В ОП объяснили успех турецкого способа регулирования американских соцсетей

В разговоре с транснациональными IT-корпорациями хорошо работают только жесткие, последовательные действия. Угроза потери доходов сразу делает их сговорчивыми. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя решение Facebook и Instagram согласится на требования законов Турции.

«Иностранные IT-компании должны открывать свои официальные представительства в государстве, где они ведут бизнес. Это определенный жест уважения к стране, показатель того, что компания приходит всерьез и надолго, что она намерена работать в правовом поле, в соответствии с законодательством этой страны», – отметил первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.

«Когда осенью Турция приняла закон, в котором выдвигалось такое требование, то в наших либеральных изданиях и в блогосфере попытались поднять панику. Нас предупреждали, – если в России примут такой же закон, если начнут таким же образом регулировать иностранные интернет-платформы – то все, тушите свет. Гиганты тут же уйдут из нашей страны, а «мы без них пропадем». Останемся босые, с одним только «русским Интернетом», – напомнил Малькевич.

«Как оказалось – ничего подобного. В Турции аналогичный закон уже начинает исполняться. Как только были наложены крупные штрафы, как только появилась реальная угроза рекламным доходам с турецкого рынка, оказалось, что схема абсолютно действенная. Никакие увещевания, просьбы и обращения не работают. В таких ситуациях необходимо бить по карману», – подчеркнул Малькевич.

Эксперт отметил, что «российская экономика крупнее, а значит и интереснее для интернет-платформ, нежели турецкая. Терять доходы от нашего рынка Facebook и Google вряд ли захотят. Но пока выходит так, что транснациональная компания работает на рынке России, получает здесь прибыль, но при этом демонстративно не соблюдает законы страны пребывания, не уважает местных пользователей», – возмущается собеседник.

«Мы не раз предлагали депутатам Госдумы взять пример турецких коллег и ускориться в совершенствовании нашего законодательства по этому поводу, – пояснил эксперт. – в России тоже нужен закон, который даст государству широкий набор инструментов для воздействия на интернет-платформы, для отстаивания прав граждан. Мы настаиваем, чтобы уже действующий состав Госдумы в весенней сессии принял соответствующий закон».

Напомним, в понедельник замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайян сообщил, что Facebook и Instagram намерены открыть филиалы в Турции в соответствии с новым законом республики о регулировании соцсетей.

11 января антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности.

Кроме того, во вторник власти Турции ввели запрет на рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest. Эти компании лишились возможности заключать рекламные контракты в Турции до выполнения обязательств по открытию представительств в республике. За нарушение рекламодателям грозит штраф в размере 1 млн турецких лир (около 135 тыс. долларов). При этом сами сервисы уже оштрафованы на 30 млн лир каждый (4 млн долларов) за отказ назначить представителей.

Согласно турецкому закону, интернет-сервис с числом пользователей более миллиона в Турции обязан назначить минимум одного официального представителя в стране, чтобы решать вопросы удаления нарушающего местные законы контента.