«Новые люди» попросили налоговых льгот для принимающих выпускников вузов работодателей

Партия «Новые люди» в День российского студенчества направила письма в министерства труда 70 регионов страны с предложением ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают выпускников высших учебных заведений на первую работу по специальности, сообщили в пресс-службе партии.

«Политическая партия «Новые люди» обеспокоена растущим уровнем безработицы среди выпускников высших учебных заведений. Для решения этой проблемы предлагаем ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих выпускников на первую работу по специальности», – говорится в письме, адресованном руководителям региональных министерств, передает ТАСС.

В партии отмечают, что в настоящее время «работодатель платит не менее 30,2% от зарплаты сотрудника в качестве страховых взносов». «Новые люди» предлагают государству в течение года компенсировать эти средства компаниям, трудоустраивающим выпускников. Причем практику необходимо распространить и на обычные рабочие места, и на дистанционные. Такой подход стал особенно актуальным в связи с переходом многих компаний на удаленную работу во время пандемии коронавируса», – говорится в сообщении.

В партии подчеркивают, что для реализации инициативы необходимо решение федеральных властей. «В связи с этим просим вас оценить, как скажется на экономике нашего региона реализация инициативы партии «Новые люди», и проинформировать об этом Министерство экономического развития РФ», – отмечается в письме.

В свою очередь председатель «Новых людей» Алексей Нечаев добавил, что для студента, который получает в вузе теоретические знания, необходимо научиться сразу же применять их на практике. «Иначе эти знания и навыки уйдут и забудутся, а вместе с ними снизится энергия, мотивация и созидание. Первый год после института крайне важен, чтобы не расплескать свой образовательный капитал, а, наоборот, его увеличить и монетизировать», – считает он.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как День российского студенчества.