час. В понедельник утром сообщалось, что народный артист СССР, 86-летний Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом в Петербурге. Олег Басилашвили – советский и российский актер, народный артист СССР. Его фильмография насчитывает более 80 кинолент, среди которых «Служебный роман», «Вокзал для двоих», «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово». Напомним, в преддверии Нового года народную артистку СССР Алису Фрейндлих также госпитализировали в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Тем временем Петербург обогнал Москву по числу новых случаев COVID-19. Всего за минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. Путин утвердил порядок действий властей в случае заноса в Россию вирусов 4 января 2021, 18:52 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в связи с заносом и распространением опасных инфекционных заболеваний. «При возникновении угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Роспотребнадзор устанавливает один из трех уровней риска: первый – при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй – при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России, третий – при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов России», – говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Утвержденный порядок определяет действия различных ведомств при каждом из уровней угрозы. Кроме того, он регламентирует создание координационного совета при правительстве по предупреждению угрозы ЧС. Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии 4 января 2021, 20:29 Текст: Абдулла Шакиров

В Португалии врач Соня Асеведу внезапно умерла после прививки вакциной от коронавируса, созданной совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает Daily Mail. Женщина работала педиатром в институте онкологии в Порту. Она скончалась спустя 48 часов после прививки, передает РИА «Новости». По словам отца Асеведу, женщина не испытывала проблем со здоровьем. Он рассказал, что после укола у его дочери не было никаких побочных действий. Для выяснения причин смерти женщины будет проведено вскрытие тела. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Британцев предупредили о «перегреве» системы здравоохранения из-за COVID-19 4 января 2021, 21:54 Текст: Абдулла Шакиров

Главные врачи регионов Великобритании готовятся к «перегреву» системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По их мнению, это может произойти в ближайшие три недели. «Многие части Национальной службы здравоохранения (NHS) во всех четырех регионах уже находятся под невероятным давлением. Сейчас наблюдаются очень высокие уровни распространения заболевания среди населения. Число случаев растет почти повсеместно, усиливаясь за счет нового, более заразного штамма. Мы не уверены, что NHS может выдержать дальнейший стабильный рост случаев, и без дальнейших мер есть реальный риск того, что в некоторых районах NHS «перегреется», – передает РИА «Новости» заявление британских врачей. Вместе с тем медики отметили, что, несмотря на удар пандемии, в системе здравоохранения были проведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими заболеваниями продолжали получать помощь. В понедельник Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19: количество выявленных случаев коронавируса в королевстве за минувшие сутки составило 58 784. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Британка рассказала о редких симптомах коронавируса 4 января 2021, 16:25 Текст: Абдулла Шакиров

Жительница Великобритании Фелисити Коллинсон, переболевшая COVID-19 в рождественские праздники, рассказала о редких и тяжелых проявлениях болезни. Кроме температуры и кашля, ее беспокоили боль в глазах и сильный отек. «Железы под моей челюстью раздулись, как у Франкенштейна. Было похоже, будто у меня под шеей по половинке яблока. Губы сухие и шелушащиеся, глаза налились кровью», – цитирует женщину РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star. Как отметила Коллинсон, наиболее остро болезнь проявилась на восьмой день самоизоляции, когда женщину начала мучила одышка и тошнота. Она почувствовала себя лучше только на десятый день, однако некоторые симптомы беспокоили ее еще несколько недель. Ранее ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг. Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V» 4 января 2021, 15:58 Текст: Алина Назарова

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» стартует в Сербии со вторника, 5 января, сообщил государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек. «На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины «Спутник V». Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление», – заявил Джерлек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Танюг. Первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря. 31 декабря сербское агентство по медикаментам выдало разрешение на применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Тем временем в Аргентине уже начали вакцинировать население от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря российской вакцине Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации. Партия Медведчука решила собрать подписи за регистрацию «Спутника V» на Украине 5 января 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует сбор подписей с требованием обеспечить граждан Украины российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил глава молодежного крыла партии Артем Марчевский. Марчевский, слова которого приводятся на сайте партии, сообщил, что к ОПЗЖ «регулярно обращается огромное количество людей», включая «людей с хроническими заболеваниями, которые ежедневно рискуют жизнью и могут умереть из-за каких-то политических предрассудков нынешней власти». Также обращаются пенсионеры и молодежь, которая «переживает за своих родителей, бабушек, дедушек». Марчевский подчеркнул, что председатель политсовета партии Виктор Медведчук «уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины», Украина «даже может начать ее производить». Однако киевским властям, «видимо, плевать на жизнь и здоровье людей», сказал он. «Оппозиционная платформа – За жизнь», как сообщил Марчевский, «инициирует сбор подписей для получения и производства вакцины». Партия начнет «с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда», позднее «охватит всю Донецкую область, Луганскую область и распространит на всю Украину». ОПЗЖ намерена потребовать «зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины». Напомним, Медведчук сообщил, что харьковская компания «Биолек» подала документы для регистрации «Спутника V». Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в ответ, что вакцину якобы невозможно зарегистрировать из-за незавершенности третьей фазы клинических испытаний. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко заявил, что Ляшко лжет. Кравченко указал, что ни одна из вакцин от коронавируса в мире не завершила третью фазу клинических испытаний в полном объеме. Эксперты предупредили о волне банкротств в Германии из-за продления локдауна 4 января 2021, 13:22 Текст: Алина Назарова

На фоне роста случаев заражения коронавирусом власти Германии намерены продлить второй локдаун, что станет «не очень хорошей новостью» для экономики и грозит волной банкротств и ростом безработицы, передает телеканал Welt. «Магазины закрыты, рестораны тоже – второй локдаун продолжается, и число зараженных все еще велико. Немецкий институт экономических исследований предупреждает о годе экономических разочарований с волной банкротств и безработицей, несмотря на экономическую помощь и кратковременные пособия трудящимся», говорится в сюжете Welt, передает RT. По словам президента Немецкого института экономических исследований Марселя Фратцшера, если предприятия обанкротятся, то и кратковременные пособия трудящимся им не помогут, и безработица будет расти. «Я боюсь, в этом году компании, скорее всего, будут сокращать сотрудников, сами будут разоряться, и возникнет не так много новых рабочих мест», – отметил эксперт. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель на следующей неделе обсудят возможность продления введенных из-за коронавируса ограничений и комендантского часа. Ориентирами для принятия решения станут число новых случаев заражения, число жертв и ситуация в отделениях интенсивной терапии. Прирост заболевших при этом должен составлять не более 50 случаев на 100 тыс. человек в неделю, но пока почти все регионы Германии далеки от этих чисел. Большинство премьер-министров федеральных земель и, вероятно, канцлер склоняются к продлению локдауна. Для экономики это не очень хорошая новость. Изменений можно ожидать лишь в некоторых деталях. Тем временем число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 302. Как сообщил в понедельник Институт Роберта Коха, всего за 24 часа в стране зарегистрировано 9 847 случаев заражения. При этом эксперты полагают, что эта статистика непоказательна, поскольку из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи регистрировались, передает ТАСС. С начала пандемии в Германии выявлены 1 775 513 инфицированных, умерли 34 574 пациента с коронавирусом. В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Британия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19 4 января 2021, 21:07 Количество выявленных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 58 784, что является рекордным показателем для королевства с начала пандемии, сообщило министерство здравоохранения страны. От инфекции за сутки скончались 407 человек. В воскресенье суточный прирост заболевших составил 54 990 человек, передает РИА «Новости». С начала пандемии в Британии коронавирус был выявлен у 2 млн 713 тыс. 563 человек, из них умерли 75 431. Напомним, в королевстве выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для привившихся от COVID-19 4 января 2021, 13:14 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от коронавируса. «Правительству Российской Федерации ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 20 января 2021 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин. С 1 января россияне, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID-19. В России за сутки выявили 24,2 тыс. случаев коронавируса 5 января 2021, 11:15

За минувшие сутки в России выявлено 24246 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 842, Санкт-Петербурге – 3 649, Московской области – 1 131. Всего в стране выявлено 3 284 384вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 662 668человек, из них 22 632 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксированы 518 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 59 506человек. Накануне, 4 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 23 351. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 895. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Глава Забайкалья госпитализирован с коронавирусом 4 января 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Глава Забайкальского края Александр Осипов госпитализирован в Чите с коронавирусом, его состояние оценивается как средней степени тяжести, врио губернатора назначен первый заместитель главы правительства края Андрей Кефер, сообщает пресс-служба правительства региона. Осипов почувствовал недомогание на новогодних праздниках, после получения положительного результата теста на COVID-19 он ушел на самоизоляцию. По настоянию врачей в понедельник Осипов направлен в медучреждение. «Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести. Отметим, что глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер», – говорится в сообщении на сайте правительства региона. К январю 2021 года в России коронавирус был подтвержден у 27 глав регионов, передает РИА «Новости». За минувшие сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса, в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания. В Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID 5 января 2021, 11:59 Текст: Ксения Панькова

Бригадам скорой помощи американского округа Лос-Анджелес рекомендовали ограничить в целях экономии предоставление дополнительного кислорода больным коронавирусом и не привозить в больницы пациентов, которые не смогут выжить, сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на власти. По данным издания, агентство экстренной медицинской помощи округа издало распоряжение, в котором говорится, что скорая помощь должна экономить кислород и предоставлять его только пациентам, насыщенность кислородом которых составляет менее 90%, передает РИА «Новости». Ранее агентство распорядилось не привозить в больницы большую часть пациентов, у которых почти нет шансов на выживание. В частности, речь идет о пациентах с остановкой сердца, без признаков дыхания, движения, у них не прощупывается пульс и кровяное давление, несмотря на попытки реанимировать. В целом медики должны продолжать усилия по реанимации на месте, пока пульс больного не восстановится, и в таком случае везти его в больницу. Во всем округе из-за ситуации с коронавирусом больницы быстрее выписывают больных, которые в обычных условиях должны были бы оставаться под наблюдением. Как отмечается издание, ситуация в больницах округа критическая. По прогнозам, в ближайшие недели положение с больными станет еще хуже, поскольку госпитализация потребуется тем, кто заболел коронавирусом в рождественские праздники. «Многие больницы достигли точки кризиса и вынуждены принимать очень жесткие решения в вопросе медицинского обслуживания пациентов», – приводит газета слова главы службы здравоохранения округа Лос-Анджелес Кристины Гали. Она подчеркнула, что ситуация с загруженностью больниц на начало января отражает заболеваемость «после праздника Дня Благодарения», который в США отмечается в конце ноября. Власти штата Калифорния сформировали команду по предоставлению кислорода, был задействован инженерный корпус армии, который направил специалистов для обновления систем доставки кислорода в ряде больниц. Также разработан план создания временных помещений для приема пациентов скорой помощи. По последним данным, в округе Лос-Анджелес госпитализировано около 7,7 тыс. пациентов с COVID-19, всего коронавирусом заразились более 827 тыс. человек, 10 тыс. 850 заболевших скончались. Накануне сообщалось, что число выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в мире превысило 83 млн. Больше всего случаев вызываемого коронавирусом заболевания выявлено в Американском регионе – более 36,3 млн, и в Европе, где медики зафиксировали почти 26,9 млн случаев COVID-19.