ЭИСИ и РФФИ решили запустить конкурсы научных проектов

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в 2021 году совместно запускают три конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.

В частности, среди них: конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук; на лучшие проекты фундаментальных исследований, реализуемых молодыми учеными, а также на лучшие научные проекты фундаментальных исследований, выполняемые талантливой молодежью под руководством ведущего ученого-наставника, сообщается на сайте ЭИСИ.

В 2020 году на участие в конкурсах было подано 1199 заявок, из которых поддержан 191 проект. Самыми популярными тематическими направлениями проектов, получивших поддержку, в прошлом году стали: «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения», «Социальная активность в современном обществе», «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования», «Ценности и традиции в формировании политической идентичности» и «Современная политическая система России: тенденции и направления развития».

«2020 год нам продемонстрировал насколько социально-политическая повестка и экономический уклад могут в одночасье измениться. Меняются принципы и подходы в управлении, появляются новые приоритеты. И в таком ключе очень важно, когда в выработку практических решений включаются эксперты научного сообщества, когда молодые специалисты общественно-политических наук становятся вовлеченными в анализ, и в выработку рекомендаций, и в подготовку вариантов принимаемых решений. В 2021 году мы вновь поддержали идею проведения конкурсов для дальнейшего общественно-политических наук и удовлетворения существующего запроса органов власти на совместную работу с академическим сообществом», – подчеркнул первый заместитель Руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина также прокомментировала значимость проведения этих конкурсов. «Главная цель этих конкурсов – поддержка фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук, формирование условий для развития политологического сообщества в России. Одной из важных задач нашего института является как раз осмысление существующей гуманитарной инфраструктуры, политических и социальных институтов и практик, формирование понимания их устройства и развития, перспектив трансформации», – пояснила она.

Председатель Совета РФФИ Владислав Панченко отметил значимость конкурсов для объединения научных сообществ и вовлечения молодых научных кадров в перспективные исследования.

«Стратегическая цель совместных конкурсов РФФИ и ЭИСИ – поддержка фундаментальных научных исследований в сфере общественно-политических наук, обеспечивающих интеграцию научного знания в процессы принятия политических решений. Конкурсы позволят объединить усилия действующих ведущих научно-исследовательских коллективов и привлечь молодых ученых для решения актуальных задач в сфере общественно-политических наук. Мы убеждены, что грантовая поддержка данного конкурса будет способствовать развитию социо-гуманитарной науки в нашей стране», – отметил он.

Прием заявок на конкурсы научных проектов в сфере общественно-политических наук 2021 года стартует 2 февраля и продлится до 15 марта. Итоги конкурсов будут подведены до 1 июня 2021 года. Общая сумма поддержки проектов составит 200 000 000 рублей.

Тематическими направлениями конкурсов в 2021 году станут: «Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования», «Социальная активность в современном обществе», «Политическая история России: закономерности и альтернативы», «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и границы применения», «Образ будущего России: государство, человек, общество», «Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития», «Современная политическая система России: тенденции и направления развития», «Формирование и реализация государственной молодежной политики», «Ценности и традиции в формировании политической идентичности» и «Этнополитические процессы в России и мире».