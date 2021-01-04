Бывшего начальника колонии «Белый лебедь» нашли застреленным в машине
4 января 2021, 21:34
Текст: Абдулла Шакиров
В Пермском кране начали проверку после обнаружения в салоне внедорожника Toyota Land Cruiser мертвого мужчины с огнестрельным ранением, сообщили в краевом управлении МВД.
По информации источника в правоохранительных органах, погибший – бывший начальник колонии для пожизненно осужденных «Белый лебедь» Ашот Саркисян, передает РИА «Новости».
В полиции рассказали, что труп мужчины обнаружили на месте ДТП. По словам правоохранителей, внедорожник столкнулся с автомобилем Ford Focus, находившаяся в нем пассажирка получила травмы.
В ноябре в Ленинградской области застрелили бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова.