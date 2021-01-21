Литва предложила провести у себя часть ЧМ по хоккею

Премьер Литвы Ингрида Шимоните в онлайн-формате провела встречу с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, стороны обсудили предстоящий чемпионат мира по хоккею, сообщает пресс-служба главы кабмина.

По данным пресс-службы, в ходе беседы премьер заявила о желании Литвы провести в стране ту часть чемпионата, которая должна была состояться в Минске.

«Литва поддерживает решение Международной федерации хоккея отменить соревнования в Минске, что должно было быть сделано раньше, и предлагает рассмотреть возможность проведения части соревнований чемпионата в Литве», – передает РИА «Новости» слова премьера Литвы.

Шимоните считает, что было бы «намного удобнее организовать соревнования в соседних странах в условиях пандемии». По словам главы кабмина, «в Литве есть необходимая инфраструктура и можно предложить помочь латвийскому правительству организовать часть соревнований в Вильнюсе и Каунасе».

Чемпионат по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.

В понедельник Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF. Такое действие в совете обосновали тем, что хотят обеспечить безопасность участникам и гостям чемпионата. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что это решение обосновано политическим давлением. Так как заявка на проведение ЧМ от Минска и Риги была совместной, совет IIHF намерен рассмотреть и статус Латвии в проведении соревнования. Международная федерация хоккея обещала Минску выплатить компенсацию за отмену ЧМ.

Оргкомитет по подготовке и проведению игр чемпионата в Минске заявил, что решение Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии является безосновательным.