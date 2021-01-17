Россиянин создал определяющий COVID браслет

Челябинский ученый создал браслет, способный с помощью набора медицинских датчиков в онлайн-формате определять основные симптомы коронавирусной инфекции, рассказала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

«Пандемия коронавируса ускорила внедрение цифровых технологий и сервисов в жизнь людей. В Челябинской области одним из интересных решений стало создание командой «Нейротехнолоджи» электронного браслета, который умеет отслеживать первые выраженные признаки коронавируса. Прибор с помощью набора датчиков снимает кардиограмму, регистрирует активность вегетативной нервной системы, измеряет температуру тела, следит за уровнем кислорода в крови и на основании этих данных определяет, как протекает заболевание, при этом данные можно самостоятельно и дистанционно передать медикам», – переедет сообщение чиновника ТАСС.

Как считает Давыдова, если разработчик сможет оперативно наладить массовое производство и внедрение аппарата, то это позволит увеличить долю выявленных случаев коронавируса и обеспечить более качественный мониторинг амбулаторных пациентов. Сам разработчик, кандидат биологических наук Юрий Корюкалов рассказал, что прибор универсален и может оценивать психофизическое состояние своего пользователя в целом, посылая ему сигналы на смартфон.

«Подобных по широкому медицинскому функционалу браслетов в России нет. Заграничные умные часы, регистрирующие электрокардиограмму и электрическую активность кожи, медицинские браслеты ограничены в своем функционале, по набору и качеству передаваемых данных уступают нашему нейротрекеру. Искусственный интеллект, которым в ближайшие шесть месяцев будет наделен браслет, способен прогнозировать критические скачки функционального напряжения нервной системы, давления, будущие нарушения сердечного ритма», – сказал ученый.

За последние сутки в России зафиксировали 23 586 случаев коронавирусной инфекции.