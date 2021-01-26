Российским туристам в Стамбуле объяснили, как избежать вооруженного нападения Матвиенко встретилась с выпускниками программы «Женщина-лидер» Арестован первый из обвиняемых в нападении на полицейских в ходе незаконных акций в Москве 26 января 2021, 19:21

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Один из обвиняемых в нападении на правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве арестован на два месяца Пресненским судом столицы. «Суд города удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), сроком до 24 марта», – сказали ТАСС в пресс-службе Пресненского суда. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.

Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России 26 января 2021, 08:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. «Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС. Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии. Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля. «Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. На Украине рассказали об «афере века» с российским газом 26 января 2021, 09:29

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину. По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne. «А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский. Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями. Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%. В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Песков рассказал о владельцах «дворца» в Геленджике 26 января 2021, 13:14

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Владельцем «дворца» в Геленджике является один или несколько предпринимателей, в Кремле не имеют права разглашать имена владельцев здания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается владельцев этого объекта, согласитесь, что очевидно, что владельцем является предприниматель. Действительно, это большой объект, хорошо известный в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом», – рассказал Песков, передает РИА «Новости». При этом он заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев здания. «Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто был бы некорректно», – ответил Песков на вопрос о том, кому принадлежит этот объект. Пресс-секретарь президента также опроверг ремарку представителей СМИ о том, что в расследовании Навального якобы не утверждается, что президент или его родственники являются собственниками объекта юридически: «Не соглашусь с вами, в этом расследовании утверждается, что это «дворец Путина» и что он строился для Путина». «И Путин однозначно ответил на этот вопрос. Мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности к этому объекту», – напомнил Песков. Комментируя конкретные обращения от журналистов о том, что над объектом находится зона, в пределах которой нельзя летать, пресс-секретарь президента отметил, что «этих журналистов переадресовали в ФСО». «Они же говорят: «Почему охраняется ФСО?». Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона, мы это переадресовали в ФСБ. ... Это именно те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции», – уточнил Песков. Президент Владимир Путин 25 января назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. В Баку и Ереване поспорили о железной дороге Азербайджан-Нахичевань 26 января 2021, 12:30

Фото: Атаян Роберт, Калантар М./ТАСС

Текст: Ирина Яровая

«Российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги», – сказал газете ВЗГЛЯД бакинский эксперт Ильгар Велизаде, комментируя сообщения о том, что темой встречи вице-премьеров России, Азербайджана и Армении 27 января будет восстановление транспортного сообщения на Южном Кавказе. По мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами. «Вопрос строительства транспортного коридора является центральным в постконфликтном устройстве региона. Необходимость его решения четко указана в подписанном трехстороннем соглашении, и если не договориться о его реализации, то невозможно будет продвинуться и в решении всего остального комплекса проблем, связанных с урегулированием отношений Армении и Азербайджана», – подчеркнул глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. В среду вице-премьеры России, Армении и Азербайджана Алексей Оверчук, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев планируют встретиться в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, сообщили РБК источники в правительствах России и Армении. Напомним, одним из условий перемирия в Нагорном Карабахе является восстановление транспортных коридоров в Закавказье. Как сообщают источники, в качестве одного из вариантов рассматривается строительство железной дороги, которая свяжет основную территорию Азербайджана с анклавом – Нахичеванью. Линия должна пройти по армянской территории. В конце прошлого года в Баку заявили о начале строительства железной дороги. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что республике потребуется два года, чтобы провести ветку от поселка Горадиз до приграничного города Зангелан (оба населенных пункта до 2020 года контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой). Также сообщается, что Азербайджан будет добиваться строительства автомобильного шоссе для связи с Нахичеванской автономией. Взамен Армения должна получить возможность для железнодорожной связи с Россией (ранее, до войны в Абхазии 1992-1993 годов, связь осуществлялась через Грузию). По словам Велизаде, в Азербайджане создание транспортного коридора получает только одобрение населения и правительства. «Думаю, российская сторона также очень заинтересована в строительстве железной дороги. На территории Армении реализацией проекта будет заниматься компания «РЖД», которой принадлежит ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», местный оператор железных дорог. Однако сейчас «ЮКЖД» просто не может полностью реализовать свой потенциал, так как действует только в пределах страны с частичным выходом на Грузию. Если же заработает транспортный коридор, железнодорожники получат выход прямо на Россию через Азербайджан, а это, разумеется, выгодно и российскому правительству, и отдельным коммерческим структурам», – констатировал Велизаде. Азербайджанский политолог уверен – для строительства дороги необходимо лишь формальное согласие армянской стороны. «9 ноября Армения уже подписала договор, где создание дороги указано в качестве необходимого условия мира. Таким образом, они уже дали свое согласие, и правительство Армении должно прекрасно это понимать. А от тех возмущенных разговоров, которые могут вестись в парламенте и среди общественности, ничего в реальности не поменяется, как не поменялись и условия подписания заявления о прекращении огня от недовольных протестов», – отметил эксперт. «Даже если армянская сторона откажется от строительства коридора, то появится вопрос: а как тогда имплементировать остальные пункты соглашения? Кроме того, в сентябре 2020 года РЖД уже планировали покинуть Армению за неимением перспектив, не исключено, что они захотят уйти и сейчас – если дорога не будет открыта, то какой интерес там оставаться? Получается, что настоящие проблемы Армении начнутся именно в случае отказа от выполнения этого условия соглашения, а не наоборот», – отметил Велизаде. При этом, по мнению армянского политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, реализовать проект будет достаточно сложно из-за большого количества противоречий между сторонами. «Во-первых, есть проблемы политического характера – между Арменией и Азербайджаном напряженность продолжается, довольно много вопросов, которые тоже были в соглашении и которые не решены: от возвращения пленных до проблем функционирования многих систем, которые есть в Нагорном Карабахе», – указал ереванский эксперт. Кроме того, не ясна основная составляющая часть того проекта – каким образом проект будет финансироваться, отметил Искандарян. «Далее территориальный вопрос. Речь идет о том, чтобы строить дорогу из западной части Азербайджана в Нахичевань, и азербайджанцы настаивают на том, чтобы эта дорога проходила по южной части Армении, а какая-то часть на самой территории Азербайджана. Но есть дорога, которая с севера в Армению входит, можно строить и оттуда, – указал собеседник. – Кроме того, проблематичным представляется строительство дороги из Армении в Россию через территорию Азербайджана». «Проблем много, поэтому представить себе, что они будут решены за одну встречу или за один месяц, сложно, – отметил Искандарян. – Это очевидно будет сложная политико-экономико-техническая проблема. К ее решению подходить сложно, потому что у сторон совершенно разные взгляды на то, каким образом это должно делаться. Поживем-увидим, но слишком оптимистичным я бы не был». Как ранее отмечали эксперты, в случае восстановления транспортного коридора по южной границе Азербайджана и Армении с выходом на Нахичевань и далее в Турцию, в регионе создается новая транзитная реальность. Армения получает транспортную связь с Россией и Ираном, Азербайджан – с Турцией. Предполагается, что российские пограничники проконтролируют возрождение транспортного и грузового сообщения между Азербайджаном и его автономной областью – Нахичеванью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Российская лыжная команда на чемпионате мира получила название 26 января 2021, 10:45

Фото: Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские сборные по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием Russian Ski Federation, сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ранее рассматривались варианты National athletes of Russia и Neutral athletes of Russia. Соревноваться российские лыжники будут под флагом FIS, в случае их побед во время церемоний награждения будет исполняться гимн международной федерации, передает ТАСС. В FIS не исключают, что в итоговой версии названия российской команды слово «federation» будет заменено на «association» (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Пока такой вариант представляется невозможным, поскольку аббревиатура RSA совпадает с сокращенным названием команды Южной Африки. Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказывал, что вместо гимна России на Олимпиаде может быть использована русская народная песня. Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. Курды предупредили о подготовке вторжения Турции на север Сирии 25 января 2021, 23:07

Фото: Juma Muhammad/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Отряды вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) дадут отпор турецким войскам в случае их вторжения в курдские районы, заявил Firat ответственный за оборону в созданной курдами автономной администрации на севере Сирии Зейдан аль-Аси. «Мы предупреждаем международное сообщество о том, что Анкара готовит военную операцию, которая может вылиться в новый конфликт в пограничных районах», – приводит слова аль-Аси ТАСС. По данным курдского представителя, колонна бронетехники проследовала через границу на север провинции Ракка, где с декабря 2020 года идут перестрелки между отрядами СДС и протурецкими формированиями сирийской оппозиции. Ранее Анкара создала две военных базы поблизости от города Айн-Иса, где обороняются курдские отряды. «Попытки захватить этот город боевиками оппозиционных формирований до сих пор не имели успеха», – отметил аль-Аси. Напомним, в прошлую субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары провести совместную с Багдадом боевую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синджар на севере Ирака. В 2019 году Анкара провела на севере Сирии военную операцию «Источник мира». В том же месяце президент России Владимир Путин договорился с Эрдоганом о разрешении ситуации в регионе без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака. Водитель служебной машины лишился глаза после нападения на акции в Москве 26 января 2021, 13:26

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Водитель служебной машины, на которую в субботу на Трубной площади напали провокаторы, лишился глаза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, 23 января многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных. «Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим «мирным» несогласным», – сказал Песков. По его словам, «в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент», передает «Интерфакс». Вечером 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой участники несогласованной акции в Москве забрасывают снежками машину с мигалкой на Цветном бульваре. Также к автомобилю подбегали люди и ударяли по нему. Позже стало известно, что водителю автомобиля с мигалкой выбили глаз, мужчина госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело. Хинштейн перечислил топ-10 фейков о незаконных акциях 23 января 26 января 2021, 12:35

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн перечислил топ-10 фейков о несанкционированных акциях, прошедших в ряде российских городов 23 января. В первую очередь в Сети стали распространяться сообщения о якобы разрешении полиции применять огнестрельное оружие в отношении митингующих. «Фейки представлены в формате видео, в которых автор сообщает новость о том, что «полицейским разрешили стрелять по толпе». В части публикаций фоновым звуком пускается новостное сообщение о законопроекте по расширению полномочий полиции, который был рассмотрен Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года», – говорится в сообщении комитета. Еще один фейк, о котором рассказал Хинштейн, это сообщения о том, что в связи с митингами 23 января будто бы отключали интернет. Кроме того, в Сети распространяли слухи о том, что президент России Владимир Путин якобы «вышел к митингующим». «Фейк представлен видео, в котором старые видеозаписи с участием президента выдаются за новые от 23.01», – говорится в сообщении комитета Госдумы. Помимо этого, кадры митингов прошлых лет выдавали за митинги 23 января. При этом, как обратил внимание Хинштейн, на людях в этих роликах летняя одежда. Также в видеоряд включали кадры митингов, проходивших в других странах. Распространялись также видео, в которых утверждалось, будто бы на акции 23 января есть погибшие. «За одну из фотографий «погибшего активиста» выдана публикация известного блогера Виталия Папич Цаля после операции», – говорится в сообщении комитета Госдумы по информполитике. Хинштейн рассказал о видео с актером Александром Петровым, который якобы призывает к участию в незаконных акциях. При этом используются высказывания артиста, вырезанные из фильма «Притяжение», в котором он сыграл. В топ-10 вошел фейк о «поджоге Кремля протестующими». Огонь в кадре был добавлен с помощью визуальных эффектов. Авторы фейков также пытались представить видео, в котором сотрудник ОМОНа оказывает первую помощь участнику митинга с приступом эпилепсии, за видео «последствий избиения активиста сотрудниками правопорядка». Распространялись также сообщения о том, что для «подавления» протеста якобы использовались военные. Для этого использовались видео, на которых колонны военных передвигаются по городу. Еще один фейк касается численности участников акций. «Корреспонденты Reuters предположили, что на акцию в Москве могло выйти не менее 40 тыс. человек. Издание «Проекта» приводило оценку уже в 50 тыс. человек. МВД оценивало количество участников акции в 4 тыс. человек. Цифра около 15 тыс. участников приводилась от «Белого счетчика». При этом группа наблюдателей «Белый счетчик», оценивающая число участников митингов и акций протеста, позже сообщила, что не проводила исследований во время акций 23 января. По заявлению группы, оценки, которые появлялись в СМИ от имени «Белого счетчика», проводились не по традиционной для группы методике», – говорится в сообщении. Ранее Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Си Цзиньпин предупредил о новой холодной войне 26 января 2021, 15:07

Фото: Ju Peng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, призвал к многостороннему подходу при решении глобальных проблем. По словам китайского лидера, в условиях пандемии страны должны объединиться, а не начинать «новую холодную войну». В ходе выступления на ВЭФ, который в этом году проходит онлайн, Си Цзиньпин ни разу не упомянул США или нового президента Джо Байдена, отмечает газета The Guardian, содержание статьи которой приводит ИноТВ. При этом, как указывается в публикации, китайский лидер предупредил американского коллегу не продолжать протекционистскую политику своего предшественника Дональда Трампа, дав понять, что не позволит Вашингтону диктовать Пекину условия. Так, председатель КНР указал на необходимость создания открытой мировой экономики и поддержания многосторонней торговли без дискриминации и барьеров. Кроме того, отметил китайский лидер, создание небольших группировок, начало новой холодной войны, запугивание других и введение санкций могут лишь «подтолкнуть мир к расколу и даже конфронтации». Си Цзиньпин считает, что экономический кризис, вызванный распространением COVID-19, возможно решить лишь при помощи многостороннего подхода. Альтернативой этому он назвал «закон джунглей». «Ни одна глобальная проблема не может быть решена одной страной в одиночку. Для этого необходимы глобальные действия, глобальный ответ и глобальное сотрудничество», – приводит The Guardian слова председателя КНР. Кроме того, Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин не поддастся западной критике и обвинениям в нарушении прав человека в Гонконге и в обращении с уйгурским населением, которое бывший госсекретарь США Майк Помпео назвал «геноцидом». «В мире нет двух одинаковых листьев, как нет одинаковых историй, культур или социальных систем. Каждая страна уникальна по своей истории, культуре и социальной системе, и ни одна из них не превосходит другую», – заявил китайский лидер. В Кремле ранее сообщили, что президент Владимир Путин выступит на Давосском форуме 27 января. Facebook удалил пост Нетаньяху и заблокировал его чат-бот 25 января 2021, 21:45

Фото: Shang Hao/XinHua/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Facebook удалил пост на странице премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и заблокировал его чат-бот, через который пользователей просили сообщать данные о непривитых от COVID-19 израильтянах старше 60 лет, сообщило издание Yedioth Ahronoth. Администрация соцсети объяснила блокировку тем, что в соответствии с политикой конфиденциальности они не разрешают публикацию контента, который делится или запрашивает медицинскую информацию людей. По данным издания, чат-бот заблокирован на неделю, передает РИА «Новости». При этом схожий пост уже несколько дней размещен на странице Нетаньяху в Twitter. В видеообращении, прикрепленном к посту, Нетаньяху призывает граждан старше 60 лет вакцинироваться и рассказывает о собственном опыте и опыте своей жены по получению вакцины против коронавируса. «Если вы знаете кого-то, кто опасается делать прививку, отправьте мне имя и номер телефона, может быть, они получат от меня неожиданный звонок и, может быть, я их смогу убедить», – добавляет Нетаньяху в конце видеозаписи. Массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска. Сообщалось, что пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer. Кремль анонсировал «интересное выступление» Путина на «давосской неделе» 26 января 2021, 13:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Выступление президента Владимира Путина на мероприятии высокого уровня «Давосская повестка дня» 27 января будет объемным и очень интересным, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Тема Давоса хорошо известна. Это новые мировые условия, в которых мы живем, новые вызовы и так далее. Поэтому обещает быть достаточно объемным и очень интересным это выступление», – передает ТАСС слова Пескова. «Конечно же, я не буду сейчас как-то анонсировать основные моменты», – добавил он. Ранее Песков сообщил, что Путин выступит на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 27 января. Большая Ялта осталась без света 26 января 2021, 01:34

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Практически во всей Ялте и окрестных поселках в ночь на вторник из-за непогоды произошло кратковременное отключение света, сейчас электроснабжение большинства абонентов восстановлено, сообщили в пресс-службе предприятия «Крымэнерго». «В 22.02 отключилась транзитная линия 110 кВ Дарсан – Массандра – Гурзуф. В результате обрыва провода на транзитной линии сработала система защиты и произошло обесточивание. После этого частично система была включена. На подстанции «Заря» у нас было успешное автоматическое включение, на подстанции «Аянская» у нас было ручное включение буквально через 10 минут. Где-то в течение часа включили Гурзуф и Массандру», – приводит текст сообщения пресс-службы предприятия ТАСС. Он добавил, что пока неизвестно, сколько сейчас абонентов остаются без электричества. «Я думаю, сейчас по резервным линиям в самое ближайшее время запитают остальных потребителей», – отметил представитель компании, уточнив, что электроснабжение большинства абонентов уже восстановлено. Причиной отключения, по словам представителя пресс-службы, стал обрыв провода на участке высоковольтной линии Массандра – Гурзуф. «Причины будем выяснять. Может быть [отключение произошло] даже потому, что погода: у нас штормовое предупреждение. Может быть связано с молнией. Может быть связано с сильным ветром», – сообщили в пресс-службе предприятия. Напомним, в начале января из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области без света остались более 11 тыс. человек. Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля 26 января 2021, 10:23 Текст: Дмитрий Зубарев

Запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам. «Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», – передает издание «Таймер» слова Зайченко. По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены. «Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей», – заявил Зайченко. Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России. Протестующих в Нидерландах разогнали спецназом 26 января 2021, 00:56

Фото: Ddp Images/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В ходе беспорядков в Нидерландах в связи с введением комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса задержаны не менее 70 человек, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ. По данным телеканала, беспорядки наблюдались в Амстердаме, Гелене, Зволле, Роттердаме, Тилбурге, Харлеме и Хертогенбосе. Для разгона акций протеста в Роттердаме и Харлеме правоохранительным органам пришлось использовать слезоточивый газ. В ряде городов демонстранты били витрины магазинов и забрасывали полицию камнями и петардами. Для разгона протестующих власти привлекли спецназ, передает ТАСС. «К сожалению, мы наблюдаем такую же картину, как и прошлым вечером. Сначала все было спокойно, однако ближе к началу комендантского часа молодые люди начали выходить на улицу, и начались столкновения с полицией», – отметил глава полиции Виллем Вуленерс. Основное недовольство людей вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. Кроме того, с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21.00 до 04.30 (с 23.00 до 06.30 мск). На этом фоне в минувшие выходные в ряде городов прошли несанкционированные властями акции протеста, задержаны около 300 человек. В минувшее воскресенье полиция Нидерландов применила силовые методы, а также дубинки, слезоточивый газ и водометы, для разгона протестующих против жесткого карантина. Названы самые востребованные профессии в Москве 25 января 2021, 21:11

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Власти Москвы назвали самые востребованные профессии в городе, среди них оказались специалисты по кибербезопасности, финансисты и промышленные альпинисты, а также врачи общей практики. Кроме того, в десятку самых востребованных профессий в городе входят каменщики, диспетчеры, технологи, сообщается в телеграм-канале Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Больше всего рабочих мест в Москве в торговой сфере (19%), деловых услугах (16%), финансовой деятельности (9%), обрабатывающих производствах (8%), транспортном комплексе (7%). Отмечается, что самой популярной сферой для поиска работы стало строительство: «самый высокий спрос на рынке труда зафиксирован в строительной сфере: на 20 тысяч вакансий приходится только 5,6 тысячи соискателей». Ранее были названы вакансии в Москве с самой высокой зарплатой. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой до четверти миллиона рублей в месяц в январе стала профессия зубного техника. Традиционно высокие зарплаты работодатели предлагают специалистам в области IT – им готовы платить от 150 тыс. рублей.