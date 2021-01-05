Защита Ярошенко ответила прокуратуре в США

Защита российского летчика Константина Ярошенко возразила прокуратуре в США по вопросу необходимости досрочно освободить его из тюрьмы. В ходатайстве адвокат россиянина Алексей Тарасов настаивает на том, что в условиях пандемии COVID-19 нахождение Ярошенко в тюрьме фактически подвергает его смертельному риску.

В декабре американское правительство выступило против досрочного освобождения летчика. Прокуратура сочла, что заболевания Ярошенко не увеличивают риск летального исхода в случае заражении коронавирусом. Утверждается, что ему могут предоставить надлежащую медицинскую помощь в тюрьме.

Защита россиянина в поданном ходатайстве подчеркивает, что аргументы прокуратуры безосновательны, поскольку «Ярошенко представил заключение врачей, из которого следует, что он страдает от гипертонии, гиперлипидемии и артрита». «Как подчеркивалось в изначальном ходатайстве, гипертония является наиболее распространенным хроническим заболеванием, от которого страдают госпитализированные с COVID-19 <...>«, – указал адвокат, отметив, что сами американские власти считают это заболевание фактором риска при заражении коронавирусом. Адвокат отметил, что подавляющие иммуннную систему лекарства от артрита также усугубляют опасность тяжелых последствий заражения коронавирусом для Ярошенко, передает ТАСС.

Кроме того, защита россиянина назвала недостаточными меры, которые Федеральное бюро тюрем США принимает с целью обезопасить заключенных в условиях пандемии. Из документа следует, что «в декабре 2020 года в тюрьме в Данбери была зафиксирована вторая вспышка COVID-19». Адвокат апеллирует к тому, что ранее суд неоднократно принимал решения об освобождении заключенных из тюрьмы в Данбери на фоне пандемии.

Наконец, адвокат Ярошенко указал на то, что суду следует признать достаточным срок (десять лет и семь месяцев), который летчик уже провел в тюрьме. В связи с этим адвокат россиянина просит суд вынести вердикт в пользу его досрочного освобождения из-под стражи.

Напомним, Тарасов подал прошение в суд южного округа штата Нью-Йорк об освобождении летчика в связи со вспышкой коронавируса в тюрьме. Защита указала, что россиянин не раз подвергался хирургическому вмешательству, а также страдает от ряда заболеваний, включая гиперлипидемию, у него есть «серьезные физические недомогания» и «наблюдается общее ухудшение психического здоровья». Если COVID-19 распространится на его камеру, это «фактически будет означать его смерть», говорится в прошении.