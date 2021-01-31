В Кремле продление СНВ-3 назвали «успехом всего думающего человечества»

Продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) следует считать «успехом всего думающего человечества», а также успехом дипломатии президента России, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наверное, это нужно считать успехом всего думающего человечества. Это тема, которая волновала всех. Ну и, конечно, является успехом нашей дипломатии, лично президента [России Владимира Путина], который аргументированно говорил о том, что это именно тот краеугольный документ, к сожалению, сейчас единственный оставшийся у нас, который позволяет нам держать под контролем стратегический наступательный потенциал двух стран», – заявил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он считает, что новая администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала наличие политической воли при обсуждении вопроса о продлении договора СНВ-3. По его словам, Соединенные Штаты сами предложили срок продления СНВ-3 – пять лет. «Это очень хорошее предложение, которое, конечно же, получило сразу же поддержку российской стороны», – добавил он.

При этом Песков отметил, что «совершенно необязательно» договорённость по СНВ-3 станет сигналом к рациональности в переговорах и по другим темам, где интересы двух стран совпадают.

«Можно на это надеяться, конечно, и всегда нужно надеяться на лучшее. Но при этом нужно трезво отдавать себе отчет в том, что вряд ли стоит ожидать какой-то трансформации американской позиции по наиболее чувствительным вопросам», – сказал представитель Кремля.

Ранее российский лидер подписал закон о продлении Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что было принято решение продлить Договор на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года.

Государственная дума на пленарном заседании в среду ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ до 2026 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.