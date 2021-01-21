Эксперт: Призывающие молодежь выйти на несогласованные митинги блогеры сами останутся дома

Некоторые популярные блогеры зазывают молодежь на незаконные митинги. Сами же звезды соцсетей никуда не пойдут, останутся дома. Они цинично подставляют доверчивых подростков, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в соцсетях появились призывы к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального.

«Подобные призывы безнравственны. С этим надо бороться. Мы знаем, что такое вывести молодежь на улицы, а потом жаловаться западной прессе: «Они же дети!». Это отработанная схема оранжевой революции, которую пытаются сейчас у нас здесь реализовать. Надеюсь, у детей хватит соображалки не подставляться», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Так называемые селебритиз – звездные блогеры – обычно распространяют подобные призывы только за деньги. Важно учесть, что сами «селебритиз» не пойдут ни на какие несогласованные акции, но своими заявлениями они могут подбить пойти туда подростков», – предупреждает Данилин.

«Если в центре крупного города соберется толпа молодых людей, то это может привести к серьезным неприятностям. Кто-то может пострадать. Эти «селебритиз» ведут себя как реальные провокаторы. Есть типы, вроде Евгения Чичваркина, которые смотались за границу. Сидят в Дубае на пляже и оттуда призывает к участию в массовых акциях – бей, круши, громи. Загорает там на пляже и при этом призывает людей к участию в акциях неповиновения», – возмущается собеседник.

В среду Роскомнадзор сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы случаи использования аккаунтов для вовлечения несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Ведомство направило руководству соцсети требование о незамедлительном принятии мер по пресечению подобных действий. Аналогичное требование надзорное ведомство направило администрации китайской соцсети TikTok. Роскомнадзор пообещал привлечь к ответственности соцсети за распространение подобных призывов.

В свою очередь председатель Ассоциации организаций по защите семьи, многодетная мать Мария Филина в своем Facebook посоветовала родителям обратить внимание на поведение своих детей, в частности во время прогулок в центре города. «За безобидным призывом кроется вовлечение несовершеннолетних детей к участию в несанкционированных митингах в поддержку Навального (в соответствии с законодательством РФ организация и участие в несанкционированных митингах может грозить наложением административных штрафов и арестами)», – написала она.

Тем временем, в фонде Навального ФБК уже пообещали компенсировать штрафы тем, кого задержат на незаконных митингах. Об этом на своем YouTube-канале сообщил руководитель сети региональных штабов Леонид Волков.

Данилин напомнил, что в прошлом ФБК уже как-то пообещал заплатить все штрафы после митинга, состоявшегося в центре Москвы в сентябре 2018 года. «Помню возмущение детей, которым, конечно, ничего не заплатили, – подчеркнул политолог. – Это же их стратегия – не рефлексируйте, а распространяйте. Сейчас сказал, а завтра об этом должны забыть. А отношение к своим сторонникам, – как к баранам. Кстати, сам Навальный выражался в таком же духе о толпе своих сторонников этом неоднократно, это тоже показательный фактор. Для них важно пообещать сейчас как можно больше, а что там будет завтра, это уже совершенно все равно. Абсолютный грязный цинизм».

С Данилиным согласен руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. «Эти специфические технологии по вовлечению молодежи в сомнительные мероприятия: будь то политический активизм, криминальная деятельность и сектантство (причем, в случае Навального, это все сразу) – циничны и опасны», –написал Мухин в своем Facebook.